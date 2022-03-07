Какой должна быть новая языковая реформа в Казахстане? - Жулдыз Смагулова

17:51 07.03.2022 Когда в той или иной сфере затеваются новые реформы, это часто говорит о том, что все предыдущие либо не дали того эффекта, на который рассчитывали их авторы, либо вовсе оказались провальными. И то, и другое можно отнести к языковой политике государства, о необходимости реформирования которой президент Касым-Жомарт Токаев заявил в недавнем интервью телеканалу "Казахстан", оговорившись, что не имеет в виду переход на латиницу. При этом он не стал уточнять, какие конкретно изменения нужны, по всей видимости, оставив простор для экспертных размышлений и рекомендаций. Мы решили присоединиться к этой дискуссии, предложив два взгляда на непростую языковую ситуацию в стране и на то, какой выход из нее для Казахстана был бы наименее болезненным и наиболее оптимальным.



Жулдыз Смагулова, социолингвист, декан факультета образования и гуманитарных наук Университета КИМЭП:



"Главное - коммуникация, а не дистанцирование от русского языка"



- Какой вам представляется новая реформа?



- Предлагаю сначала определиться с терминами. В социолингвистике под "языковой реформой" понимается планирование с целью изменения языка. Это может быть реформа алфавита или орфографическая реформа. Хорошо известные примеры смены алфавита - переход с арабской графики на латинскую в Турции и введение в Китае упрощенного письма в 1950-х годах. А примерами реформы правописания могут служить реформа русской орфографии 1918 года или реформа правописания в Германии 1996 года. Стандартизация и кодификация языка тоже относятся к видам языковых реформ. К примеру, современный иврит является результатом упрощения грамматики, особенно синтаксиса, древнего иврита.



Нередко мотивом для таких реформ служит желание модернизировать язык, что выражается в его упрощении с целью облегчить изучение и использование. Конечно же, всегда присутствует и идеологический, символический аспект. Зачастую реформа – это символ каких-то социальных изменений. Такой языковой пуризм характерен для стран, находящихся в процессе национального строительства, и для многих постколониальных культур.



В Казахстане ведется активная работа в этом направлении. Стоит вопрос об изменении правописания казахского языка, смене алфавита, создании новых слов, терминов и др. Если мы хотим, чтобы подобное реформирование было принято общественностью, его конечной целью должно стать удобство изучения и использования языка. Но пока у нас, похоже, доминирует желание дистанцироваться от советского прошлого. Иными словами, идеологический мотив превалирует над прагматическим.



Помимо узкого понятия "языковая реформа", есть более широкое понятие "языковое планирование", которое традиционно делится на корпусное планирование (в каком-то смысле синоним языковой реформы), статусное планирование, планирование распространения языка и планирование идентичности. Хотелось бы знать, на каком именно типе планирования будет сделан акцент руководством страны.



- На чем следует сфокусировать внимание? Как вовлечь в этот процесс граждан? Готовы ли они к этому?



- Как мне кажется, многие решения, касающиеся языковой идеологии и языковой практики, носят реактивный характер. Основаны они на алармистском дискурсе, который сводится к тому, что казахский язык находится в кризисе. Но эта моральная паника не оправдана, поскольку казахский язык имеет закрепленный юридический статус, входит в первую сотню (из 5-6 тысяч языков мира) с наибольшим количеством носителей языка, активно используется во всех сферах и постоянно изменяется, расширяет сферы своего применения. И не забывайте, что подрастает поколение казахстанцев, большинство которых получили или получают образование на государственном языке.



Конечно, вследствие того, что казахский язык до недавнего времени использовался для ограниченных функций, определенные реестры и коды нуждаются в развитии, но я более чем уверена, что со временем ситуация выправится. Уже сейчас мы наблюдаем всплеск производства оригинального креативного контента на казахском языке – фильмы, сериалы, песни, образовательный контент и др. Ведь это живой организм - он развивается, когда им пользуются. Думаю, деполитизация казахского языка и избавление от комплексов, которые были присущи старшему поколению (мол, он не годится для какой-то функции), могут способствовать его естественному развитию.



Спасение языка – недостаточная мотивация для граждан. Решение языковых вопросов должно быть связано с решением каких-то социальных и культурных проблем. Одна из них – недостаток качественного контента, особенно художественной и научной литературы, на казахском языке. Вот на их создании и нужно сфокусировать внимание. Пусть это будут переводы, но выполненные быстро и качественно, чтобы бестселлеры и новинки, фильмы, сериалы и особенно мультфильмы, образовательные подкасты на казахском языке появлялись постоянно.



Что касается официального казахского, то тут, как мне кажется, необходимо идти по пути упрощения. Канцелярский язык должен быть простым и понятным. Например, в Соединенных Штатах было создано движение Simple English, которое преследовало цель - сделать официальные тексты доступными для широкого круга читателей. Думаю, нам тоже следует об этом задуматься. Сейчас зачастую казахский трудно понять, не имея оригинала на русском. И если для этого надо оставить международные термины, то пусть они будут. Ведь главное – коммуникация, а не простое дистанцирование от русского языка.



- В чем секрет успешной языковой реформы?



- Ключевыми должны стать вопросы, связанные с социальным неравенством. Следует помнить, что без снижения его уровня пропаганда националистических идей может иметь опасные последствия. К сожалению, именно язык часто становится инструментом мобилизации масс из-за своей знаковости и видимости, хотя дело обычно не в нем самом, а в более глубинных социальных проблемах. Полагаю, языковое планирование может помочь нам нивелировать это неравенство, если мы улучшим качество образования в школах с казахским языком обучения, особенно в сельской местности. В целом без решения наболевших социально-экономических вопросов, в том числе снижения уровня бедности, создания рабочих мест и инфраструктуры на селе, никакая языковая политика не поможет людям жить достойно.



Другая проблема, которая стоит перед страной, - это массовый отток населения, зачастую профессионального, молодого и креативного. Считаю, языковая политика должна быть направлена на создание условий для привлечения и удержания талантов. Это может быть стратегия развития и сохранения культурного и языкового многообразия, культуры толерантности и создание гражданского, а не национального государства, где каждый гражданин имеет одинаковые права вне зависимости от этнической принадлежности.



И еще. Часто слышу призывы закрыть в стране школы с русским языком обучения и смешанные, но надо понимать, что запрет и выдавливание – это крайне неконструктивно, противоречит Конституции РК и Декларации прав человека ООН. Если мы хотим, чтобы родители отдавали детей в школы с казахским языком обучения, надо сделать их привлекательными, чтобы они несли очень качественное образование и при этом позволяли сохранить родные языки. Допустим, в Эстонии все больше этнических русских отдают детей в школы с эстонским языком обучения, потому как понимают, что там качество образования выше по сравнению с русскими школами. Думаю, нам стоит развивать многоязычные школы (где обучение ведется на родном и казахском языках), но для этого нам нужны последовательно подготовленные профессиональные административные и педагогические кадры. Нельзя пытаться сделать это наскоком, как мы любим.



В целом языковое планирование должно помогать нам решать насущные социально-экономические и культурные проблемы, а не служить поводом для социальной разобщенности.



Куаныш Тастанбекова, доцент кафедры международного образования и сравнительной педагогики университета Цукуба (Япония):



"Необходимости в новых реформах нет - от слова совсем"



- Почему проводимые в языковой сфере реформы постоянно буксуют?



- Известный филолог и философ Ноам Хомский назвал десять способов управления массами. Так вот, языковая политика в Казахстане подпадает под все из них. Уж очень умело на протяжении последних 20 лет она использовалась для манипуляции сознанием граждан. Как правило, языковой вопрос поднимался тогда, когда нужно было отвлечь внимание от острых политических, экономических и социальных проблем, чтобы апеллировать к эмоциям, а не к здравому смыслу, и создавать видимость работы.



На мой взгляд, языковая политика реально проводилась в Казахстане разве что в конце 1980-х и в 1990-е годы. Тогда был установлен статус государственного языка, и, как следствие, началась работа по его развитию через увеличение количества школ с казахским языком обучения, открытие казахскоязычных СМИ, издание печатной литературы, переименование населенных пунктов и улиц. А вот все, что делалось под видом языковой политики в 2000-х годах, можно назвать профанацией, начиная с внедрения трехъязычия в школах. При этом русский язык и языки этнических меньшинств вообще остались без внимания, хотя необходимость их развития тоже законодательно закреплена.



- Может, язык вовсе не нуждается в реформах и должен развиваться естественным образом, а государство должно лишь создавать для этого соответствующие условия?



- Необходимости в новых реформах нет – от слова совсем. Следует довести до конца уже начатые. Во-первых, унифицировать и систематизировать перевод терминов на казахский язык, чтобы не было разброса и путаницы, к примеру, в переводах одних и тех же слов. Во-вторых, обеспечить контроль над рекламой и наружными вывесками на казахском языке, чтобы наглядная информация была грамотно оформлена - лексически, грамматически, орфографически. В-третьих, довести до ума методику преподавания казахского как иностранного в соответствии с возрастными группами, а также методику подготовки самих учителей. В-четвертых, открыть повсеместно бесплатные качественные курсы казахского языка, а также продумать материальные и нематериальные стимулы для его освоения гражданами. В-пятых, развивать казахскую литературу с помощью конкурсов и грантов для авторов, переводчиков произведений мировой литературы на казахский язык и т.д.



К слову, на решение всех этих задач были выделены миллионы, если не миллиарды тенге, но ощутимых результатов мы не увидели. Считаю, что причиной тому стало отсутствие прозрачного системного подхода, а также заинтересованности в действительном, а не в мнимом развитии языка.



- С чего следует начать и на чем сделать акцент?



- Несомненно, сфера использования казахского языка расширяется уже за счет демографического фактора. Рост доли казахов, а также их урбанизация приводят к тому, что его уже начинают использовать повсеместно. Но при этом, увы, ухудшается его качество. Поэтому стоит задача не только учить казахскому языку как казахов, так и представителей других этносов, но и повышать общий уровень грамотности. Когда на нем можно будет получить качественное бесплатное образование, то тогда его начнут изучать все.



Автор статьи: Сауле Исабаева



7.03.22 Источник - qmonitor.kz

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