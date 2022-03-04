От медведя и дракона уйти в степь. Лучшая стратегия для Казахстана, - "Караван"

01:18 07.03.2022 От медведя и дракона уйти в степь: в какие политические альянсы стоит вступить Казахстану



В Украине идут затяжные кровопролитные бои. Точных данных о количестве погибших и пострадавших нет.



Современный мир все больше делится на "своих" и "чужих". Казахстанский стиль многовекторной внешней политики в сложившихся условиях будет регулярно проверяться на прочность. Политологи рассказали "КАРАВАНУ" о том, какие центры силы станут сильнее после российско-украинского конфликта и в какие политические альянсы стоит вступать нашей стране.



Этот текст откладывался до последнего – какая-то иррациональная вера в чудо заставляла думать: ну уж, может, сегодня все закончится, некогда братские страны помирятся, а нам придется лишь зафиксировать этот радостный факт.



Тем более что на 2 марта были назначены новые переговоры между Россией и Украиной, где в качестве одного из вопросов должно было рассматриваться прекращение огня. Но потом встречу делегаций было решено перенести на 3 марта, а верстка ждать не может.



Итак, что происходит в украинских городах на этой неделе?



– Бомбят нас! – коротко и зло ответил мне родственник-украинец.



Сам он несколько месяцев назад уехал на заработки в Польшу, но неподалеку от Киева осталась его семья.



– Ты даже не представляешь, каково это – сидеть здесь и знать, что их там могут в любой момент убить.



Вывезти семью в ту же Польшу сейчас практически нереально – таксисты просят какие-то бешеные деньги за дорогу, на границе – многокилометровые пробки из машин беженцев.



Люди бросают авто и добираются до пропускного пункта пешком. А это в условиях военных действий опасно.



Согласно данным ООН, за эту неделю Украину покинуло около миллиона беженцев. В основном – женщины и дети, мужчин из страны не выпускают. Военное положение.



Со стороны очень сложно оценить масштабы трагедии. Украинские власти сообщают о фактах попадания снарядов в жилые дома, а также о том, что ВСУ ежедневно уничтожают тысячи российских солдат. При этом, по их данным, за 6 дней боевых действий погибли 2 000 гражданских.



2 марта вечером минобороны России озвучило свою версию потерь: погибли – 498 военных, ранены – 1 597 человек. Не единожды Москва заверяла, что мирное население она не трогает, а атаки ведутся лишь высокоточным орудием.



Российско-украинский конфликт уже стал разрушительным для экономик многих стран, а теперь очевидно, что если стороны в самое ближайшее время не договорятся, он будет еще и затяжным.



Украинская армия призывает граждан страны блокировать бензовозы, которые замыкают колонну российской военной техники, валить деревья перед российскими танками и БМП, стрелять по их шинам и окапывать свои села и поселки.



Но, кстати, о переговорах – свою готовность посодействовать в установлении мира между некогда братскими странами выразил на неделе и Казахстан. В тот же день Президент РФ инициировал телефонные переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, а спустя пару часов нашему Президенту позвонил и глава Украины Владимир Зеленский. Так что, вполне возможно, после прекращения огня договариваться о том, как жить рядышком дальше, Россия и Украина будут на казахстанской земле.



Пока же главный прокурор Гаагского трибунала Карим Хан заявил о начале расследования возможных военных преступлений, совершенных Россией. А Генассамблея ООН потребовала от России вывести войска с территории Украины. Сама Украина в это же время подает официальную заявку на членство в Евросоюзе.



Впрочем, о третьей мировой, судя по всему, речи не идет: Пентагон фиксирует, что российский военный контингент в Украине не увеличивается. И, чтобы снизить градус напряжения, со словами: "Ядерную войну не выиграть и не следует начинать", – американское военное ведомство отменило ракетные испытания.



И, хотя среди самих россиян отношение к действиям власти далеко не однозначное, реакция населения в странах Запада сейчас негативная не только к представителям России, но и к выходцам из других стран СНГ.



Даже в парламенте Великобритании прозвучало предложение распространить санкции, в том числе на нашу страну.



Складывается впечатление, что от Казахстана все жестче пытаются потребовать каких-то громких высказываний и обозначения приверженности той или иной стороне. Как уверен политолог, эксперт ИМЭП Жумабек САРАБЕКОВ, делать этого категорически нельзя.



– Единственный выход для нас, учитывая наши экономические связи с Европой и Российской Федерацией, а также географическое положение, – это многовекторность. Хотя, мне кажется, в этом заинтересованы в том числе Россия и страны Запада. В данном случае Казахстан будет некой конструктивной нейтральной силой, которая обязательно потребуется после окончания острой фазы конфликта, – говорит он.



Как отмечает эксперт, российско-украинский конфликт обостряет имеющиеся в мире противоречия, и это, естественно, будет сужать пространство для маневра казахстанской многовекторности.



– Также не стоит сбрасывать со счетов то, что вследствие всех этих санкций Россия еще больше рискует попасть в экономическую и технологическую зависимость от Китая. Это значит, что и на нас будет увеличиваться влияние китайского фактора. И надо искать новые инструменты для балансировки, – напоминает Жумабек Сарабеков.



В первую очередь, речь идет о настроениях самих казахстанцев, которые далеко не всегда в восторге и от союза с Россией, и от гипотетического сближения с Китаем. А помимо этого на настроения масс будут давить экономические проблемы.



– Мне кажется, очень важно сейчас создавать легальные пространства для выражения возможного недовольства. Это могут быть политические партии, иные объединения, в рамках которых люди смогут декларировать свою позицию, – считает Сарабеков.



Согласен с тем, что вторжение российских войск на территорию Украины может быть косвенно выгодно КНР, и китаевед, директор центра "Синопсис" Руслан ИЗИМОВ.



– Во-первых, Китай получил передышку в своем противостоянии с Западом и США, во-вторых, судя по последней риторике китайского МИДа, они хотели бы наладить диалог с США, – обозначает он еще один ракурс геополитики.



В то же время, как надеется Руслан Изимов, Казахстан после окончания острой фазы конфликта станет своеобразным мостиком между странами Запада, Китаем и Россией. Когда-то, в 2015 году, на российских прилавках стали появляться "белорусские" морепродукты. Сейчас Беларусь, поддержавшая Москву, тоже под санкциями. А главные ограничения для РФ касаются технологий и финтеха. Не исключено, что именно через Казахстан некоторое время спустя будут проводиться крупные финансовые операции, а в самой стране появятся высокотехнологичные производства.



Но есть и вполне осязаемые риски, главный из которых – опасность попасть в большую экономическую и технологическую зависимость от Китая. Причем мы не можем просто взять и отказаться от сотрудничества ни с РФ, ни с КНР.



Чтобы понять почему – достаточно просто взглянуть на карту мира. Но и зацикливаться только на этих соседях нельзя – у нас слишком разные объемы экономик и количество населения.



– Рано или поздно у нас возникнет вопрос: куда двигаться дальше? И, на мой взгляд, наиболее целесообразной была бы интеграция в рамках Центрально-Азиатского региона. Сейчас у нас уже есть консультативные встречи глав стран ЦА, но в перспективе мы могли бы усилить эту интеграцию. Возможно, по аналогии интеграции в рамках Европейского союза, – предполагает Руслан Изимов.



Такое объединение дало бы всем странам Центральной Азии больше пространства для маневра в сложном мире геополитики. Поодиночке нам тяжело спорить как с Россией, так и с Китаем. Но с мнением 5 стран наши соседи будут вынуждены считаться. Кроме того, вместе мы могли бы постепенно выстраивать общую экономическую стратегию, развивать технологии и инфраструктуру.



НУР-СУЛТАН



Автор: Анна Величко Источник - Caravan.kz

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