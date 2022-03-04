США открыто взяли курс на casus belli вокруг Тайваня, - В.Павленко

14:03 06.03.2022 Владимир Павленко

США открыто взяли курс на casus belli вокруг Тайваня



Так, как Вашингтон себя ведет в тайваньском вопросе, поступают в случае, когда своя игра, ведущаяся на разрыв и подрыв военного конфликта, в одном случае уже сработала. И ее, заигравшись в авантюры, пытаются повторить еще раз.



На фоне украинского кризиса США все более откровенно применяют провокационную тактику и в отношении Китая, спекулируя на ситуации вокруг Тайваня. Это - еще одно доказательство ошибочности так называемых "аналитических" предположений о том, будто бы Москва и Пекин выносили (выносят) против Киева и Тайбэя некие "агрессивные" замыслы. Если бы Россия собиралась "нападать" на Украину, как выражаются на Западе, а для США эта ситуация оказалась бы неприемлемой, то очевидно, что Вашингтон не принялся бы сейчас откровенно провоцировать Китай против Тайваня, демонстративно рассуждая о "необходимости" пересечения прочерченной Пекином "красной черты". Логика железобетонная: вторая "неожиданность" в дополнение к первой американцам, если бы это была не их, а чужая игра, без надобности. Так, как Вашингтон себя ведет в тайваньском вопросе, поступают в другом случае: когда своя игра, ведущаяся на разрыв и подрыв военного конфликта, в одном случае уже сработала. И ее, заигравшись в авантюры, пытаются повторить еще раз.



Подчеркнем, США не просто провоцируют Китай, а угрожают созданием ситуации, которую он не может воспринять иначе, как casus belli. В случае с Украиной это были рассуждения о приеме ее в НАТО, которые то опровергались, то снова начинались, откровенно играя на нервах у Москвы, а также поставки ВСУ западных вооружений и военной техники. Для Китая, в дополнение к вооружению Тайваня, избран еще и другой, не менее лицемерный прием - псевдодипломатический: спекуляции на "признании независимости" мятежного острова. Причем на условиях явного двухпартийного консенсуса в его продвижение, несмотря на взаимную конфронтацию, вовлечены обе главные партии - демократы и республиканцы, а также президенты-антагонисты Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп. Игра, которую США ведут на Тайване, по всем параметрам, а также по уровню цинизма ничем не уступает американским маневрам на Украине. Ради подталкивания конфронтации с Россией Киев тоже посещали одна делегация из США за другой, привозившие в переговорных кейсах все новые и новые решения о поставках оружия. Ситуация на Тайване настолько копирует недавнюю киевскую, что возникает ощущение дежавю. Мы уже не говорим об идеологической составляющей этой кампании: подобно тому, как разрывали наш народ, противопоставляя украинцев своим единокровным русским братьям, так и из тайваньцев руками "учителей" из США и их местных подмастерьев-предателей пытаются слепить некую "другую" нацию. Убедить островитян в том, что они будто бы "не китайцы", пытаясь разорвать таким образом их связи с единой Родиной.



2 марта на Тайвань приехали сразу две американских делегации, представляющие ключевые внешнеполитические ведомства - армейский Объединенный комитет начальников штабов и Госдеп. И пусть их возглавили "отставники" Майкл Маллен и Майк Помпео, их уровень и статус бывших "первых лиц" своих ведомств говорит сам за себя. Помимо переговоров, которые с ними провели тайваньские власти, причем, опять-таки на "верхнем" уровне (язык не поворачивается назвать его "высшим"), очень скоро как бы нечаянно возникли и другие "сопутствующие" обстоятельства. Сначала сам Помпео, находясь прямо на месте, в Тайбэе, призвал 4 марта официальный Вашингтон признать островную "независимость", объяснив этот демарш "фактическим суверенитетом" Тайваня, а также "демократическим выбором 23 миллионов его жителей". В унисон с Помпео из США на следующий день, 5 марта, отозвалась Мишель Сисон, действующий помощник действующего госсекретаря Энтони Блинкена по делам международных организаций, предложившая восстановить права Тайваня в ООН, которых он лишился в 1971 году вместе с переданным КНР мандатом постоянного члена Совета Безопасности. Обратим внимание, что эта дипдама - не отставник, а действующий дипломат, в отличие от "оппозиционера" Помпео, тесно связанный с правящими в Вашингтоне демократами. Строго говоря, за заявление, которое в корне противоречит официальной позиции США, признающих принцип одного Китая, в нормальной стране, власти которой не обременены двойными стандартами, г-жа Сисон вполне могла и должна была лишиться своей должности. Но только не в случае с Вашингтоном, где сам президент Байден, организуя прошлогодний "саммит демократий", не пригласил на него представителей Пекина и Москвы, зато позвал "гостей" из Тайбэя и Киева. И если официально провозглашенный принцип нарушает сам глава государства, то какой спрос с помощницы, которой понятно, что негласно дали "отмашку"?



Возвращаясь к теме о партийной перепасовке, отметим, что и на М. Сисон ничего не закончилось, ибо 5 марта "эстафетная палочка" антикитайской провокации была передана от власти обратно оппозиции. Теперь уже признать "независимость Тайваня" потребовал от Байдена экс-президент Трамп, упаковав свои рассуждения в "легенду" о том, что в США ждут "скорого нападения" КНР на Тайвань, и что это приведет к подчинению острова Пекину военными средствами. Не правда ли, "песня", хорошо знакомая нам, в России, как будто списанная с недавних "пророчеств" уже не Трампа, а самого Байдена о том, что Россия неминуемо "вторгнется" на Украину с одновременным предприятием Белым домом и Пентагоном всех возможных и невозможных усилий, чтобы войну подтолкнуть? Вплоть до предвосхищенного российской военной операцией собственного нападения Киева на многострадальный Донбасс, которое нашей стране удалось опередить на один, максимум два дня. США явно хотели заставить Россию начать эту военную операцию любой ценой, и Украина здесь одновременно и "живец", и "разменная монета". Таким же "живцом" и такой же "разменной монетой" для Вашингтона является и Тайвань; ему главное - спровоцировать Пекин. Единственное отличие - в выборе повода. Если Киев американской стороной был уже признан, то пришлось провоцировать с помощью НАТО, а в рассматриваемом случае все будет наоборот: сначала "признают", а затем пообещают принять в AUKUS. Эту подлую игру раскусили не только Москва и Пекин, но и другие страны. Особенно симптоматично, что первой среди них оказалась Индия, которая, несмотря на пограничные проблемы с Китаем, вместе с ним воздержалась в ООН при всех голосованиях по Украине. Поскольку Дели является участником блока Quad, но демонстрирует тем не менее к политике Вашингтона критическую самостоятельность, то дееспособность этого объединения при повторении американской провокации с Украиной в случае с Тайванем ставится под очень большое сомнение.



Причем все эти откровенные игры двух американских партий "на одну лапу" предусмотрительно прикрываются якобы "непримиримым" противостоянием этих "лап" в информационном поле. Тот же Трамп на словах спекулирует "неконкурентоспособностью" Байдена по сравнению с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. А на деле, как видим, действует с ним на пару "нанайских мальчиков". И трудно не увидеть за этим "руководящую и направляющую" руку "концептуалов" из "глубинного государства".



В случае с Россией и Украиной, как видим, американцам удалось загнать ситуацию в стадию военной операции, которая ведется прежде всего против идейных пастухов киевского режима, выпестовавших его и отправивших на военную авантюру. То же самое хотят провернуть и с Китаем, где у США "в ходу" еще один очевидный мотив. В Вашингтоне, представители которого с некоторых пор объявили обоим нашим лидерам непримиримую войну, спят и видят возможность сорвать "штатное" внутриполитическое развитие КНР. И рассматривают "окном своих возможностей" по дестабилизации страны предстоящий XX съезд КПК. В идеале для США - получить сразу две вынужденные операции на обоих основных театрах военных действий (ТВД) - в Европе и на Дальнем Востоке. И неважно, что в год съезда Китаю как никогда требуется стабильность и предсказуемость, что красной линией прошло через планы страны на 2022 год, обнародованные премьером Госсовета Ли Кэцяном на открывшейся в Пекине сессии ВСНП. Сглаживание темпов роста в угоду подчеркнутой социальной ориентации: сокращение налогов, смягчение прогнозируемого снижения уровня занятости и т.д. Просто кричащей является разница между умеренно-плановым, на доли процента, лишенным каких-либо признаков "форс-мажора" повышением военных расходов в КНР и их взрывным скачком едва ли не в два раза на Тайване, к которому США, надо полагать, также приложили руку.



Следует понимать и главное. Содержание американской "программы максимум", связанной с провоцированием названных военных конфликтов, только отчасти обусловлено жесткостью геополитического противостояния с Россией и Китаем. Другим, как представляется, более актуальным для Вашингтона мотивом все более выглядит ускоренный подрыв существующего миропорядка в целом. Главное звено - дискредитация ООН, которую, как показало недавнее "чрезвычайное специальное" судилище над Россией в Генеральной Ассамблее, вслед за Украиной и Тайванем превращают в "пушечное мясо" для достижения американских целей. В нынешнем году ожидается второй "саммит демократий". Чтобы он состоялся, количество участников декабрьского "удаленного" форума, по замыслам Вашингтона, должно нарасти до уровня, при котором можно будет объявить собравшимся, что Россия и Китай оказались-де "в международной изоляции". При нынешнем раскладе примерно 50 на 50 это невозможно; на свою сторону США требуется склонить еще как минимум половину от "не своей" половины. Провоцирование конфликтов на Украине и в Тайваньском проливе - инструмент именно этой главной стратегической цели. Очень похоже, что в планах США на этот год, ради которых к власти и приводился почти неадекватный Байден, - окончательно переписать историю уже не в научно-теоретической, а в практической плоскости, подведя черту под итогами Второй мировой войны и послевоенным мироустройством. Поэтому в Вашингтоне так и торопятся, рассчитывая не просто втянуть своих ключевых оппонентов в войны, но и заставить в них увязнуть. Опровергнуть эти расчеты в случае с нашей страной теперь уже можно только решительной победой и публичными похоронами возрожденного коллективным Западом нацизма. Если же говорить о китайской части этого вопроса, то еще остается возможность заставить США капитулировать без войны, в сугубо дипломатическом поле, отказавшись от ее проведения под тяжестью возможных последствий. Поддержав в Совместном заявлении лидеров России и КНР от 4 февраля принцип одного Китая и подтвердив признание Тайваня неотъемлемой частью единой страны, Москва внесла в разрешение одной из острейших международных дилемм современности и свой безусловный вклад. Источник - REGNUM

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