Разбор пролетов. Кого из казчиновников "назначат" виновным в провале на Олимпиаде

02:13 07.03.2022

Разбор пролетов! Кого министр "назначил" виновными за олимпийский провал



В конце прошлой недели министр культуры и спорта Даурен Абаев провел совещание, на котором подвел итоги своей первой Олимпиады в новой должности. Они оказались совсем грустными.



Абаев назвал выступление сборной Казахстана в Пекине провалом, а также "назначил" ответственных за это.



– Ситуация неутешительная, – отметил министр. – Возвращение сборной из Пекина без медалей на фоне откровенно слабых результатов в Токио было воспринято обществом болезненно. Думаю, что критика большинства в этой связи уместна. Это доказывает, что существуют накопленные проблемы не только в системе подготовки к Олимпийским играм, но и в сфере спорта в целом. За итоги отвечает тренер, правильно? Если человек 2–3 года работает, но нет достижений, если с 10-летним стажем тренеры, у которых подопечные ни разу не достигли побед. Думаю, что от таких специалистов и ожидать нечего. Пусть лучше новые люди придут.



Абаев считает, что уволить надо 5–6 главных тренеров. В Пекине, напомню, Казахстан выступал в 8 видах спорта. А ведь были еще дисциплины, вообще оставшиеся без олимпийских лицензий. Министерского гнева избежали могул, шорт-трек да конькобежный спорт. Остальным придется призадуматься над своими дальнейшими перспективами.



Конечно, не только тренеры несут ответственность за неудачи. Абаев пообещал провести независимую комплексную проверку состояния всей системы подготовки спортсменов. Среди системных проблем в отечественном спорте – слабая инфраструктура, да и в целом невысокая популярность зимних видов спорта. К примеру, могул по-настоящему развит только в Восточно-Казахстанской области. Дети не стремятся в зимний спорт (если это, конечно, не хоккей), тренеры, как правило, – предпенсионного возраста, а резерва у них нет – низкая зарплата отпугивает потенциальных наставников из числа спортсменов, недавно завершивших свою карьеру.



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Тренеры на совещании тоже не молчали, откровенно рассказав о своих проблемах.



– Нам нужны комплексы для резерва, чтобы ребенок пришел после школы, потренировался. Построить ту же могульную трассу стоит не миллионы долларов. Важно и освещение выступлений наших спортсменов в СМИ. Судьи, как правило, считают, что лучше поставить более высокую оценку спортсменам из Канады или Франции, потому что за них болеет гигантская телевизионная аудитория, – отметила главный тренер сборной Казахстана по могулу Елена Круглыхина.



– Представляете, с 2014 года в национальную сборную Казахстана не покупались винтовки, – добавил первый вице-президент Союза биатлонистов Айталап Кургамбаев. – Спортсмены передают их друг другу, как эстафетную палку. Лыжи покупают в обычных магазинах, хотя должны это делать непосредственно у производителя. О каких результатах можно говорить?



Беда у наших зимних видов спорта с резервом, что лишний раз подтвердил прошедший в конце февраля в Норвегии молодежный / юниорский чемпионат мира по лыжным гонкам. Среди парней только Ернур Бексултан показал неплохой результат, заняв 24-е место в масс-старте на 30 км. Больше никто на этой и других дистанциях не попадал даже в топ-40. Еще печальнее ситуация у девушек, где лучшим результатом стало 45-е место Айши Ракишевой на дистанции 5 км "классикой". В эстафетах сборные Казахстана занимали лишь 15-е места.



Автор: Сергей Райлян