|Выше $3000 - взрывной рост цен на газ продолжается в Европе
16:23 07.03.2022
Выше $3000 - взрывной рост цен на газ продолжается в Европе |
Фьючерсы на газ в Европе обновили исторический максимум, преодолев отметку в $2600 за 1 тыс. куб. м.
Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов составила $2366,8 за тысячу кубометров, а уже через несколько минут превысила $2500.
Далее цена достигла $2603,5, что на 20% выше расчетной цены пятницы ($2170,2 за тысячу кубометров), и продолжает расти.
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11:30. Фьючерсы на газ достигли $3700.