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Россия на Украину пришла навсегда, - В.Кирпичев
15:44 07.03.2022

Россия на Украину пришла навсегда | Русская весна
"Если прижал коленом шею тигра, главное - это не убирать колено". Фраза из фильма "Форсаж" идеально объясняет главную трудность борьбы с украинским национализмом.

Спецоперация на Украине, как было заявлено, направлена на денацификацию нашей южной соседки. Но бандеровщина, неонацизм есть всего лишь цветочки на ядовитом древе украинского национализма. Вот его и надо выкорчевывать со всей корневой системой. Иначе стоит чуть отвернуться, обязательно получишь нож в спину.

И понятно, что без постоянного присутствия России, без системной работы на протяжении десятков лет, вытравить украинский национализм невозможно.

Тридцать лет РФ не применяла "мягкую силу" к Украине, ограничиваясь скидками на газ и верхушечными договоренностями с олигархами. Теперь, чтобы выправить ситуацию, нужно тридцать лет ежедневных усилий.

Зачем прилагать эти усилия? Чтобы не дать Западу вульгарным военным ударом уничтожить Россию. Ведь именно к этому НАТО готовилось все последние годы. Расширялось. Ракеты уже почти у российских границ. А очнулись мы, когда нож собирались поднести к самому нашему горлу.

Спровоцированная Западом спецоперация на Украине есть разминка, подготовка перед Третьей мировой. А эту большую войну англосаксы планируют развязать в Европе, надеясь отсидеться за морями-океанами, поставляя оттуда оружие и подсчитывая барыши. Поэтому так лихорадочно, в спешке форматируют Германию и ЕС в Четвертый рейх.

Бушующая в Европе русофобия есть операция по расчеловечиванию европейцев перед масштабной войной. Таким же образом через антисемитизм гитлеровцы учили немцев убивать.

Аналогичные практики мы уже много лет наблюдаем на Украине. Теперь вслед за Украиной почти всю Европу пытаются превратить в Анти-Россию. Чем это закончилось для Украины, мы видим. В свое время Гитлера англосаксы сумели направить воевать на восток. Нынешних немцев они явно не считают умнее Гитлера.

Бенефициаром войны в Европе и будет весь англосаксонский мир. Так они надеются. Но в ядерном мире в итоге проиграют все. Разве что у Китая есть шанс отсидеться на холме, наблюдая за рекой.

Спецоперацию часто сравнивают с советско-финской войной. И правильно сравнивают. Спецоперация есть улучшение стратегических позиций России перед практически неизбежной Третьей мировой.

Накануне войны с Гитлером мы отодвигали границы при помощи советско-финской войны и пакта Молотова - Риббентропа. Ныне все повторяется. Нам вновь нужно отодвигать враждебные границы. Для этого и проводится денацификация Украины. Но без нейтрализации украинского национализма результаты любой военной операции, любые заключенные договоры всегда будут под вопросом.

Чтобы оставить Украину на орбите российской цивилизации, есть, условно говоря, два способа:
1. Российский
2. Американский.

Российский способ - это Переяславская рада и воссоединение. Технологии объединения здесь не место обсуждать, но в итоге Россия получит выход на западные рубежи Украины, сможет разместить в районе Львова военные базы и ракетные части. Таким образом мы получим оптимальные позиции на случай агрессии НАТО.

Американский способ - это максимальная демилитаризация страны-партнера, контроль СМИ, элит, размещение военных баз. А заодно подавление местного национализма и перефокусировка его на геополитических противников. Реализация данного способа также позволит получить ракетные позиции чуть ли не в центре Европы, чтобы не сплоховать, если все-таки громыхнет.

Главное, не убирать колено с шеи тигра. Любой "Минск-3", пусть даже на самых замечательных условиях, если он будет предусматривать полный вывод российских войск, в итоге неизбежно закончится победой украинских националистов и новой войной с ними.

Это будет предательством памяти всех наших бойцов, которые погибли и еще, увы, погибнут во время спецоперации.

Вадим Кирпичев, специально для "Русской Весны"
07.03.2022

Источник - rusvesna.su
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