|Более тысячи казахстанских грузовых вагонов застряли в Украине
06:31 06.03.2022
1007 застряли в Украине
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и компания "Казахстан темир жолы" работают над возвратом застрявших в Украине 1007 грузовых вагонов, сообщает Zakon.kz.
По оперативным данным, на 5 марта текущего года на территории Украины простаивают более тысячи грузовых вагонов казахстанских собственников.
Кроме этого, в пути следования в Украину были остановлены 680 грузовых вагонов с различными видами грузов. Из них 371 вагон 4 марта был переадресован на другие направления.
Для оперативного реагирования по данным вопросам открыта "горячая линия" при МИИР РК, КТЖ и морпортах Казахстана. Ведутся переговоры с заинтересованными сторонами.
Телефоны горячей линии указаны на сайте министерства.
Константин Вноровский