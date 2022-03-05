Вице-президент Турции Фуат Октай прибыл с визитом в Туркестан

18:17 07.03.2022

Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай посетил Туркестан с рабочим визитом, сообщает Zakon.kz.

Высокого гостя принял аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Встреча прошла в лучших традициях гостеприимства казахского народа. Аким области, следуя казахской традиции, выразил уважение к гостю, накинув на его плечи чапан. В тот же день вице-президент Турции встретился с коллективом Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмета Ясави. На встрече Фуату Октайю было присвоено ученое звание "Почетный профессор" за вклад в развитие образования и науки.



В свою очередь, вице-президент Турецкой Республики поблагодарил акима Туркестанской области Умирзака Шукеева за весомый вклад в развитие Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, который находится в духовной столице тюрков – в Туркестане.



Чапан, Туркестанская область

Фото: пресс-служба Туркестанской области



А вице-президент Республики Турция Фуат Октай в свою очередь выразил благодарность акиму области Умирзаку Шукееву за вклад, вносимый в развитие МКТУ имени Ходжи Ахмета Ясави, духовного центра тюркского мира - города Туркестана, и накинул на плечи чапан.



Турецкий гость также высоко оценил позитивные изменения, произошедшие в последние годы в Туркестане.



Сегодня Казахстан и Турцию связывают тесные братские связи, поэтому и в дальнейшем Казахстаном и Турцией будет продолжена работа по превращению Туркестана в центр тюркского мира.



Константин Вноровский