В Узбекистане появятся "Мудрые женщины"

15:27 07.03.2022

Движение с таким названием предложил учредить президент Шавкат Мирзиеев. Для чего оно нужно – читайте в нашем материале.



ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиеев предложил создать движение "Мудрые женщины". Об этом сообщает пресс-служба президента в своем Telegram-канале.



В движение должны войти женщины с большим жизненным опытом, завоевавшие почет и уважение.



"Это движение должно в буквальном смысле стать "совестью махалли", потому что просвещенное общество нельзя построить без просвещенных матерей. Говоря о строительстве основ Третьего Возрождения, создании нового духовного пространства, мы должны согласовывать эту работу с духовностью семьи, влиянием матери", - подчеркнул президент.



Президент обратился к женщинам с призывом вселять в сердца детей великие цели, благодродные идеи. Будить в них великие мечты. Задача матери – воспитать смелых, мужественных детей, а государство уже даст им образование в современных школах и вузах.



"Наша цель - сделать каждую семью, дом и махаллю центром этого великого движения", - сказал глава государства.



Накануне глава Шавкат Мирзиеев наградил отличившихся узбекистанок государственными наградами.