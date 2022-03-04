Владимир Овчинский: "Возможна денонсация Беловежских соглашений"

02:09 07.03.2022 Владимир Овчинский: "Возможна денонсация Беловежских соглашений"



Экс-глава российского Интерпола о том, как Зеленский играет роль капо у нацистов и почему ядерная бомба - наш спаситель



"Логика руководства России состояла в том, чтобы спасти мир от новой чернобыльской катастрофы. А если бы на нас упала ядерная бомба, мы обязаны были бы ответить ядерным ударом автоматически. Мир могли взорвать в прямом смысле слова", - считает криминолог, генерал-майор милиции в отставке, экс-глава российского бюро Интерпола, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский. О том, как президент Украины Владимир Зеленский из марионетки бизнесмена Игоря Коломойского превратился в главного деструктора XXI века, кто на самом деле руководит президентом США Джо Байденом, поддерживает ли Россию Китай и станет ли спецоперация на Украине путем к возрождению СССР, Овчинский рассказал "БИЗНЕС Online".



Владимир Овчинский: "8 лет назад у украинцев еще не было достаточно сил. Но с тех пор США и НАТО создали и подготовили на Украине одну из самых сильных армий в Европе"



"Зеленский не Гитлер. Но он суперпровокатор XXI века"



- Владимир Семенович, вы заранее предсказывали нынешние события, которые российские власти запрещают называть иначе как "специальной военной операцией" на Украине…



- Давайте будем откровенны, все ограничения ошибочны. С точки зрения идеологии, пропаганды. Если мы возьмем любой словарь русского языка, то там можно прочитать, что означает то самое запрещенное слово. Это вооруженное разрешение конфликта. У нас есть конфликт и идет его вооруженное разрешение. Мы это называем спецоперацией. Но она сопровождается использованием авиации, ракет, бронетехники. Так что это?



И вы правы, я всегда говорил об этом. После присоединения Крыма, после образования двух республик ДНР и ЛНР, когда Россия оказывала им помощь, деятельность всех президентов Украины за эти годы была нацелена на войну. 8 лет назад у украинцев еще не было достаточно сил. Но с тех пор США и НАТО создали и подготовили на Украине одну из самых сильных армий в Европе. Это надо признать. Они успели обучить огромное количество военнослужащих, националистические профашистские образования, спецподразделения, готовые на диверсии как на территории ДНР, ЛНР, так и внутри России. Все это объективно вело к тому, что военное разрешение ситуации было неизбежным.



Владимир Зеленский изначально был марионеткой в рука олигарха Игоря Коломойского, который его поставил. Но сущность самого Зеленского проявилась в первые же месяцы после выборов, когда многие, особенно в российской интеллигенции, думали, что вот пришел интеллектуал, артист, с юмором и с ним можно договариваться. Однако он сразу показал свое лицо. Когда в украинских городах стали проводиться шествия в честь дивизии СС "Галичина", когда начали называться улицы, проспекты, площади, школы именем Шухевича, одного из главных пособников фашистов во время Второй мировой войны, виновника уничтожения огромного количества мирного населения: поляков, евреев, цыган, русских. И, когда Зеленского спросили о том, как он ко всему этому относится, он поднял кверху палец и сказал: "Это здорово!" Для меня этот человек сразу стал вне закона, вне политики. Это подонок и мразь. Так и напишите.



В концлагерях таких людей называли капо. Это евреи, которые направляли других евреев из гетто в газовые камеры и говорили им, что все будет хорошо, не беспокойтесь, немцы - люди культурные, сейчас вы сядете на поезд и поедете в Америку, Англию. А люди ехали в газовые камеры! Потом эти капо сами последними шли в газовые камеры. Вот и Зеленский - типичный капо. Предатель еврейского народа, украинского народа. Эта мразь делала все, чтобы в конечном итоге случился конфликт, который сейчас идет. Верить ему нельзя ни в едином слове. Он всегда будет обманывать и вредить. Ни один из предыдущих президентов Украины, какие бы они ни проявляли националистические качества, не сделал столько гадостей для того, чтобы русские убивали русских, а украинцы - украинцев. И сделал это именно Зеленский. Он сознательно шел к огромному конфликту.



- Но вы сами говорите, что Зеленский был марионеткой Коломойского.



- Гитлера тоже сначала считали марионеткой, когда ему помогли стать во главе Германии еврейские круги из США и Германии. Конечно, Зеленский не Гитлер. Но он суперпровокатор XXI века. Хуже любого террориста, хуже Бен Ладена, потому что он стравил единый братский народ. Для того чтобы сбылась мечта таких русофобов, как Збигнев Бжезинский, которые всегда говорили: чтобы Русская империя не была воссоздана, нужно, чтобы Россия воевала с Украиной. Зеленский выполняет этот наказ.



"Зеленский стал суперзвездой. О нем теперь говорит весь мир. Но мир раскололся"



"Новый подрыв Чернобыля опять накрыл бы Украину, Беларусь, Россию и Польшу. Это мог сделать кто угодно".



- Зачем это надо Зеленскому? Какая у него цель? Кто-то вообще считает, что он как актер мечтал о славе и получил ее, стал мировой звездой.



- Зеленский стал суперзвездой. О нем теперь говорит весь мир. Но мир раскололся. Я общался с израильскими специалистами по военной политологии, спецслужбистами. Израиль разделился ровно наполовину. Одни евреи считают Зеленского чуть ли не национальным героем, который сопротивляется страшной России, другие называют его предателем и пособником нацистов.



Конечно, Зеленский очень хороший актер и режиссер, талантливый человек. Но и Гитлер был талантливым человеком. Я не знаю, какие у Зеленского комплексы. Но он в игре. Ему это нравится. Я видел его как актера и как президента. Он быстро перевоплотился. Сегодня он не выглядит фигляром, комиком. Он выглядит как опасный человек во главе Украины. Зеленского нельзя представлять шутом, как делают у нас некоторые пропагандисты, когда прокручивают ролики из его прошлой карьеры. Все эти шуточки, когда он кривляется, стучит членом по пианино и прочее, - все это уже не работает. Когда человек устроил море крови для своей же страны, это уже совсем другая игра.



Например, Рейган тоже был актером, играл ковбоев, а потом стал выдающимся американским президентом. Может быть, лучшим после Рузвельта. Зеленский тоже сильный актер, режиссер. У него мозг очень быстро работает. И он делает страшные вещи. Это очень опасный для мира человек.



Главная провокация Зеленского была совершена на последней Мюнхенской конференции по безопасности. Она была режиссирована и отработана очень четко. Я не знаю, давали ли ему американцы спецзадание. Но фактически решение о начале спецоперации было спровоцировано выступлением Зеленского на конференции в Мюнхене, когда он обвинил Америку, НАТО и Европу в том, что над Украиной возникла опасность русской угрозы, а они ничего не хотят делать. А раз так, то Украина, сказал он, отказывается от безъядерного статуса. И дал понять, что у них есть возможности сделать грязную ядерную бомбу или еще какую-то и направить ее на Россию. Это был последний момент, который сдерживал российский ответ. И мне кажется, что Зеленский это сделал сам, чтобы подстегнуть весь этот процесс. Этот человек играет в истории такую же роль, как Адольф Гитлер.



- И он понимал, с чем играл?



- Он все понимает. Мозг у него безукоризненный. И логика тоже.



- Вы считаете, что Зеленский настолько кровожадный человек?



- В терминах Достоевского Зеленский - бес из бесов.



- А Мюнхенская конференция была последней каплей для России?



- Да. У России действительно не было никакого другого выхода, кроме как начать спецоперацию, демилитаризацию. Можно это называть как угодно. Во-первых, нам пригрозили ядерным ударом еще советских ракет. Во-вторых, мы прекрасно знаем, что на Украине находится ряд биологических лабораторий, где с большой степенью вероятности разрабатывалось биологическое оружие американцами. В-третьих, была стопроцентная информация, что готовятся террористические группы, даже не украинские, а под флагом украинских националистов для захвата Чернобыльской АЭС с угрозой подрыва саркофага. Поэтому первый наш десант ВДВ был высажен именно на Чернобыльской АЭС, она была взята под контроль России.



Новый подрыв Чернобыля опять накрыл бы Украину, Беларусь, Россию и Польшу. Это мог сделать кто угодно. Бойцы каких-то ЧВК, террористы из других стран. Они могли быть подготовлены американцами, исламскими террористами, кем угодно. Самим-то американцам новый Чернобыль до одного места - они далеко, за океаном.



И эти три фактора не оставляли никакой возможности у нашего Верховного главнокомандующего сдержать спецоперацию. Потому что мир могли взорвать в прямом смысле слова, каждый день, каждый час ситуация становилась все более опасной для всего мира, не только для России.



"У России действительно не было никакого другого выхода, кроме как начать спецоперацию, демилитаризацию"



"Все разговоры о том, что Америка - слабая, она скоро развалится, у них рухнет доллар, - это бред"



- Сегодня звучат возражения, что на самом деле опасности преувеличены и НАТО нам критически не угрожало.



- Это мудаки возражают. Можете так и написать, это литературное слово. Как не угрожает НАТО, если они напрямую готовились поставить ракеты вдоль всей границы России и Беларуси? Это придумано, что ли? Все же заявлено. Нарушены все соглашения, которые были подписаны, когда мы уходили из ГДР, - все, что было подписано в 90-е годы. И потом, когда Путин стал президентом и был организован совет Россия – НАТО. Тысячу раз говорилось о том, что НАТО не будет продвигаться к нам. Они продвигались. Они говорили, что принимают новых членов, но оружие поставлять не будут. Они их вооружали. И вопрос о вступлении Украины в НАТО могли решить очень быстро. Для этого есть юридические возможности.



Конечно, любой нормальный человек считает, что война - это плохо. И я так считаю. Война - самое страшное, что может быть на этой планете. Любая. Но есть конфликты, которые неизбежны. Россия начала спецоперацию не против Украины, а против режима этого подонка Зеленского. Потому что угроза миру была такая, что начинать надо было стопроцентно. Логика руководства России состояла в том, чтобы спасти мир от новой чернобыльской катастрофы. А если бы на нас упала ядерная бомба, мы обязаны были бы ответить ядерным ударом автоматически. Это записано в нашей концепции по безопасности.



- Но разве Зеленский не понимал, что погибнут множество людей и он сам может быть уничтожен?



- Иногда человеком движет уже желание просто войти в историю. Неважно, сколько прожить, важно как. Зеленский - это такой мощный деструктор внутри общей деструкции. Общая деструкция у нас с Соединенными Штатами. НАТО - придаток США. Мы прекрасно все это понимаем. Когда Европа и НАТО сопротивляются, американцы включают очень мощные экономические и политические рычаги. И те начинают влиять. Все разговоры о том, что Америка - слабая, она скоро развалится, у них рухнет доллар, - это бред. Америка была и остается сильной. Это надо понимать. Но она не хочет напрямую воевать с Россией. Главный соперник у нее Китай. Она хочет нейтрализовать Россию с помощью украинского конфликта, для того чтобы сосредоточиться на Китае. США понимают, что мы с КНР сейчас довольно близки, и они не хотят воевать сразу на двух направлениях. Потому задача - ослабить РФ, чтобы сосредоточиться на Китае. Это главная концепция американцев сейчас. Если раньше концепцией Генри Киссинджера была Кимерика (неологизм на основе словослияния, придуманный в 2007 году британским историком и журналистом Нилом Фергюсоном и немецким экономистом Морицем Шулариком, который описывает симбиотические отношения между Китаем и Америкой со ссылкой на легендарную химеру. Термин в основном относится к экономике, но у него есть и политическое содержание - прим. ред.), то есть создать Китай, который будет под Америкой, то сейчас она провалилась. Это серьезная ошибка Киссинджера перед теневым государством США. Никакой Кимерики не будет уже никогда. Китай вырвался в явные лидеры по всем вопросам. От технологий до армии. Пекин показал, как он может решать проблемы, связанные с пандемией, с теми же санкциями, которые накладывают на него, с интернетом. Китай создал свои IT-системы, мощнейшую промышленность, увеличил уровень жизни людей, вырастил зажиточный средний класс. Американцы понимают, что КНР так прет, что они ничем ее остановить не могут. А если рядом с Китаем будет Россия, то концепция того, что Америка руководит миром, действительно рушится. Поэтому удар идет по РФ, чтобы потом начинать ослаблять КНР.



"Ядерная бомба - это наш спаситель"



- Однако есть мнение, что Россия, начав спецоперацию на Украине, угодила в ловушку США.



- Это не ловушка, а объективный процесс. Он не мог закончиться по-другому при той политике, которую проводили США. Американцы в последние годы делали все, чтобы втянуть нас в вооруженный конфликт на Украине. И мы сейчас воюем не с Украиной, а с США.



- То есть, по-вашему, американцы просто подвели Зеленского к этой провокации?



- Да. Им повезло, что Коломойский подарил им такого деятельного человека, как Зеленский. Петр Порошенко - представитель еще старой советской школы. Со многими ограничениями. Он не был так эффективен. А Зеленский - представитель новой волны. Даже Коломойский не думал, как все обернется. Он рассчитывал, что Зеленский станет жалкой марионеткой в его руках, будет как бы управлять всем украинским олигархатом, правительством, прилетать в Москву, договариваться о новых поставках. Но Зеленский перехватил у Коломойского инициативу. Он стал самодостаточным. А американцы получили подарок, для того чтобы создать мощнейшую деструкцию для России.



Теперь Джо Байден на днях заявил, что устроит Владимиру Путину такое, чего он даже не ожидает. Но то, что говорит Байден, транслирует группа, которая за ним стоит. Байденом фактически управляет Барак Обама. Все, что сейчас происходит, не Байден делает. Это делает штаб Обамы, который фальсифицировал последние американские выборы президента. Штаб Обамы поставил Байдена. У штаба Обамы масса компромата на Байдена и его сына.



- Значит, не Клинтоны рулят за спиной Байдена?



- Нет-нет. Всем процессом деструкции руководит обамовская структура. Закрытая, открытая. Вокруг Байдена все люди - только обамовские.



- И Джейк Салливан, и Блинкен?



- Это все люди, контролируемые штабом Обамы. Кто такая Клинтонша? Он была госсекретарем у Обамы.



- Я имею в виду Билла Клинтона.



- Когда мы говорим о людях Клинтона, надо иметь в виду, что за ними стоит Обама. Сам Билл Клинтон не был мощным игроком. А Обама - игрок. Очень мощный. И все угрозы в адрес Путина, которые произносит Байден, придумываются в штабе Обамы. Он ненавидит нашего президента за то, что тот его переиграл на Крыме, ДНР и ЛНР. Обама ушел фактически с "черной меткой", потому что проиграл стратегически России в конфликте 2014 года.



- А сейчас Обама добивается реванша?



- Обама добивается реванша. Что еще важно? Сначала американцы не хотели сильно ругаться с китайцами. Потому что США были очень сильно интегрированы с КНР. Обама хотел руками Трампа испортить отношения с Пекином. Трамп пошел на это. Самые жесткие санкции, разрыв отношений у США были при Трампе именно с Китаем, напомню. Не с Москвой, а с Пекином. Пришел Байден. Теперь американцы сосредоточились на России. Потому что они прекрасно понимают, что если мы будем вместе, рядом, в едином блоке с Китаем, то для Америки это станет катастрофой.



- А американцев не пугают распоряжения Путина привести ядерное оружие в готовность номер один?



- Заметьте. Два раза выступил Байден и подчеркнул, что ядерной войны не будет. Но они все равно так напуганы. 1 марта на сайте исследований для конгресса США повесили доклад "Ядерные силы России: история, модернизация и современное состояние". Это сейчас главная проблема для американцев. Огромный подробный доклад со схемами. Одновременно англичане, ВВС на русском и английском языках опубликовали свой доклад. Естественно, они боятся. И слава богу, что наш Главнокомандующий, министр обороны понимают, что бомба, с тех пор как ее создали наши ученые вместе с разведкой под руководством Лаврентия Павловича Берия, - наш спаситель. Это же известный факт, что после Хиросимы и Нагасаки у них было намечено сбросить 300 таких же бомб на территорию СССР. Остановили их испытания, которые мы провели. Сначала простой бомбы, потом водородной, потом "Царь-бомбы", которая сумасшедший взрыв давала. Специалисты все это знают. И дальше шла модернизация нашего ядерного оружия. Ядерная бомба - это наш спаситель. И Советского Союза, и России. Оружие уменьшили, принимались соглашения с Америкой, оно было взято под контроль, для того чтобы не было случайных, несанкционированных пусков. И сейчас все продолжается. Возможно, закончится конфликт на Украине, будет подписано новое соглашение с США. Но это не значит, что ядерное оружие уничтожат.



"Сегодня ядерные силы настолько модернизированы, что говорить о Карибском кризисе бессмысленно"



- Аналогии с Карибским кризисом и опасения, что в этот раз все реально может закончиться ядерной войной, преувеличены или нет?



- Во время Карибского кризиса американцы поставили ракеты в Турции с ядерными боеголовками. А мы свои тайно переправили на баржах и поставили на Кубе. И подлет наших был ближе, чем у американцев. После этого начались переговоры. Сначала на уровне разведки, потом между руководителями государств. Ракеты убрали. Но с тех пор все серьезно модернизировано. Сейчас совершенно другой ядерный потенциал. И у нас, и у американцев, и у китайцев, и у англичан. Ядерное оружие есть и у индусов, и у пакистанцев, и у Израиля. Если уж на то пошло, то мы все последние десятилетия находимся в состоянии Карибского кризиса.



А подводные лодки у берегов Америки на что? Но сегодня ядерные силы, их доставка настолько модернизированы, что говорить о Карибском кризисе бессмысленно. Для нынешних условий та ситуация была примитивной.



- Значит, сейчас риски ядерной войны больше, чем при Хрущеве и Кеннеди?



- Самая большая вероятность ядерной войны была в то время, когда советские силы сбили южнокорейский лайнер при Андропове.



- После чего Рейган сказал об СССР: "Империя зла"?



- Да. Вы можете взять любого специалиста по ядерному оружию, и он вам скажет, что самая большая вероятность ядерной войны существовала тогда, потому что ракеты были нацелены друг на друга. Да, сейчас многие считают, что мы как никогда близки к ядерной войне. Но на самом деле начало ядерной войны может произойти по не известным для многих причинам. В системе ядерного сдерживания очень много разных нюансов. Но, когда каждый лепит насчет Карибского кризиса, это для красного словца.



Другое дело, когда нам грозят, что Украина вступит в НАТО, ракеты поставят прямо у границ России и они за считаные минуты будут долетать до Москвы. Это утяжелит проблему. А нам устами Зеленского напрямую пригрозили ударить по РФ. Да, мы понесем ущерб. Но ответный удар будет нацелен и на Европу, и на Америку. Или представьте, что Украина уже вступила в НАТО. Сейчас бы мы воевали не с режимом Зеленского, а с Америкой, Великобританией, Францией, Германией и всеми остальными странами НАТО.



- Но с Россией фактически в открытую сражается и Европа, которая приняла решение поставлять оружие Украине после начала боевых действий, туда направляются легионы из разных стран.



- Когда шла война в Испании в прошлом веке, мы же не говорили, что воюем с Германией. Тогда фашисты шли на сторону одних сил, коммунисты - на сторону других. Так сейчас происходит и на Украине. Она открыла границы. Туда пускают террористов под видом добровольцев, спецназ, ЧВК и прочих. Европа оправляет помощь режиму Зеленского. Байден заявил, что они на миллиарды окажут помощь Киеву. США хотят длительной, затяжной военной кампании, и поэтому они стараются удержать режим Зеленского. Америке надо ослабить Россию и нанести нам максимальный ущерб. И в людских ресурсах, и в военной технике, и в экономике - везде. Американцы воюют с нами чужими руками. И проводят против нас еще и мощную гибридную войну.



"Любая война реальная сопровождается войной информационной. Это было во все века. Даже в древние"



- Сейчас действительно ведется еще и небывалая информационная война.



- Любая война реальная сопровождается войной информационной. Это было во все века. Даже в древние. Пускали дезинформацию, распускали слухи. Формы гибридной войны использовались и в 30–40-е годы XX века. Но сейчас они отработаны совсем на другом уровне, смоделированы с помощью искусственного интеллекта. С учетом новейших технологий успех в войне иногда обеспечивает война информационная. Создается такой ореол, когда проигравшего можно назвать победителем, победителя - проигравшим. Это как угодно информационно раскручивается. Специалисты по информационным войнам получают миллионы долларов. Поэтому, когда люди дают оценку военным действиям, сами в них не участвуя, это безответственно.



- А информационную войну мы разве уже не проиграли? Даже знакомые из Чили говорят сейчас: "Вы эту войну уже проиграли. Нам все показывают с Украины в прямом эфире".



- Это тоже все элементы информационной войны. Люди, которые слабы психологически, психически, поддаются эмоциям, панике. Но это не значит, что они побеждают реально или даже информационно. Если мы берем социальные сети, интернет-платформы - везде идет дезинформация. Со всех сторон. Что касается наших официальных СМИ, они подают реальную информацию.



"Европейцы свою экономику рвут в клочья. А американцам только в кайф"



- Сейчас много говорят о том, что русские теперь будут изгоями во всем мире, что их станут воспринимать как немцев после Второй мировой войны.



- Никогда русские не будут изгоями. А немцев преследовали после Второй мировой войны? Это бред. Идиоты, которые сегодня вывешивают таблички на каких-то кафе и ресторанах, что русских они не обслуживают, будут всегда.



- Но ведь сыпятся проклятия, брань, выкрики, что русских начнут убивать.



- Это все элементы психологической войны, которые специально запускаются сейчас. Конечно, все подобное будет. Но этим должны заниматься спецслужбистские организации. Чтобы таких людей находить и нейтрализовать. Видели, какое восстание хотели поднять в Беларуси против Лукашенко, которое было подготовлено на территории Польши? Орали, что убьем и прочее. Но все же зачистил Лукашенко. Своими силами между прочим. Хотя, казалось бы, вся страна была против Лукашенко. Но зачистил всех. И спокойно все.



- А теперь сам про себя шутит, что он диктатор.



- Да ладно. Все они диктаторы.



- А позицию Китая как вы оцениваете?



- КНР - наш союзник. Давайте вспомним заявление, подписанное Путиным и Си Цзиньпином в день открытия Олимпиады. В этом последнем документе, подписанном китайским и российским лидерами, все обозначено четко. Вот из этого и надо исходить.



- Путин заручился поддержкой Си?



- Да. Путин заручился поддержкой Си. И, если Китай начнет операцию по Тайваню, мы будем КНР поддерживать и не станем эту операцию осуждать.



- А американцы начали заранее формировать военные союзы с участием Австралии с прицелом на Китай.



- Да. С Австралией США начали выстраивать военные отношения против Китая, чтобы создать военную резервную базу, где можно держать флот, лодки и прочее.



- То, что сейчас КНР открыто не поддерживает Россию и взяла нейтралитет во время голосования по украинскому вопросу в ООН, - это такая китайская тактика?



- Китайцы - великая нация с тысячелетней историей. Пекин действует по своей парадигме всегда. И одновременно соблюдает международные нормы. Китайцы сказали, что мы за суверенную Украину. Но Путин был в такие условия поставлен, что мы понимаем его действия.



- Кроме Китая, в ООН нейтралитет взяли еще Индия и ОАЭ. В остальном почти все мировое сообщество против нас.



- Смотрите, в ООН всего 190 стран. Против России выступило 35. В ООН все-таки равенство. Каждая страна имеет свой голос. Не только Китай, но и Индия не собирается прерывать экономические связи с РФ. Турция хоть и голосовала против нас, не собирается закрывать воздушное пространство для России. Пока же против выступили в основном европейцы. При этом они не порвали с нами энергетические контракты. Хотя американцы их подзуживают, Европа не может без нашего газа. Иначе им придется платить за энергию на порядок выше. Вся социалка рухнет. Цинизм ситуации еще в том, что европейцы пользуются российскими энергоресурсами и продолжают вредить и гадить нашей экономике.



Экономическая составляющая - вообще отдельный вопрос. Если посмотреть всю западную прессу, публикации о том, как все принятые санкции повлияют на экономику Европы прежде всего, то вывод такой: эти санкции выгодны только США. ВВС 21 февраля опубликовал статью о том, что если даже вводится вариант санкций, который адским еще не называли, то экономика Европы разлетается в клочья. То есть европейцы свою экономику рвут в клочья. А американцам только в кайф, если Европа ослабнет. Гегемония заключается в том, чтобы властвовала одна страна - Америка.



"Американцы все просчитали. У нас действительно сейчас серьезнейшие экономические проблемы. Их очень много. Но, может быть, все эти санкции сыграют нам на пользу"



"У нас есть действующая экономическая и финансовая модель и существуют альтернативные модели, которые тоже разработаны"



- В итоге адские санкции, обещанные Байденом, воплощаются в жизнь с калейдоскопической скоростью. Люди в России в шоке.



- Американцы все просчитали. У нас действительно сейчас серьезнейшие экономические проблемы. Их очень много. Но, может быть, все эти санкции сыграют нам на пользу. Россия все равно устоит. Начнет интенсивно восстанавливаться промышленность, по типу китайцев создадим свой интернет, все системы передачи информации будут независимы от американских серверов. Нам придется решать то, что мы не делали последние 20–30 лет. Особенно с микроэлектроникой.



- Которая почти вся сосредоточена на Тайване?



- Не только на Тайване. Там большой сегмент. Мировая экономика действительно очень сильно глобализована. Тот же палладий. Мы его поставляем на мировые рынки от 40–50 процентов. А он идет и на микроэлектронику, и на машиностроение. Если мы закроем поставки за рубеж, у них тоже все полетит. Про энергетику я уже сказал.



- Сейчас проводят параллели, что из-за санкций Запада Россия будет жить, как в Иране. Хотя, например, Олег Вьюгин в одном из последних эфиров "Эха Москвы" говорил, что Иран спокойно обходит санкции. В том числе с помощью криптовалюты. Но, скажем, авиаотрасль, как оценивают эксперты, рушится, так как все самолеты в лизинге.



- Авиаотрасль и авиастроение будут не рушиться, а возрождаться. Мы начнем строить свои самолеты, а не в лизинг брать. Россия выживет. Диалектика процессов говорит, что все хорошо, кроме смерти. Если мы живы и существуем как единая страна, если у нас остается потенциал ученых, рабочих, мы восстановим и заводы, и начнем сами производить то, что нам нужно. Возможно, на какой-то период это будет мобилизационный режим. О чем мы говорили со многими экономистами, политологами. Китайцы вот жили в жестком мобилизационном режиме, и ничего. А как мы во время войны, когда немцы напали, вывезли все в эвакуацию, построили быстро заводы и стали выпускать военную технику, не хуже, чем вся Европа вместе с Гитлером. Как восстанавливали после войны города, разрушенные фашистами. Да, экономике будет нанесен удар. Но заводы не разбомблены. Люди не убиты у нас. Будет восстановлена экономика. И станем жить не хуже, чем жили.



- Насколько длительным будет процесс модернизации?



- Все зависит от режима. Можно использовать китайский опыт экономической мобилизации. Главное - это смена приоритетов. Кому-то больше денег дадут на восстановление бизнеса, будут продвигать перспективные кадры и прочее.



- Отказ от доллара возможен? Сейчас много говорится о том, что одна из главных наших проблем в том, что экономика России привязана к доллару, вспоминаются споры Дерипаски с Набиуллиной о хранении наших запасов за океаном. Правда, глава Европарламента Жозеп Боррель говорил, что Россия подготовилась и часть своих резервов переориентировала.



- У нас есть действующая экономическая и финансовая модель и существуют альтернативные модели, которые тоже разработаны. И с учетом различных корректив они могут быть введены. Допустим, модель Сергея Глазьева, известного экономиста. Он и сейчас занимает большую позицию в истеблишменте. Глазьев - один из руководителей Евразийского союза. Мы не на пустом месте. У нас есть отработанные модели, которое можно вводить в действие. Конечно, будет пересмотр экономической политики во многих направлениях. До сих пор мы ориентировались на то, что было проще. Но, если нас от этого отсекают, у нас есть другие варианты, модели.



"Я считаю, что Кадыров был бы прекрасным губернатором Украинской области"



- У вас есть понимание, насколько затяжной может быть военная спецоперация?



- Здесь пусть комментируют военные стратеги. Но я знаю, что военная спецоперация не будет простой. Это уже всем ясно.



- Как дальше могут развиваться события?



- Это главная проблема, что будет с Украиной, как она станет выглядеть. Как единое государство, федерация, союз отдельных областей? Это зависит от окончания военной операции и спецслужбистской операции. Военная операция - это разгром сил ВСУ и официальных военных подразделений. А спецслужбистская операция связана с разгромом подполья и террористических групп, которые состоят не только из местных нацистов, но и наемников, которые туда прибыли. Это два типа продолжающегося конфликта. Как будут формироваться органы, из кого, прогнозы никто давать не может. Это бессмысленно и безответственно.



- Думаете, на Украине еще остались пророссийские люди?



- Люди всегда найдутся. На огромной Украине всегда найдутся люди, которые захотят жить в мире и братском единстве с Россией. Но это будут совершенно другие люди. В отличие от тех, кто сейчас руководит Украиной. Даже в нацистской Германии находились антифашисты. Хотя Гитлер всех обработал. Всех, кто был против, сожгли в концлагерях. А оставили только тех, кто был за нацистов.



- Параллельно в российских соцсетях появились рассылки с портретом Кадырова и надписью: "Скоро выборы губернатора Украинской области".



- Да. Я считаю, что Кадыров был бы прекрасным губернатором Украинской области. Думаю, что привлечение чеченцев к спецоперации на Украине - это грамотная русская имперская политика. Вы же знаете историю Шамиля. Он сначала воевал с русскими частями на Кавказе. А потом стал оплотом царя на Кавказе.



- А как вы оцениваете ситуацию в правящем классе России?



- Относительно военной операции в правящем классе стопроцентное единство. Среди тех, кто находится на руководящих должностях, в правительстве, полное единство по всем позициям, которые декларирует президент страны.



- А олигархи?



- Олигархи есть олигархи. Есть олигархи государственные, есть те, которые за границу сбежали и напрямую вредят нашей стране. Есть те, кто помогает. То же самое, как и в Китае.



- Сейчас даже Абрамовича подключают к переговорному процессу?



- Естественно. Если у него сильные позиции в политической элите, бизнес-элите, европейской, британской особенно, конечно, его используют. Абрамович всегда будет исповедовать концепцию, которую исповедует руководитель нашей страны.



- Расчет Запада настроить российскую бизнес-элиту против власти был неверным?



- Это вообще смешно. Если человек хочет выжить в бизнесе, он что, будет воевать со своим государством? Он должен поддерживать государство. Иначе надо бросать бизнес в России и занимать сторону Ходорковского.



- Но есть и некоторые депутаты, которые сейчас выступают против.



- Несогласные есть всегда. Мы же не живем, как в Северной Корее. Но, если ты стал депутатом, выражал прогосударственную позицию и в тяжелую минуту занимаешь другую позицию, положи свой мандат и уйди.



"Итоги военной кампании на Украине повлияют на структурирование постсоветского пространства. И очень сильно"



- Как исход операции на Украине отразится на постсоветском пространстве?



- Я могу только одно сказать. Итоги кампании на Украине повлияют на структурирование постсоветского пространства. И очень сильно.



- Кто еще на постсоветском пространстве, кроме Беларуси, наблюдая сейчас за ситуацией, в перспективе может стать стопроцентным нашим союзником?



- Казахстан прежде всего. Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Киргизия, Азербайджан и Армения.



- Возможны какие-то новые объединения, союзы?



- История так устроена, что никто не любит слабых. Если страна - сильная, если лидер - сильный, его можно не любить, но его уважают. Если его уважают, то с ним можно иметь общее дело. На слабого никто не будет ставить. Сейчас Россия показала, что она сильная. Руководство страны приняло очень сложное решение. Абсолютно непопулярное, тяжелое, но необходимое. В условиях безальтернативности. И все поставленные задачи будут доведены до конца. Я в этом уверен. Когда это произойдет, наши соседи, наш бывший единый народ, который составлял и Российскую империю, и Советской Союз, увидят, что Россия - сильная и продолжает оставаться общим центром, то все вопросы будут решаться в пользу РФ.



То, что происходит сейчас, - это объективный процесс после роспуска Советского Союза, который вел к этим событиям все 30 лет. То, что мы сейчас переживаем, - последствия Беловежья.



Вы меня спрашивали, насколько для меня катастрофичны события на Украине. Для меня главная катастрофа случилась в декабре 1991 года, когда я стоял и видел, как флаг Советского Союза опускают в Кремле. Когда были подписаны преступные Беловежские соглашения. Все, что сейчас происходит, - последствия этого акта. Те, кто подписал эти соглашения, совершили преступление, у которого нет срока давности. Это измена Родине. А те, кто не принял меры, чтобы предотвратить подписание Беловежских соглашений, совершили должностное преступление.



- У Горбачева, по-вашему, срок давности уже истек?



- Если Горбачев не предотвратил подписание Беловежских соглашений, потому что у него не хватило сил или по каким-то подобным причинам, то это должностное преступление. Тогда срок давности истек. А если он не предотвратил Беловежские соглашения сознательно, то это тоже измена Родине.



- Возможна ли денонсация Беловежских соглашений с юридической точки зрения?



- Конечно. Денонсация Беловежских соглашений возможна. Есть решение Госдумы от 1996 года. Можно заново собрать Думу и Совет Федерации, президент утвердит законом. Мы денонсируем, но при этом объясняем, что не собираемся ни у кого отнимать территорию. Просто объясняем, что тогда было совершено преступление. Была незаконно разрушена страна. Никаких оснований для этого не имелось. И все, кто хочет вернуться и объединиться опять в союз независимых государств или союз суверенных республик, смогут это сделать.



- Вы думаете, что в нынешней ситуации от нас не отвернутся?



- Наши соседи на постсоветском пространстве смотрят внимательно, чем закончится операция на Украине. Они не могут жить без России. Мы все равно всегда будем вместе жить. Это обусловлено исторически и географически. А форма интеграции зависит от того, как складывается объективная реальность.



Ольга Вандышева Источник - business-gazeta.ru

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