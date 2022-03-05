Курс рубля упал до исторических минимумов

15:40 07.03.2022

Курсы доллара и евро на рынке Forex достигли максимумов - 140,25 рубля и 145,87 рубля



МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Курсы доллара и евро к рублю на рынке Forex подскочили до исторических максимумов, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.



По состоянию на 12:23 курс евро к рублю поднимался примерно на 20,4% относительно пятницы, до 143,37 рубля за евро. Курс доллара вырос на 27% - до 133 рублей за доллар. При этом на торгах чуть ранее евро достигал максимума в 145,869 рубля, доллар - в 140,2547 рубля.



По решению Банка России валютные торги на Московской бирже в понедельник не проводятся.



Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.



В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.