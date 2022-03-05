Цена нефти Brent превысила 130 долларов за баррель

15:33 07.03.2022

Цены на нефть продолжают расти на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине



АЛМАТЫ, 7 мар - Sputnik. Цена нефти марки Brent в понедельник впервые с 2008 года превысила отметку 130 долларов за баррель, превысив пиковый показатель 2012 года в 128 долларов, свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на 2.28 московского времени (5.28 времени Нур-Султана), цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 9,35%, до 129,06 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.



Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 9,68% - до 126,12 доллара.



При этом, по данным торгов, в 2.06 цена нефти Brent достигала примерно 130,3 доллара. Максимальное же значение было 130,89 доллара за баррель.



Между тем, по данным лондонской биржи ICE Futures, цена нефти марки Brent достигала большего показателя: в 02.02 она достигала 138 долларов за баррель.



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По оценке агентства Блумберг, цена нефти Brent была еще выше, и на короткий период, после открытия торгов, достигла 139 долларов за баррель.



Исторический максимум цены нефти Brent был достигнут в июле 2008 года и составил 147,5 доллара за баррель.



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Цены на нефть, газ и продукты их переработки, включая бензин, растут по всему миру из-за событий на Украине. В США сейчас активно обсуждается вопрос о запрете закупок российской нефти в рамках санкций за проведение специальной военной операции на Украине. Белый дом пока выступает против такой меры, доказывая, что она чревата дальнейшим ростом цен на энергоносители.