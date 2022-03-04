Российская операция переворачивает курс Германии, - Г.Мирзаян

02:07 07.03.2022 Российская операция переворачивает курс Германии

Немецкий канцлер рассчитывает на немецкую армию



Текст: Геворг Мирзаян



"Путин случайно устроил революцию в Германии". Именно так звучит заголовок в статье авторитетного издания The Foreign Policy. Российская спецоперация на Украине стала, по мнению западных экспертов, тем спусковым крючком, который запустил смену внешней и оборонной политики ФРГ. О какой смене идет речь и что это даст России?



В последних числах февраля канцлер Олаф Шольц выступил в Бундестаге и заявил, что Германии "пора взрослеть". Взросление, по мнению лидера ФРГ, будет достигнуто за счет трех важных моментов.



Кирпичики Шольца



Во-первых, отказа от предыдущей политики в отношении России, нацеленной на взаимодействие через экономику. Никаких больше особых отношений – Берлин фактически высказывает претензию на лидерство в деле защиты Европы от Москвы, а также будет искать альтернативных поставщиков газа.



Во-вторых, Германия резко наращивает оборонные траты. Правительство выделяет дополнительные 100 миллиардов евро на вооруженные силы в этом году, а также увеличивает оборонный бюджет на следующие годы до 2% ВВП (с нынешних полутора).



Наконец, в-третьих, Шольц намерен резко усилить военное присутствие Германии на территории Восточной Европы. Как в военном плане (поставки оружия и, возможно, солдат), а также в политическом. Причем под Восточной Европой понимаются как страны-члены ЕС и НАТО, так и внешние государства – в частности, Украина. Олаф Шольц объявил о поддержке "наркоманов и нациков в Киеве" за счет поставки им уже не касок, а сотен противотанковых и противовоздушных средств.



Да, раньше на пути активной политики ФРГ в Восточной Европе стояли призраки прошлого – военные преступления Гитлеровской Германии. Однако сейчас даже эти преступления стали кирпичиками в аргументации сторонников "взросления".



"Разве Германия не должна чувствовать особую ответственность в деле защиты и поддержки Украины, снова ставшей жертвой агрессивной войны – на фоне тех страданий, которые она претерпела от развязывания войны Гитлером? И в более широком смысле: разве военная поддержка Украины не является справедливой с точки зрения наших восточных партнеров по ЕС, таких как страны Прибалтики, которые были травмированы зверствами не только нацистской Германии, но и продолжавшейся десятилетия советской диктатуры", – говорит бывший посол ФРГ в Греции Петер Шуф



Ряд западных СМИ высоко оценили амбиции канцлера Шольца. "Военный разворот Германии станет поворотным моментом в истории Европы", – уверяет CNN. "За семь дней Германия… запустила курс, который сделает ее крупнейшим европейским государством по уровню оборонных трат, с самой современной авиацией и растущим военным присутствием в странах Центральной и Восточной Европы", – пишет Foreign Policy.



Сам же лидер Германии превращается в лидера Европы. "Когда Шольц впервые появился в качестве канцлера за границей, например, в Париже или Брюсселе, он казался сдержанным, очень тихим и совершенно бессодержательным. Теперь же он путешествует по миру "как кризисный канцлер" со стремлением положить конец войне", – пишет Spiegel.



Сложности взросления



Однако вопрос в том, есть ли у Германии ресурсы для такого взросления? Соответствуют ли ее желания ее возможностям? Да, в Евросоюзе действительно существует вакуум лидерства – но вот достаточно ли целостным является канцлер Шольц для того, чтобы этот вакуум собой занять?



"Пока Шольц, даже будучи главой правительства Германии, не выглядит как первый политик в ЕС. Этой роли куда больше соответствует премьер Голландии Марк Рютте, который находится у руля своей четвертой по мощи страны ЕС с 2010 года. Именно от него в очень большой степени зависят и политика ЕС в отношении России, и действия в Восточной Европе", – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД Вадим Трухачев.



"У Шольца дефицит доверия и силы. Он бледно смотрится по сравнению с Меркель и он это хорошо понимает. Его предшественница была своего рода мамой всей Европы, а сам Шольц на эту роль не тянет", – говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Не тянут на эту роль и немецкие элиты.



Да, на пресловутом заседании Бундестага (где Шольц объявил о взрослении) раздавались бурные и продолжительные аплодисменты, однако эмоции сменились дискуссиями. "Германские элиты расколоты, причем порой раскол идет внутри одной партии. У политиков нет ощущения уверенности", – поясняет Вадим Трухачев. Новые амбиции несут новую ответственность и новые политические риски, а ряд представителей немецкой элиты слишком привыкли к комфорту американского управленческого и военно-политического кокона. Напоминаем, что пост "Лидера Запада" великая Меркель пыталась занять после прихода Дональда Трампа – и тогда она не получила в этом благородном деле поддержки немецкого истеблишмента.



Что же касается военной составляющей новой внешней политики, то амбиции Шольца не подкрепляются техническим состоянием немецкой оборонки. "Некоторые задаются вопросом, смогут ли 100 миллиардов евро - а это меньше, чем двухлетний военный бюджет страны – обратить вспять два десятилетия пренебрежительного отношения к военной сфере. В середине 1990-х годов в вооруженных силах Германии было 2100 танков, сейчас - 220. В течение семи лет Бундесвер изо всех сил пытался найти, заказать и внедрить новую стандартную винтовку. Из четырех фрегатов, заказанных в 2019 году, ни один не готов к морским операциям", – пишет Irish Times.



И эксперты задаются таким же вопросом. "Германия не могла до конца освоить прежние военные бюджеты по причине специфики собственной промышленности. Хорошие инженеры в ФРГ давно идут не в ВПК, а куда-нибудь в условный Мерседес. По сути, вся оборонная сфера в Германии находится в глубоком упадке. Оживают кадры из наших передач 1990-х годов – текущие крыши казарм, не заводящаяся техника и т.п. Соответственно, 100 миллиардов евро на дополнительные оборонные расходы пойдут не в экономику ФРГ, а отправляются господину Джозефу Байдену из Вашингтона", – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Конечно, массовые закупки американского оружия укрепят связи с Вашингтоном, однако вряд ли станут серьезной инвестицией в германское лидерство.



Риски и возможности



Что же касается российско-германских отношений, то, на первый взгляд, новая внешняя политика канцлера Шольца становится серьезной угрозой для России. И действительно, подморозки отношений не избежать – немецкие санкции ударят по российской экономике, прежние деловые связи окажутся разорванными. Однако, с другой стороны, трагических и безвозвратных процессов тоже не ожидается.



Да, Германия хочет избавляться от российских газовых поставок – но за счет кого? Эксперты не раз писали о том, что альтернативных поставщиков нет, а рынок СПГ не может обеспечить надежные поставки газа по разумным, выгодным для экономики ценам. Поэтому немцам либо придется снова обращать внимание на ядерную энергетику, либо – после деэскалации ситуации на Украине – постепенно свертывать свою "диверсификацию".



Да, Германия поставляет оружие на Украину. Но какое?



"Возраст большинства из 2700 ракет "Стрела", которые должны быть отправлены на Украину, превышает 35 лет, а треть 10 лет назад была признана непригодной к условию из-за того, что проржавела", – пишет Irish Times со ссылкой на Spiegel. В минобороны ФРГ не могли об этом не знать – и, не исключено, направили именно такое оружие для того, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать участие, а, с другой, не сильно злить русских.



Да, Германия заморозила "Северный Поток – 2". Но какой у нее был выход? "Она просто исполнила то, о чем договаривалась Меркель. ФРГ же подписала совместное заявление с Байденом в июле 2021 г. Там написано, что если Россия предпримет новый акт агрессии к Украине и/или использует энергетику как оружие, тогда Германию обязывается ввести санкции против данного газопровода. Тогда это заявление выглядело как победа Германии, так как никто не мог ожидать нынешних событий", – поясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового Университета Игорь Юшков.



В то же время новая внешняя политика ФРГ создает России, как ни странно, ряд возможностей. И если усиления суверенитета немецкой внешней политики пока ждать не стоит, то европейского раскола – вполне. Ведь в восточноевропейских странах страхи перед сильной Германией куда более серьезные, чем перед сильной Россией.



Да, сейчас они не так высоки. "В Восточной Европе, конечно, немного напряглись – особенно в Польше. Тем не менее, там считают, что Германию все равно будет сдерживать ряд моментов. Во-первых – влияние США. Во-вторых, ЕС с процедурной точки зрения устроен так, что Германия даже вместе с Францией и Италией все решать не может. Поэтому бояться ее, конечно, надо, но не сильно, и тех неприятностей, которые немцы доставляли раньше, больше не будет", – говорит Вадим Трухачев.



Однако вышесказанное работает только в том случае, если Германия продолжит действовать в рамках ЕС. Учитывая серьезный институциональный кризис, который переживает Евросоюз, немцы могут выйти на вольные хлеба. Размять прусские мускулы и вспомнить о своих геополитических концепциях. И тогда Европа наконец вспомнит о России, без участия которой европейская система безопасности всегда была ущербной. Источник - Взгляд

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646608020

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенат дал согласие на назначение Президентом Республики Казахстан Генерального Прокурора

- Фракция партии "Amanat" определила приоритеты на предстоящий период

- Ерлан Карин: Планируемые президентские реформы – это часть долгосрочного плана обновления страны

- Кадровые перестановки

- "Пенопластовый" туризм Казахстана

- Состоялось заседание коллегии Министерства национальной экономики РК

- Глава государства принял решение о сносе резиденции в Алматы

- Более 4 тысяч автомашин ввезено из Грузии и Азербайджана

- Более 1,8 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года

