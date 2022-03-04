 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 06.03.2022
08:08  Три круга внешней политики. Годится ли теория Черчилля для России, - Валерий Гарбузов
06:31  Более тысячи казахстанских грузовых вагонов застряли в Украине
05:41  Президент Таджикистана подписал указ о весеннем армейском призыве. "Облавы" будут?
05:29  Россия и Китай создают Континентальную футбольную лигу (на деньги Абрамовича)
03:15  Владимир Можегов: Консервативная революция в России началась
00:46  Не в коня корм… Зимний спорт в Казахстане: деньги идут не туда, куда надо, - Ж.Байхожа
00:38  Бишкек. Арестован на 3 месяца глава ТВ-канала Next TV Дуйшенбиев

00:31  Сознание украинцев предстоит вытащить из националистического болота, - Сергей Козлов
00:25  США в шоке: 15 пентагоновских биолабораторий на Украине могут попасть в руки России
00:17  Хуаньцю шибао: Экономика США сейчас пожинает плоды украинского кризиса
00:13  Голос истории. Россия сегодня контратакует, - Александр Проханов
00:09  "Вы тянете государство назад..", - выступление С.Жапарова перед судьями
00:01  Американскую басектболистку, олимпийскую чемпионку и лесбиянку Грайнер посадят в Москве за наркоту
00:00  КазКадры. Сынишка главы Народного банка рэпер Сакен Шаяхметов покинул пост замакима Павлодарской области
Суббота, 05.03.2022
20:55  Нур-Султан. Курс доллара превысил 503 тенге на торгах: обменники прекратили продажу
18:39  Индийские студенты спаслись из Харькова
18:35  У Алишера Усманова конфисковали яхту в Германии и арестовали недвижимость на Сардинии
17:00  Памятник 28 Гвардейцам-панфиловцам в Алматы пострадал от вандалов
15:54  КазНацбанк опубликовал заявление по ситуации с тенге
14:32  Член украинской мирной делегации Киреев убит СБУ. Заподозрили в измене
13:49  КазАрмия. "У командиров воинских частей вымогают деньги правоохранители и спецслужбы" - полковник Абдуваитов
13:43  Global Russians как российская "мягкая сила", - Вера Агеева
11:26  ТуркмВыбор. Неграмотных солдат научат, как проголосовать за Сердара Бердымухамедова
11:22  Лютый криминал. Спустя 14 лет раскрыто исчезновение (убийство) каз-журналистки Омаршановой
09:52  Первый казахский олигарх Булат Абилов ("Бутя") объявил о создании политической партии
09:16  Отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира, - Ольга Самофалова
09:03  Соцсети США отказываются от товаров из Китая, - Джозеф Тернер
08:58  В Узбекистане население начало активно скупать рубли в банках
08:55  Интернационализация конфликта в Украине, - Вл.Мухин
07:48  Может ли история холодной войны предотвратить столкновение США и Китая? - О.А.Вестад, Ли Чэнь
06:24  В Британии украинских беженцев разместят в арестованных особняках олигархов РФ, - Times
00:47  Союзник ли Китай для России сегодня? - А.Савельев
00:43  Экс-замглавы РосФМС Поставнин: "Мигранты не уедут из России, несмотря на кризис"
00:40  Переизберет ли Франция Макрона на второй срок? - "Къ"
00:00  Антикризисный Казахстан в условиях антироссийских санкций, - Алексей Чекрыжов
Пятница, 04.03.2022
21:49  В Оше соорудили гигантский Ак-Калпак (видео)
20:52  Депутат УкрРады Шуфрич взят в плен в Киеве... бандеровцами
19:04  Неувядаемая узб-гимнастка Оксана Чусовитина выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира в Дохе
17:50  Почему Турция не займет жесткую позицию против РФ? - Грэм Фуллер
17:44  Запатентована "кыргызская модель гарантийных фондов"
17:32  Зеленский перебрался из Украины в Польшу?
16:53  Глобальный мир сбросил маски, - Тимофей Бордачев
16:51  Почему Украине нужна денацификация, - Сергей Миркин
15:22  Актуальный анализ водной политики стран ЦА, - К.Садвакасов
15:18  Al Araby: насколько эффективны западные санкции против России?
15:16  Граффити и муралы появятся во всех районах Ташкента
15:09  Бой за 6 миллиардов: вызовет ли передача анализов на ВИЧ эпидемию СПИДа в Казахстане
12:36  Укр-олигарх Толстошея (Уотфорд) найден мертвым в своем поместье в британском Суррее
11:06  Территория или независимость? Главный вопрос: для чего? - М.Демурин
10:06  Среди злобы и агрессии. Как не сойти с ума на фоне информационной войны, - 24.kg
09:48  Карагандинский акимат обвинили в создании коррупционной схемы, - ratel.kz
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Более тысячи казахстанских грузовых вагонов застряли в Украине
06:31 06.03.2022

1007 застряли в Украине
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и компания "Казахстан темир жолы" работают над возвратом застрявших в Украине 1007 грузовых вагонов, сообщает Zakon.kz.
По оперативным данным, на 5 марта текущего года на территории Украины простаивают более тысячи грузовых вагонов казахстанских собственников.

Кроме этого, в пути следования в Украину были остановлены 680 грузовых вагонов с различными видами грузов. Из них 371 вагон 4 марта был переадресован на другие направления.

Для оперативного реагирования по данным вопросам открыта "горячая линия" при МИИР РК, КТЖ и морпортах Казахстана. Ведутся переговоры с заинтересованными сторонами.

Телефоны горячей линии указаны на сайте министерства.

Константин Вноровский

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646537460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат дал согласие на назначение Президентом Республики Казахстан Генерального Прокурора
- Фракция партии "Amanat" определила приоритеты на предстоящий период
- Ерлан Карин: Планируемые президентские реформы – это часть долгосрочного плана обновления страны
- Кадровые перестановки
- "Пенопластовый" туризм Казахстана
- Состоялось заседание коллегии Министерства национальной экономики РК
- Глава государства принял решение о сносе резиденции в Алматы
- Более 4 тысяч автомашин ввезено из Грузии и Азербайджана
- Более 1,8 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  