Патрик Бьюкенен: США могли бы предотвратить то, что происходит на Украине

17:42 07.03.2022 Патрик Бьюкенен: США могли бы предотвратить то, что происходит на Украине

Достаточно было признать, что независимость Киева не является жизненно важной для Вашингтона



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Когда в 1956 году поднялись венгерские повстанцы, чтобы свергнуть коммунистический режим, установленный Иосифом Сталиным, президент Дуайт Эйзенхауэр отказался направить американские войска на помощь венграм. Айк (кличка Эйзенхауэра, - ред.) не стал втягивать Америку в войну с Россией из-за маленькой страны в Центральной Европе.



В то время как венгры вели себя героически и воодушевленно, Венгрия не была ни членом НАТО, ни "жизненно важным интересом США". Более того, она находилась на советской стороне "Ялтинской линии", разделившей Европу и согласованной Франклином Д. Рузвельтом, Иосифом Сталиным и Уинстоном Черчиллем в Ялте в 1945 году.



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По тем же причинам сегодня президент Джо Байден отказался направить американские войска, корабли или самолеты для того, чтобы атаковать российские войска, вторгающиеся в Украину. Несмотря на то, что это 44-миллионная нация, которая по территории почти такая же большая, как Техас, Украина не является ни жизненно важным интересом США, ни членом НАТО.



Однако, если бы президент России Владимир Путин вторгся в Эстонию, население которой составляет 3% от населения Украины, то Америка была бы вынуждена вступить в войну с Россией. Имеет ли это несоответствие какой-то стратегический смысл? Разве Америка не должна иметь такую же свободу действий, чтобы решать, бороться или нет за Эстонию, как в случае, когда мы решаем, бороться или нет за Украину? В конце концов, Украина намного больше, она гуще населена и имеет большее стратегическое значение.



В 1948 году президент Гарри Трумэн отказался применить силу, чтобы прорвать сталинскую блокаду Берлина. В 1956 году Эйзенхауэр отказался вмешаться, чтобы спасти Венгрию. В 1961 году президент Джон Ф. Кеннеди отказался применить силу, чтобы остановить строительство Берлинской стены. В 1968 году президент Линдон Джонсон отказался вмешаться, когда СССР вторгся в Чехословакию, чтобы подавить про-демократическую "Пражскую весну".



Тем не менее, сегодня американские лидеры не обладают такой же "свободой бездействия", как Трумэн, Эйзенхауэр, Кеннеди и Джонсон. Мы обязаны действовать. Почему и зачем? Потому что после окончания холодной войны мы расширили членство в НАТО, и теперь в Европе насчитывается 28 государств, которые мы обязаны защищать в случае нападения на них.



Украина не входит в их число, но пять из них, которые граничат с Россией или Украиной - Румыния, Словакия, Польша, Латвия и Эстония - в настоящее время предоставляют Украине ракеты Stinger или Javelin, чтобы уничтожать российские танки, сбивать российские самолеты и убивать российских солдат на Украине.



Если бы Путин принял ответные меры против любой из этих стран за эти поставки оружия, в результате которых гибнут российские солдаты, США были бы обязаны, в соответствии со статьей 5 НАТО, воевать с Россией от имени этих стран. Статья 5 автоматически вовлекает Соединенные Штаты в войну с Россией, если Москва примет ответные меры против страны НАТО, предоставляющей оружие для убийства российских солдат. Зачем мы добровольно связали себе руки таким образом?



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В течение 40 лет холодной войны Америка оставалась в безопасности, в то время как Восточная Германия, Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Румыния, Литва, Латвия и Эстония находились под контролем Москвы.



Все эти страны сегодня свободны в результате победы Запада в холодной войне. Но почему все эти страны имеют военные гарантии от Соединенных Штатов, когда ни одна из них, как показала холодная война, не является "жизненно важным интересом" США? Почему после окончания холодной войны в 1991 году мы согласились вести войну с Россией, включая ядерную войну, от их имени, когда 40 лет холодной войны продемонстрировали, что они не являются необходимыми для нашей безопасности?



Сегодня, своим отказом от военного вмешательства в Украину, чтобы замедлить или остановить эту российскую операцию, мы посылаем сигнал всему миру. И какой это сигнал? Независимость Украины не является жизненно важной для Соединенных Штатов. Хотя это и желанная цель, но ради ее сохранения нам не стоит вести войну с Россией. Более того, независимость Украины не стоит того, чтобы рисковать применением американских самолетов для установления бесполетной зоны для российских самолетов в небе над Украиной.



В самом деле, если бы мы дали Путину заверения в том, что НАТО закрыта для Киева, то мы могли бы предотвратить то, что произошло, потому что это было первое и самое настойчивое из требований Путина.



Если оставить в стороне ту героическую риторику, которую мы слышим от наших политических лидеров и лидеров средств массовой информации, реальное послание, направленное Украине действиями и бездействием - нашими собственными и НАТО, - заключается в следующем. Мы пошлем вам оружие, но мы не отправим наши войска, и мы не собираемся вести вашу войну за вас или бок о бок с вами, до тех пор, пока мы не решим, что это отвечает нашим жизненным интересам.



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К счастью, мы не приняли Украину в НАТО и не дали Киеву никаких военных гарантий, которые обязывали бы нас рисковать всем ради той нации, которая не считалась для нас жизненно важной. Те, кто помешал США реализовать амбиции бывшего президента Джорджа У. Буша-сына по вступлению Украины и Грузии в НАТО, возможно, спасли нас от войны с Россией, в которой обе стороны могли бы ужасно пострадать.



Вступим ли мы в войну за ту нацию, которая ранее была частью Советского блока, должно быть вопросом решения американцев этого дня и часа - не санкционированным, не продиктованным нашей подписью под договором 73-летней давности, разработанным для другой эпохи и другого мира.



Автор - Патрик Джозеф "Пэт" Бьюкенен - американский политик и публицист, в 1969-2000 гг. - идеолог крайне правой фракции Республиканской партии. В 1969-1974 гг. - помощник и спичрайтер президента Ричарда Никсона. В 1974 году - советник президента Джеральда Форда. В 1985-1987 гг. - руководитель отдела по связям с общественностью администрации президента Рональда Рейгана. Баллотировался в президенты в 1992 и 1996 гг. от Республиканской партии и в 2000 г. - от Реформистской партии. Теле- и радиоведущий, журналист, писатель.



Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения издателя.



7 марта 2022 Источник - svpressa.ru

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