Повлияет ли черный рынок на курс рубля в Узбекистане - ответ ЦБ

02:23 07.03.2022

Какой механизм ЦБ Узбекистана не позволяет денежным потокам оказывать влияние на внутренний валютный рынок - все подробности в материале.



ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Черный рынок не будет оказывать влияние на формирование курса рубля к суму благодаря действующему порядку ввоза и вывоза иностранной валюты в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка.



Этот порядок, пояснили в регулятор, препятствует формированию денежных потоков в суммах, способных оказать существенное влияние на внутренний валютный рынок.



Банки Узбекистана с 3 марта начали куплю-продажу российских рублей в обменных пунктах после того, как ЦБ страны рекомендовал "отпустить" курс российской валюты. Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля. Ряд местных экспертов предположили, что инициатива ЦБ может вызвать активизацию валютных спекулянтов на черном рынке, которые будут извлекать выгоду из-за разницы между курсом рубля к доллару в РФ и на местном рынке.



Официально запрета на покупку-продажу рублей в обменниках в Узбекистане не было, но банки редко пользовались этой возможностью, либо ставили большую разницу между курсами покупки и продажи, что было невыгодно гражданам. По данным в Telegram-канале ЦБ Узбекистана, 3 марта коммерческие банки Узбекистана продали населению страны 60,15 миллиона рублей, объем покупки составил 5,48 миллиона рублей. В банках разница между курсами покупки и продажи рубля в пятницу составляла 90 и 96 сумов вместо 60 и 120 сумов за день до этого.



В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. В отличие от соседнего Таджикистана переводы, отправляемые из РФ в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах. Однако из-за девальвации российской валюты ряд банков в республике приостановили получение переводов из РФ. По данным официальной статистики, на 1 января 2022 года в РФ работало чуть более 1 миллиона жителей Узбекистана.