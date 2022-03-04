Страны-доноры увеличили гуманитарную помощь Таджикистану почти в 10 раз

00:11 07.03.2022

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Помощь поступила от 26 стран мира, но более 94% приходится на Китай и США.



Таджикистан в январе 2022 года получил гуманитарную помощь на сумму около $30,4 млн, сообщает статистическое ведомство республики.



Это в 9,3 раза больше по сравнению со стоимостью помощи, предоставленной республике в январе прошлого года.



Гуманитарная помощь общим весом 655,6 тонны поступила из 26 стран мира. Ровно столько же стран в январе 2021 года отправили Таджикистану помощь весом 387,2 тонны.



Порядка 56% в общем объеме гумпомощи, полученной Таджикистаном в январе этого года, приходится на Китай, а 38% – на США. Стоимость помощи Поднебесной составила более $17 млн, а США – около $11,5 млн.



Среди стран-доноров по стоимости помощи сравнительно высокую долю также имеют Турция (1,7%), Дания (1,3%), Узбекистан, Индия, Япония (по 0,7%).



Примечательно, что среди стран-доноров также фигурирует Кыргызстан, который закрыл свою границу с Таджикистаном после вооруженного конфликта в конце апреля прошлого года. На долю Кыргызстана в общем объеме помощи приходится 0,1%, что равняется примерно $30 тыс.



Согласно информации Агентства по статистике, в 2021 году Таджикистан получил гуманитарную помощь на сумму около $111,4 млн от 62 стран мира.



Главными донорами Таджикистана в прошлом году являлись Китай (29,2%), США (20,7%), а также Россия (8,9%), Индия (6,9%), Япония (4,5%), Южная Корея (4,1%), Турция (3,6%), Казахстан (4,0%), Узбекистан (2,7%).