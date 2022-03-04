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Он проехал верхом тысячи километров по бездорожью, спас тысячи жизней и основал Академию наук Таджикистана. Памяти Евгения Павловского
23:07 06.03.2022

Он проехал верхом тысячи километров по бездорожью, спас тысячи жизней и основал Академию наук Таджикистана

Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus

Основоположнику науки Таджикистана Евгению Павловскому 5 марта 2022 года исполнилось бы 138 лет со дня рождения.

Академик Павловский на встрече со своими избирателями в Верховный Совет СССР.

Русский врач, гуманист, ученый с мировым именем. На многие годы он связал свою судьбу с Таджикистаном. В 1928 году он приехал в нашу страну спасать и лечить таджикский народ от эпидемии холеры, чумы, малярии, тифа и других инфекционных болезней.

Он объял необъятное, и даже если бы его деятельность ограничилась только ликвидацией этих болезней, уносивших тысячи жизней, все равно его имя было бы навсегда вписано в историю таджикского народа.

Необыкновенна жизнь и судьба этого ученого. Кто мог предположить, что болезненный мальчик, застенчивый юноша из российской глубинки проживет почти целый век и оставит глубокий след в духовной сокровищнице советской и таджикской науки? Кто мог представить, что сын скромного сельского учителя уедет за тридевять земель от дома и будет работать в далеких глубинах Азии?

Директор Таджикской базы Академии Наук СССР Евгений Павловский за препарированием насекомых на Варзобской горно-ботанической станции, сентябрь 1938 г.

Сегодня чтобы озвучить все его титулы и звания, потребуется ни одна минута времени: академик Академии наук СССР, академик Академии медицинских наук СССР, Герой Социалистического труда, генерал-лейтенант медицинской службы, почетный академик Академии наук Таджикской ССР, Президент Географического общества СССР и т.д.

Хотя, сам Евгений Никанорович не любил эти звания и титулы. Он иронически говорил: "Они, как путы на ногах у лошади, заставляют замедлять шаги и задирать голову".

Себя он называл просто: советский зоолог и паразитолог. Но за этим коротким определением стоит громадный труд по становлению советской зоологии, паразитологии и экологии, труд, спасший жизни тысяч людей, проложивший пути передовой науке и соединивший ее с практической медициной.

Выпускник Военно - медицинской академии в Петербурге Евгений Павловский унаследовал лучшие традиции русской медицины и зоологии. Начиная с юношеских лет и до последних дней жизни, он был связан с нашей страной.

Директор Таджикской базы Академии Наук СССР Павловский проводит научно-полевые исследования почвы в кишлаке Зидды во время вспышки инфекционного заболевания среди местного населения, август 1939 г.

"Трудно подсчитать, - вспоминает Павловский, сколько раз начиная с 1908 года мне приходилось в качестве руководителя паразитологических экспедиций бывать в Средней Азии. Но самая привлекательная работа у меня была в Таджикистане".

"Верхом на лошади в неимоверную жару и по бездорожью"

В 1928 году правительство Таджикской республики обратилось к правительству Советской страны с просьбой оказать помощь в организации здравоохранения. В отдаленных районах республики свирепствовали такие болезни как: оспа, туберкулез, малярия, тиф и другие, инфекционные заболевания. Нужно было определить – для каких регионов характерны те или иные заболевания и выработать конкретные рекомендации по их излечению.

Первое заседание президиума Академии Наук Таджикской ССР под председательством С. Айни, апрель 1951 года.

В том же году Павловский возглавил снаряженную паразитологическую экспедицию в Таджикистан. Верхом на лошади в неимоверную жару и по бездорожью он объездил всю республику.

Ученый – врач боролся за жизнь человека. Это был труд подвижника. Евгений Никанорович и его спутники лечили больных, делали несложные операции.

Участники церемонии открытия Академии наук Таджикской ССР, апрель 1951 года. В нижнем ряду третий слева академик Евгений Никанорович Павловский.

Только за время экспедиции Евгений Никанорович принял более 3 тысяч больных, составил карту эпидемиологических заболеваний горных регионов, где, в каком селении, кто, чем болеет.

Это было нужно для того, чтобы в последующем такие экспедиции уже выезжали целенаправленно и состояли из конкретных специалистов.

И уже в 1929 году в Ленинграде выходит сборник его работ "Животные паразиты и некоторые паразитарные болезни человека в Таджикистане".

В этом историческом для всей науки Таджикистана здании по улице Айни располагалась Таджикская база, а затем Таджикский филиал Академии Наук СССР. Здесь с 1938 по 1951 гг. работал академик Евгений Никанорович Павловский.

Создание Академии наук

Впервые… Это слово употребляется часто, когда речь идет о трудах Павловского. Так Евгений Никанорович впервые описал случай слоновой болезни свойственной экваториальной Африке в Таджикистане.

В 1929 году стараниями Павловского в Душанбе создается республиканская малярийная и паразитологическая станции, а в 1931 году – тропический институт. За короткий срок была решена проблема выявления и обезвреживания очагов малярии, тифа, оспы.

1932 год был переломным в развитии паразитологии в Таджикистане в связи с научным открытием сделанным Павловским. Суть его заключалась в разработке концепции об организме как среде обитания его паразитов. Это, по существу, было началом развития нового экологического направления в паразитологии.

В 1932 году была основана Таджикская база Академии Наук СССР, в организации и деятельности которой Евгений Никанорович принял самое активное участие, руководя ее научно-практической работой.

Мемориальная доска, установленная на здании по улице Айни

В 1941 году Павловский проводит реорганизацию Таджикской базы в филиал Академии Наук СССР и становится его руководителем, одновременно преобразуя сектор зоологии и паразитологии в институт того же названия, опять же под его руководством.

Энциклопедичность и глубина исследований Павловского обобщены в его научных трудах изданных в советские годы – "Звери Таджикистана" (1935), "Рыбы Таджикистана" (1938), "Птицы Таджикистана" (1940), "Малярийные комары Таджикистана и меры борьбы с ними" (1943) и десятки других трудов составившие целую библиотеку посвященную нашей республике.

"Академику Павловскому от благодарного таджикского народа"

В годы Великой Отечественной войны в Таджикскую ССР из прифронтовой полосы стали прибывать эшелоны с эвакуированными коллективами научных учреждений. Так, в декабре 1941 года из осажденного Ленинграда был эвакуирован Зоологический институт АН СССР. В Сталинабаде ленинградские зоологи на базе Таджикского филиала Академии наук СССР под руководством Евгения Павловского приступили к планомерной научной работе.

Мраморный бюст Павловского, некогда стоявший в школьном музее душанбинской средней школы № 8.

По инициативе академика в Сталинабаде проводилась разработка методов разведения стерильных личинок мух для их использования при лечении гангрены и остеомиелита, развивающихся при ранениях.

В результате исследований и опытов было налажено массовое производство стерильных личинок мух. Будучи помещены на гноящиеся раны, личинки уничтожали омертвевшие ткани, а их выделения, содержащие аллантоин, обеспечивали репарацию поврежденных тканей. Это способствовало быстрому заживлению ран.

Надо учесть, что поскольку используемых в подобных случаях антибиотиков тогда еще в СССР не было, разработанный метод был весьма эффективным. Многих раненых бойцов и командиров, проходивших лечение в Сталинабаде, вернули в строй личинки мух, выращенные в институте.

Для максимального увеличения выпуска сельскохозяйственной продукции, ленинградские зоологи направили свою исследовательскую работу на непосредственную помощь сельскому хозяйству Таджикистана, разработав способы борьбы с вредными насекомыми и грызунами.

А еще Евгений Павловский является создателем Академии Наук Таджикской ССР, открывшейся в апреле 1951 года.

Незадолго до своей кончины, выступая на годичном общем собрании Академии он сказал: "Бытие человека не вечно – все дело в творениях, которые остаются после него".

Сегодня мы с полным правом можем сказать, что Евгений Никанорович заложил краеугольные камни в фундамент науки республики став, по сути, одним из ее основоположников.

В память о великом русском ученом его имя было присвоено Институту зоологии и паразитологии, душанбинской средней школе № 8 и одной из улиц столицы.

В 1974 году на территории Академгородка был установлен его гранитный бюст с надписью "Академику Е. Н. Павловскому от благодарного таджикского народа".

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646597220
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