Усеров - новый вице-министр национальной экономики Казахстана и другие назначения в Нур-Султане

00:01 08.03.2022 Кадровые перестановки

Новые назначения в МНЭ, акиматах Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской областей, ЕЭК, КМГ, финансовых организациях

03.03.2022 / кадровые перестановки



Ильяс Усеров назначен вице-министром национальной экономики РК

primeminister.kz, 2 марта



Постановлением Правительства РК Усеров Ильяс Ерикович назначен на должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

Ильяс Усеров родился в 1985 году в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский экономический университет им. Т Рыскулова, Университет Туран-Астана. Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности администратора, ведущего специалиста, менеджера АО "Сбербанк". В 2009-2010 гг. - работал на различных должностях в Департаменте инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК. В 2010-2013 гг. - эксперт, гл. эксперт Департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли РК. В 2013-2014 гг. - руководитель управления Министерства экономики и бюджетного планирования РК. В 2014-2015 гг. - гл. эксперт управления информационной безопасности Департамента финансов, информатизации и защиты информационных ресурсов; руководитель управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре РК. В 2015-2019 гг. - заместитель руководителя, руководитель Управления экономики и бюджетного планирования, г. Алматы. В 2019 году являлся руководителем Управления экономики и бюджетного планирования, г. Алматы. С мая 2019 по настоящее время являлся заместителем акима г. Алматы.



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Бауыржан Омарбеков назначен вице-министром национальной экономики РК

primeminister.kz, 2 марта



Постановлением Правительства Республики Казахстан Омарбеков Бауыржан Бакытулы назначен на должность вице-министра национальной экономики РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

Бауыржан Омарбеков родился в 1983 году в Туркестанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова. Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности менеджера АО "Казкоммерцбанк". С 2006 по 2015 годы работал в банковской системе и коммерческих организациях. В 2015 году занимал руководящие должности в Управлении предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО. В 2015-2016 гг. - советник акима Южно-Казахстанской области. В 2016-2018 гг. - заместитель акима Ордабасынского района ЮКО. В 2018-2021 гг. - аким Толебийского района Туркестанской области. С февраля 2021 года и по настоящее время работал государственным инспектором Администрации Президента РК.



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Назначен новый руководитель управления предпринимательства и ИИР

Акимат Алматинской области, 2 марта



НАЗНАЧЕНИЕ

Распоряжением акима Алматинской области Сериков Диас Серикович назначен руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области.

СЕРИКОВ Диас Серикович

Родился в 1988 году. Образование высшее. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли. Бакалавр финансов, магистр экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал инженером РГП "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" в г. Алматы.

В разные годы занимал должности главного менеджера центра модернизации промышленных технологий, главного эксперта, директора центра программы "Производительность-2020", заместителя директора центра инструментов поддержки АО "Казахстанский институт развития индустрии", заместителя директора центра субконтрактации и промышленной кооперации АО "Национальное агентство по развитию местного содержания "NADLoC", директора центра промышленности и конкурентноспособности, центра инструментов поддержки, руководителя дирекции развития и мониторинга инструментов поддержки АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry".

С апреля 2021 года – руководитель дирекции стратегических проектов и коммуникаций АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry" в г. Нур-Султан.



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Кайрат Нуртай назначен заместителем акима области

Акимат Кызылординской области, 2 марта



По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением акима области Нуртай Кайрат Ырзакулович назначен на должность заместителя акима области.

Глава региона Гульшара Абдыкаликова пожелала успехов в работе нового заместителя.

"Кайрат Ырзакулович хорошо знаком с социально-экономической и общественно-политической ситуацией региона. Уверен, что накопленный большой опыт работы в различных сферах, он будет неустанно вкладывать в дальнейшее совершенствование идеологической сферы, которая сегодня является важной. В качестве заместителя акима области Кайрат Ырзакулович будет курировать сферы внутренней политики, по делам религий, мобилизационной подготовки, культуры и спорта. Поздравляем с новой должностью и желаем удачи в дальнейшей ответственной работе", – сказала аким области.

Кайрат Нуртай родился в 1982 году в Кызылординской области. Окончил Казахский национальный технический университет им.К.И.Сатпаева по специальности "инженер-механик", университет им. Д.А.Кунаева по специальности "юрист". Российской академией народного хозяйства и государственной службы присуждена академическая степень магистра государственного и муниципального управления.

Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим специалистом департамента кадрового обеспечения государственной службы Агентства РК по делам государственной службы.

2005-2006 гг.-ведущий специалист департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК;

В 2006-2014 годы старший, главный эксперт, консультант, заведующий сектором Канцелярии Президента Республики Казахстан;

2014-2015 годы-государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК. С 2015 по 2018 годы заместитель акима города Шымкент.

В 2018-2019 годы работал первым заместителем акима города Шымкент.

С июля 2021 года по настоящее время занимал должность акима Кармакшинского района.



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Назначен руководитель управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области

Акимат Мангистауской области, 1 марта



Сегодня, 1 марта, распоряжением акима области Нурлана Ногаева, руководителем Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области назначен Асет Шопанов.

Асет Шопанов окончил Актауский государственный университет им. Ш. Есенова.

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом аппарата акима Бейнеуского района, с 2003 по 2018 годы занимал различные должности в акимате Бейнеуского района.

С 2018 года занимал различные должности в управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области, с июня 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

В ходе представления коллективу, Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений новому руководителю управления.



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Азамат Мангутов назначен акимом района Тереңкөл

Пресс-служба служба акима Павлодарской области, 2 марта



Нового руководителя активу района представил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. По согласованию с депутатами районного маслихата им стал местный уроженец Азамат Мангутов.

Глава региона поставил перед вновь назначенным акимом первоочередные задачи. Прежде всего, ему необходимо заняться улучшением социально-экономической инфраструктуры района. Также, аким области поручил Азамату Мангутову упорядочить работу местных государственных органов по выдаче земельных участков. Вместе с тем, акиму района необходимо заняться созданием новых рабочих мест, в том числе, для молодежи.

Азамат Мангутов родился в 1986 году в селе Тлеубай. В 2007 году окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова по специальности "Государственное и местное управление". Второе высшее образование получил в 2020 году в Павлодарском педагогическом университете по специальности "Учитель физической культуры и спорта".

Трудовую деятельность начал в 2010 году главным специалистом отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Качирского района Павлодарской области.

С 2013 года по 2019 год работал акимом Ивановского сельского округа. До назначения Азамат Мангутов возглавлял районный центр - село Тереңкөл.



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Директором Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначен Ермек Куантыров

eec.eaeunion.org, 1 марта



Ермек Сакенович Куантыров родился в 1989 году в г. Атырау (Республика Казахстан). В 2010 году окончил Томский государственный университет, в 2012 году – Казахский гуманитарно-юридический университет, а в 2014 году – Школу права Колумбийского университета в городе Нью-Йорк.

Начал профессиональную деятельность в 2010 году менеджером Управления международного сотрудничества и взаимодействия АО "НК "Казахстан темир жолы".

2011 – 2014 гг. – эксперт Департамента регулирования международной экономической интеграции Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

2014 – 2015 гг. – эксперт Департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции Республики Казахстан.

2015 – 2016 гг. – эксперт Государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан.

2016 – 2017 гг. – главный эксперт Департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции Республики Казахстан.

2017 – 2019 гг. – заместитель директора РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности" Министерства юстиции Республики Казахстан.

2019 – 2020 гг. – заместитель директора Департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан.

2020 г. – директор РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности" Министерства юстиции Республики Казахстан.

2020 – 2021 гг. – директор Департамента подзаконных актов Министерства юстиции Республики Казахстан.

2021 – 2022 гг. – директор РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности" Министерства юстиции Республики Казахстан.

1 марта 2022 года назначен директором Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК.



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Изменен состав Правления АО "Аграрная кредитная корпорация"

KASE, 01.03.22



АО "Аграрная кредитная корпорация" (Нур-Султан), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решениями Совета директоров от 14 и 15 февраля 2022 года внесены следующие изменения в состав Правления компании:

- исключены: Кенжебаева А.Р. – заместитель Председателя Правления, Алиев А.К. – заместитель Председателя Правления, Жауымбаев Қ.С. – заместитель Председателя Правления, Жанчурин К.С. – управляющий директор, член Правления;

- избраны: Сапулатов К.К. – заместитель Председателя Правления, Карнакова Н.Ш. – заместитель Председателя Правления, Тюлегенов Р.К. – заместитель Председателя Правления.

С учетом внесенных изменений Правление АО "Аграрная кредитная корпорация" состоит из пяти человек: Аширбеков А.Б., Джувашев А.Б., Сапулатов К.К., Карнакова Н.Ш., Тюлегенов Р.К.



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Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

KASE, 02.03.22



АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Нур-Султан), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением общего собрания акционеров от 18 февраля 2022 года внесены следующие изменения в состав Совета директоров компании:

- исключены: Акчулаков Б.У. – член Совета директоров, Манкеев М.Н. – член Совета директоров;

- избраны: Ауганов Г.К. – член Совета директоров, Жанадил Е.Б. – член Совета директоров.

С учетом внесенных изменений Совет директоров АО "Национальная компания "КазМунайГаз" состоит из семи человек: Уолтон Кристофер Джон, Айдарбаев А.С., Карабалин У.С., Холланд Филип Малкольм, Миллер Тимоти Глен, Ауганов Г.К., Жанадил Е.Б.



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Агентством согласованы следующие руководящие работники страхового рынка

АРРФР, 1 марта



Агентством согласованы следующие руководящие работники страхового рынка:

Сартбаев М.М. - Член Совета директоров - Независимый директор АО "Нефтяная страховая компания" (протокол №2/СО от 01.02.2022г.);

Кадырбекова Г.К. - Главный бухгалтер АО "ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life" (протокол №3/СО от 17.02.2022г.);

Сарбасов А.А. – Председатель Совета директоров АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания" (протокол №4/СО от 21.02.2022г.);

Шамшура Н.И. - Главный бухгалтер АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life" (протокол №5/СО от 21.02.2022г.);

Чокин Т.К. - Председатель правления – член Совета директоров АО Страховая компания "Basel" (протокол №6/СО/Т от 25.02.2022г.).



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Агентством РК согласованы руководящие работники банков второго уровня



Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка были согласованы следующие руководящие работники банков второго уровня:

Унал Мухаммед Фуркан – Член Совета директоров – независимый директор

АО "Исламский банк "Заман – Банк" (протокол № 4/БВУ/Т от 04.02.2022);

Алтынбекова Куралай Болатовна – и.о. Главного бухгалтера АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН – ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК" (протокол № 5/БВУ/Т от 07.02.2022).



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Агентством РК было отказано в согласовании руководящим работникам банков второго уровня



Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка было отказано в согласовании следующим руководящим работникам банков второго уровня:

Угуз Шахин – Член совета директоров АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН – ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК" (протокол № 6/БВУ/Т от 11.02.2022). См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - nomad.su

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