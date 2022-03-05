Выше $3000 - взрывной рост цен на газ продолжается в Европе

16:23 07.03.2022

Выше $3000 - взрывной рост цен на газ продолжается в Европе |

Фьючерсы на газ в Европе обновили исторический максимум, преодолев отметку в $2600 за 1 тыс. куб. м.



Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.



Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов составила $2366,8 за тысячу кубометров, а уже через несколько минут превысила $2500.



Далее цена достигла $2603,5, что на 20% выше расчетной цены пятницы ($2170,2 за тысячу кубометров), и продолжает расти.



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11:30. Фьючерсы на газ достигли $3700.