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|Названы самые коррумпированные сферы в Узбекистане
15:29 07.03.2022
Антикоррупционное агентство за год возбудило 49 уголовных и 24 административных дела о коррупции в стране.
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Узбекистанские правоохранители предотвратили хищение государственных средств на 500 млрд сумов. Об этом на брифинге заявила руководитель информационной службы Антикоррупционного агентства Дурдона Очилова.
Как сообщает корреспондент Sputnik, в государственных программах "Обод кишлок" и "Обод махалла" в 2021 году проведено свыше 50 антикоррупционных расследований. Сотрудники операций "Коррупциясиз соха" и "Коррупциясиз ҳудуд" возбудили 49 уголовных и 24 административных дела о коррупции.
По словам Очиловой, оперативные действия сотрудников по борьбе с коррупцией помогли предотвратить хищение денежных средств в размере 500 млрд. сумов.
Наибольшее количество случаев коррупции в Узбекистане в минувшем году отмечено строительстве, здравоохранении, высшем образовании и госзакупках.