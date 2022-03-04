Более тысячи казахстанских грузовых вагонов застряли в Украине

06:31 06.03.2022

1007 застряли в Украине

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и компания "Казахстан темир жолы" работают над возвратом застрявших в Украине 1007 грузовых вагонов, сообщает Zakon.kz.

По оперативным данным, на 5 марта текущего года на территории Украины простаивают более тысячи грузовых вагонов казахстанских собственников.



Кроме этого, в пути следования в Украину были остановлены 680 грузовых вагонов с различными видами грузов. Из них 371 вагон 4 марта был переадресован на другие направления.



Для оперативного реагирования по данным вопросам открыта "горячая линия" при МИИР РК, КТЖ и морпортах Казахстана. Ведутся переговоры с заинтересованными сторонами.



Телефоны горячей линии указаны на сайте министерства.



Константин Вноровский