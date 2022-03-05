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Нефтетрейдеры начинают избегать казахстанской нефти вслед за российской
21:01 07.03.2022

Казахстанская сырая нефть торгуется с дисконтом примерно в 9 долларов за баррель относительно Brent. До начала специальной военной операции России на территории Украины она продавалась с небольшой премией к этому бенчмарку.

Добровольное эмбарго на поставку российской нефти постепенно распространяется и на нефть из Казахстана: по данным FreightWaves*, в четверг-пятницу были отменены три таких поставки. Суда Wonder Vega, Free Spirit и Stealth Haralambos, плавающие под флагом Маршалловых островов, должны были приплыть по Черному морю в порт Новороссийска. Агентство S&P Global проинформировало клиентов о трех отмененных поставках, сославшись на риски, связанные с сортом нефти Urals.

*ProFinance.ru: аналитическая компания, занимающаяся расчетом бенчмарков, мониторингом и прогнозированием в логистической сфере

Эти последние отмены привели к тому, что консорциум во главе с Chevron на Тенгизе - самом продуктивном нефтяном месторождении Казахстана - выступил с заявлением о том, что он "следит за развитием событий". По данным консорциума, добыча нефти на месторождении продолжается.

Энди Липоу, президент Lipow Oil Associates LLC, сообщил American Shipper, что казахстанская сырая нефть, которая является легкой малосернистой нефтью, такой как Brent и WTI, торгуется с дисконтом примерно в 9 долларов за баррель относительно Brent. До начала специальной военной операции России на территории Украины казахстанская нефть продавалась с небольшой премией к Brent.

"Трубопровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум во главе с Chevron), который берет начало в Казахстане и заканчивается в российском порту Новороссийск на Черном море, транспортирует как казахстанскую, так и российскую нефть", - отметил Липоу. - "Покупатели колеблются из-за риска того, что казахстанская нефть будет „запятнана" правом собственности физического или юридического лица, находящегося под санкциями".

Позиция США остается неясной: с одной стороны, администрация Байдена обсуждает возможность запрета на импорт российской нефти в США. А с другой - семь танкеров пересекают Атлантику с нефтью Urals на борту. Один из них, Seoul Spirit под флагом Багамских островов, со вторника, 2 марта, стоит на якоре на пляже Биг-Стоун-Бич недалеко от Делавэра.

Одно можно сказать наверняка: хотя часть импорта российской нефти может быть на подходе, поскольку соответствующие сделки были заключены более месяца назад, в ближайшее время поставки черного золота из РФ в США сократятся до очень низкого уровня.

"Я сомневаюсь, что в сложившихся обстоятельствах какая-либо крупная нефтяная компания из США заключит новую сделку по российской нефти", - прогнозирует Липоу.

Подготовлено ProFinance.ru по материалам FreightWaves

Источник - ProFinance.ru
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