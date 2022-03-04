Как казахстанцы питались в СССР, и как они питаются сейчас. 40 лет со дня принятия Продовольственной программы СССР

00:04 07.03.2022 Вечные "ножницы": как казахстанцы питались в СССР, и как они питаются сейчас



В нынешнем году исполнится 40 лет со дня принятия Продовольственной программы СССР, автором которой многие называют Михаила Горбачева, на тот момент секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству. Зачем она была нужна? Что удалось выполнить, а что нет? Как тогда питались казахстанцы, и какие изменения произошли за годы независимости? Попробуем разобраться, взяв за основу не чьи-то субъективные оценки, а данные статистики, которая, конечно, нередко лукавит, но все же дает пищу для размышлений.



Деньги есть – продуктов нет



Продовольственная программа, принятая на пленуме ЦК КПСС весной 1982 года, имела целью не накормить советский народ (такой проблемы к тому времени уже не стояло), а изменить структуру питания, сбалансировать ее. По объему потребляемых калорий на душу населения СССР занимал тогда одно из первых мест в мире, превосходя в том числе большинство стран Запада. Но при этом в рационе среднестатистического "homo soveticus" было слишком много (относительно европейцев и североамериканцев) мучного, картофеля и слишком мало мясных продуктов, фруктов и ягод.



Основная причина такого дисбаланса заключалась вовсе не в доходах граждан, хотя в определенных случаях этот фактор тоже играл свою роль. За период с 1960-го по 1980-й средняя зарплата по стране выросла более чем в два раза – с 80,6 до 168,9 рубля. При этом цены на продовольствие, за исключением деликатесов, если и изменились, то незначительно, – их стабильность преподносилась как одно из главных достижений социализма. Но темпы увеличения объемов производства сельхозпродукции, да и в целом товаров народного потребления явно не поспевали за ростом доходов населения. И к началу 1980-х общая денежная масса в СССР, включая вклады в банках, более чем в три раза превышала объемы товарных запасов. А значит, примерно в такой же пропорции спрос превышал предложение.



Отсюда и повальный дефицит, который именно тогда достиг своего пика. В магазинах крупных городов еще можно было купить в свободной продаже мясо, колбасы или, например, мандарины, а вот в населенных пунктах уровнем ниже (начиная с областных центров, не являвшихся индустриальными центрами, и заканчивая селами) с этим уже были серьезные проблемы. Да, те же мясо и колбасы почти всегда имелись в торговых точках потребкооперации, на рынках, но там они стоили втрое-вчетверо дороже, и далеко не все были готовы отдавать такие деньги. Этим, главным образом, и объяснялось то, что мясных продуктов и фруктов советские люди съедали в среднем вдвое меньше, чем, например, жители США.



Впрочем, так было не во всем Союзе. Скажем, в Латвии и Эстонии уровень потребления мяса и мясных изделий на душу населения составлял более 80 килограммов в год (это даже больше, чем принятый тогда физиологический норматив в 73 кг), в то время как в целом по СССР – 58, в Казахстане – 56, а в Узбекистане – и вовсе лишь 31. Прибалтийские республики вообще стояли как бы особняком: и сельское хозяйство у них было куда более развитым, и обеспечивались они по высшему, в советском понимании, разряду.



По потреблению молочных изделий показатель Казахской ССР тоже был несколько ниже, чем в среднем по стране – соответственно 275 и 314 килограммов (при физиологической норме в 330 кг). Но внутри самой республики существовали большие различия. Например, если в Кзыл-Орде молочная продукция всегда была в дефиците и в очень узком ассортименте, то жители Актюбинска, центра соседней области, всегда могли купить в магазинах самые разные ее виды. Это объяснялось не только особенностями товарного обеспечения (индустриальные центры имели преимущество), но и тем, что в низовьях Сырдарьи были очень слабо развиты и молочное скотоводство, и переработка его продукции.



Однако в целом по СССР ситуация с молочными изделиями выглядела неплохо – уровень их потребления превышал показатель тех же США и был близок к оптимальному. Чего не скажешь об овощах (97 кг при физиологической норме 127 кг) и особенно о фруктах и ягодах, которых советские люди потребляли почти втрое меньше положенного по нормативам. А в Казахской ССР положение дел с плодоовощной продукцией было еще хуже.



Принятая сорок лет назад Продовольственная программа как раз таки и ставила целью привести уровень потребления основных продуктов питания в соответствие с физиологическими нормами. Она предусматривала меры, которые бы стимулировали увеличение их производства и закупок, насыщение ими товарного рынка. Понятно, что главная роль отводилась совхозам и колхозам. Но одновременно ставилась задача расширить сеть подсобных хозяйств при предприятиях и организациях, создать условия для увеличения объемов продукции, получаемой на личных приусадебных и дачных участках.



Реализация программы была рассчитана до 1990 года. Но к тому времени в СССР уже шли процессы, которые вскоре приведут к его распаду, и, по большому счету, итоги так и не были подведены. Если же верить официальной статистике, то за шесть лет (с 1982-го по 1988-й) уровень годового потребления основных продуктов питания изменился так, как показано на предлагаемой ниже таблице:



Как видим, потребление мяса и мясопродуктов в целом по СССР увеличилось с 58 до 66, а в Казахстане этот рост оказался еще более существенным – с 56 до 68 кг (прибавка в 12 килограммов). То есть, показатель нашей республики превысил среднесоюзный, вплотную приблизился к целевому (70 кг) и лишь на пять килограммов был ниже физиологической нормы (73 кг). По молочной продукции мы на фоне остального Союза стали выглядеть хуже, чем в 1982-м, но при этом почти вдвое сократили свое отставание от норматива. А вот что касается овощей, фруктов и ягод, то за шесть лет особого прогресса не было достигнуто, и жители Казахстана продолжали потреблять их значительно меньше положенного.



Продуктов много – денег мало



Сегодня мы живем в совершенно иных экономических условиях, и если прежде перед нами стояла проблема "денег хватает, но на них мало что можно купить", то теперь ситуация прямо противоположная: при огромном выборе товаров у многих нет денег на то, чтобы их приобрести. Соответственно уровень потребления продуктов питания определяется не их наличием или отсутствием в продаже, как было в советскую эпоху, а исключительно уровнем доходов населения.



Согласно приказу министра национальной экономики РК от 13 января 2017-го, сегодня в Казахстане физиологическая норма потребления мяса и мясопродуктов на душу населения составляет 78,4 килограмма. Это на 5,4 кг больше той, что была принята в позднем СССР. А, как утверждает Бюро национальной статистики, в 2020-м году каждый казахстанец съел в среднем 83,6 килограмма. Верить или нет приведенной цифре, решайте сами, но поскольку этот госорган является единственным источником официальной информации такого рода, то будем исходить из его данных.



Показатель хороший, однако в разрезе регионов он сильно различается. Если в Карагандинской, Акмолинской, Атырауской областях уровень потребления мяса и мясопродуктов колеблется в районе 100 килограммов, то в Кызылординской и Туркестанской он составляет 64-66, а в Шымкенте – и вовсе лишь 53 килограмма. Спецификой питания местного населения столь существенную разницу не объяснишь, поскольку в регионах-аутсайдерах проживают преимущественно казахи, в рационе которых мясо всегда занимало особое место. Единственная причина видится в размерах доходов: в названных областях они существенно ниже, чем на остальной территории Казахстана.



В пользу такого вывода говорит и то обстоятельство, что, скажем, в Туркестанской области потребление хлебобулочных и крупяных изделий (185,7 кг) значительно превышает среднереспубликанский уровень (140,3 кг), который, в свою очередь намного выше физиологической нормы (109 кг). Иначе говоря, населению приходится отказываться от сбалансированного питания в пользу более доступного по цене, то есть дешевого.



Уровень потребления молочных продуктов в целом по стране сейчас ниже, чем в позднюю советскую эпоху: тогда было 295 килограммов в год, а сейчас – 259,4. А физиологическая норма, утвержденная приказом министра, составляет 301 кг. В более или менее достаточном количестве (не менее 280 кг) их потребляют только в отдельных областях на севере и востоке страны – Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, ВКО, а также в городе Алматы. Много мы недоедаем и яиц – 199 штук в год при норме 265. И опять же в аутсайдерах идут, главным образом, южные регионы плюс Мангистау. Впрочем, отчасти это, возможно, связано с национальными традициями питания.



Явно заниженной представляется установленная в Казахстане норма потребления рыбы и морепродуктов – 14 килограммов. Поэтому ее превышение (в 2020-м году каждый казахстанец съел в среднем 15,1 килограмма) трудно считать достижением. Ведь в советские годы норматив был более высоким (18,2 кг), а в современной России фактический уровень потребления составляет 21,5 кг. Даже в некоторых наших областях – Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Атырауской – этот показатель либо близок к 20 кг, либо выше. Тогда как во многих других регионах рыбы в рационах питания явно недостаточно.



Но больше всего мы недоедаем "витаминной" продукции: фактическое ежегодное потребление овощей и бахчевых составляет 86,4 килограмма (при норме 149,0), фруктов и ягод – 78,6 кг (при норме 132,0). Например, последние выращиваются, главным образом, в Туркестанской и Алматинской областях, но там уровень их потребления даже ниже, чем в среднем по республике, – соответственно 70,7 и 74,0 килограмма. Чем это можно объяснить, кроме как низкими доходами населения?



Автор статьи: Жандос Асылбеков Источник - qmonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646600640

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