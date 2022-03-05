 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Названы самые коррумпированные сферы в Узбекистане
15:29 07.03.2022

Антикоррупционное агентство за год возбудило 49 уголовных и 24 административных дела о коррупции в стране.

ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Узбекистанские правоохранители предотвратили хищение государственных средств на 500 млрд сумов. Об этом на брифинге заявила руководитель информационной службы Антикоррупционного агентства Дурдона Очилова.

Как сообщает корреспондент Sputnik, в государственных программах "Обод кишлок" и "Обод махалла" в 2021 году проведено свыше 50 антикоррупционных расследований. Сотрудники операций "Коррупциясиз соха" и "Коррупциясиз ҳудуд" возбудили 49 уголовных и 24 административных дела о коррупции.

По словам Очиловой, оперативные действия сотрудников по борьбе с коррупцией помогли предотвратить хищение денежных средств в размере 500 млрд. сумов.

Наибольшее количество случаев коррупции в Узбекистане в минувшем году отмечено строительстве, здравоохранении, высшем образовании и госзакупках.

Источник - Sputnik
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