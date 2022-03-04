Орынбаев Аманбай - новый министр внутренних дел Каракалпакстана

01:26 07.03.2022

Назначен новый министр внутренних дел Каракалпакстана



Кем работал раньше новый министр внутренних дел Каракалпакстана - читайте в материале.



ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. В МВД Узбекистана новое назначение. Приказом министра внутренних дел по личному составу главой ведомства в Республике Каракалпакстан назначен полковник Орынбаев Аманбай.



Известно, что ранее в течение трех месяцев назначенец работал на должности начальника Службы пробации Департамента общественной безопасности МВД.



Его предшественник Айтбай Темирханов возглавлял министерство с сентября 2016 года. О том, чем он займется теперь не сообщается.