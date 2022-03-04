Он проехал верхом тысячи километров по бездорожью, спас тысячи жизней и основал Академию наук Таджикистана. Памяти Евгения Павловского

23:07 06.03.2022 Он проехал верхом тысячи километров по бездорожью, спас тысячи жизней и основал Академию наук Таджикистана



Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus



Основоположнику науки Таджикистана Евгению Павловскому 5 марта 2022 года исполнилось бы 138 лет со дня рождения.



Академик Павловский на встрече со своими избирателями в Верховный Совет СССР.



Русский врач, гуманист, ученый с мировым именем. На многие годы он связал свою судьбу с Таджикистаном. В 1928 году он приехал в нашу страну спасать и лечить таджикский народ от эпидемии холеры, чумы, малярии, тифа и других инфекционных болезней.



Он объял необъятное, и даже если бы его деятельность ограничилась только ликвидацией этих болезней, уносивших тысячи жизней, все равно его имя было бы навсегда вписано в историю таджикского народа.



Необыкновенна жизнь и судьба этого ученого. Кто мог предположить, что болезненный мальчик, застенчивый юноша из российской глубинки проживет почти целый век и оставит глубокий след в духовной сокровищнице советской и таджикской науки? Кто мог представить, что сын скромного сельского учителя уедет за тридевять земель от дома и будет работать в далеких глубинах Азии?



Директор Таджикской базы Академии Наук СССР Евгений Павловский за препарированием насекомых на Варзобской горно-ботанической станции, сентябрь 1938 г.



Сегодня чтобы озвучить все его титулы и звания, потребуется ни одна минута времени: академик Академии наук СССР, академик Академии медицинских наук СССР, Герой Социалистического труда, генерал-лейтенант медицинской службы, почетный академик Академии наук Таджикской ССР, Президент Географического общества СССР и т.д.



Хотя, сам Евгений Никанорович не любил эти звания и титулы. Он иронически говорил: "Они, как путы на ногах у лошади, заставляют замедлять шаги и задирать голову".



Себя он называл просто: советский зоолог и паразитолог. Но за этим коротким определением стоит громадный труд по становлению советской зоологии, паразитологии и экологии, труд, спасший жизни тысяч людей, проложивший пути передовой науке и соединивший ее с практической медициной.



Выпускник Военно - медицинской академии в Петербурге Евгений Павловский унаследовал лучшие традиции русской медицины и зоологии. Начиная с юношеских лет и до последних дней жизни, он был связан с нашей страной.



Директор Таджикской базы Академии Наук СССР Павловский проводит научно-полевые исследования почвы в кишлаке Зидды во время вспышки инфекционного заболевания среди местного населения, август 1939 г.



"Трудно подсчитать, - вспоминает Павловский, сколько раз начиная с 1908 года мне приходилось в качестве руководителя паразитологических экспедиций бывать в Средней Азии. Но самая привлекательная работа у меня была в Таджикистане".



"Верхом на лошади в неимоверную жару и по бездорожью"



В 1928 году правительство Таджикской республики обратилось к правительству Советской страны с просьбой оказать помощь в организации здравоохранения. В отдаленных районах республики свирепствовали такие болезни как: оспа, туберкулез, малярия, тиф и другие, инфекционные заболевания. Нужно было определить – для каких регионов характерны те или иные заболевания и выработать конкретные рекомендации по их излечению.



Первое заседание президиума Академии Наук Таджикской ССР под председательством С. Айни, апрель 1951 года.



В том же году Павловский возглавил снаряженную паразитологическую экспедицию в Таджикистан. Верхом на лошади в неимоверную жару и по бездорожью он объездил всю республику.



Ученый – врач боролся за жизнь человека. Это был труд подвижника. Евгений Никанорович и его спутники лечили больных, делали несложные операции.



Участники церемонии открытия Академии наук Таджикской ССР, апрель 1951 года. В нижнем ряду третий слева академик Евгений Никанорович Павловский.



Только за время экспедиции Евгений Никанорович принял более 3 тысяч больных, составил карту эпидемиологических заболеваний горных регионов, где, в каком селении, кто, чем болеет.



Это было нужно для того, чтобы в последующем такие экспедиции уже выезжали целенаправленно и состояли из конкретных специалистов.



И уже в 1929 году в Ленинграде выходит сборник его работ "Животные паразиты и некоторые паразитарные болезни человека в Таджикистане".



В этом историческом для всей науки Таджикистана здании по улице Айни располагалась Таджикская база, а затем Таджикский филиал Академии Наук СССР. Здесь с 1938 по 1951 гг. работал академик Евгений Никанорович Павловский.



Создание Академии наук



Впервые… Это слово употребляется часто, когда речь идет о трудах Павловского. Так Евгений Никанорович впервые описал случай слоновой болезни свойственной экваториальной Африке в Таджикистане.



В 1929 году стараниями Павловского в Душанбе создается республиканская малярийная и паразитологическая станции, а в 1931 году – тропический институт. За короткий срок была решена проблема выявления и обезвреживания очагов малярии, тифа, оспы.



1932 год был переломным в развитии паразитологии в Таджикистане в связи с научным открытием сделанным Павловским. Суть его заключалась в разработке концепции об организме как среде обитания его паразитов. Это, по существу, было началом развития нового экологического направления в паразитологии.



В 1932 году была основана Таджикская база Академии Наук СССР, в организации и деятельности которой Евгений Никанорович принял самое активное участие, руководя ее научно-практической работой.



Мемориальная доска, установленная на здании по улице Айни



В 1941 году Павловский проводит реорганизацию Таджикской базы в филиал Академии Наук СССР и становится его руководителем, одновременно преобразуя сектор зоологии и паразитологии в институт того же названия, опять же под его руководством.



Энциклопедичность и глубина исследований Павловского обобщены в его научных трудах изданных в советские годы – "Звери Таджикистана" (1935), "Рыбы Таджикистана" (1938), "Птицы Таджикистана" (1940), "Малярийные комары Таджикистана и меры борьбы с ними" (1943) и десятки других трудов составившие целую библиотеку посвященную нашей республике.



"Академику Павловскому от благодарного таджикского народа"



В годы Великой Отечественной войны в Таджикскую ССР из прифронтовой полосы стали прибывать эшелоны с эвакуированными коллективами научных учреждений. Так, в декабре 1941 года из осажденного Ленинграда был эвакуирован Зоологический институт АН СССР. В Сталинабаде ленинградские зоологи на базе Таджикского филиала Академии наук СССР под руководством Евгения Павловского приступили к планомерной научной работе.



Мраморный бюст Павловского, некогда стоявший в школьном музее душанбинской средней школы № 8.



По инициативе академика в Сталинабаде проводилась разработка методов разведения стерильных личинок мух для их использования при лечении гангрены и остеомиелита, развивающихся при ранениях.



В результате исследований и опытов было налажено массовое производство стерильных личинок мух. Будучи помещены на гноящиеся раны, личинки уничтожали омертвевшие ткани, а их выделения, содержащие аллантоин, обеспечивали репарацию поврежденных тканей. Это способствовало быстрому заживлению ран.



Надо учесть, что поскольку используемых в подобных случаях антибиотиков тогда еще в СССР не было, разработанный метод был весьма эффективным. Многих раненых бойцов и командиров, проходивших лечение в Сталинабаде, вернули в строй личинки мух, выращенные в институте.



Для максимального увеличения выпуска сельскохозяйственной продукции, ленинградские зоологи направили свою исследовательскую работу на непосредственную помощь сельскому хозяйству Таджикистана, разработав способы борьбы с вредными насекомыми и грызунами.



А еще Евгений Павловский является создателем Академии Наук Таджикской ССР, открывшейся в апреле 1951 года.



Незадолго до своей кончины, выступая на годичном общем собрании Академии он сказал: "Бытие человека не вечно – все дело в творениях, которые остаются после него".



Сегодня мы с полным правом можем сказать, что Евгений Никанорович заложил краеугольные камни в фундамент науки республики став, по сути, одним из ее основоположников.



В память о великом русском ученом его имя было присвоено Институту зоологии и паразитологии, душанбинской средней школе № 8 и одной из улиц столицы.



В 1974 году на территории Академгородка был установлен его гранитный бюст с надписью "Академику Е. Н. Павловскому от благодарного таджикского народа". Источник - Азия-Плюс

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646597220

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенат дал согласие на назначение Президентом Республики Казахстан Генерального Прокурора

- Фракция партии "Amanat" определила приоритеты на предстоящий период

- Ерлан Карин: Планируемые президентские реформы – это часть долгосрочного плана обновления страны

- Кадровые перестановки

- "Пенопластовый" туризм Казахстана

- Состоялось заседание коллегии Министерства национальной экономики РК

- Глава государства принял решение о сносе резиденции в Алматы

- Более 4 тысяч автомашин ввезено из Грузии и Азербайджана

- Более 1,8 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года

