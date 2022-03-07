Гудбай, Фейсбук! - Галина Иванкина

00:02 08.03.2022

Гудбай, Фейсбук!

мы держались и сражались до конца – не хотелось отступать с завоеванных и выстраданных позиций

Галина Иванкина

7.03.22



"Прощай навсегда,



Возьми банджо, сыграй мне на прощанье…"



Из песни про гуд-бай-Америку, о-о-оооо!



Фейсбук – все! Роскомнадзор заблокировал соцсеть в ответ на ограничения в адрес российских СМИ. Ведомство заявило, что Facebook блокировал доступ к аккаунтам телеканала "Звезда", РИА "Новости", Sputnik, Russia Today, "Лента.ру" и "Газета.ру".



У меня на Фейсбуке всегда была масса френдов и подписчиков, но расстроена ли я? Вовсе нет. Конечно, Марк Цукерберг – рыжий гений, сколотивший удобную, эстетически-привлекательную и постоянно развивающуюся платформу. Мы там находили друг друга, создавали комьюнити, беседовали и даже ругались – мы все привязались к этой "мордо-книге". Жаль, что политика Фейсбука не подразумевала честности и открытости. Прямо скажем – она была чудовищно лицемерной, как и вся западная идеология XXI века.



Лично я пребывала в "бане" по 6-7 месяцев в году. Это выглядело примерно, как в той фразе лже-Доцента из фильма "Джентльмены удачи" - украл, выпил, в тюрьму! Романтика. Так вот джентльмены Фейсбука регулярно "пасли" меня, Елену Чудинову, Егора Холмогорова и других патриотов. За что меня банили? За нормальное, литературное слово "хохол", за цитату из стихотворения "Гренада" Михаила Светлова: "Он медлит с ответом, / Мечтатель-хохол: / - Братишка! Гренаду / Я в книге нашел". За упоминание о писателе Андре Жиде – оказывается и "жид", пусть и в имени собственном, недозволен.



Табуировали и обычное для советского человека слово "негр". Так что за детские вирши Самуила Маршака тоже полагалось улетать в бан: "Вдруг на площадку, играя мячом, / Вышли из номера два негритенка - / Девочка Дженни и брат ее Том". Потомки мистера-Твистера, брезговавшие чернокожими, теперь падают в обморок от "негра", выдумывая дебильные эвфемизмы, типа "афроамериканец".



За что еще меня там прессовали? За "язык вражды и ненависти"! Как-то раз я состряпала демотиватор с портретом Марии-Антуанетты и подписью: "Смерть санкюлотам!" Это – язык ненависти. И вражды. В другой раз я разожгла неприязнь в отношении 50-летних толкиенистов, назвав их престарелыми инфантилами и попросту – дураками. Все это спорные утверждения, однако, поиск истины не подразумевает тридцатидневный бан за фразу: "Лесбиянки – больные женщины".



Да, за свою гомофобию я страдала более, чем за что бы то ни было. На Фейсбуке невозможно произнести социокультурно-медицинский термин "педерастия", не говоря уже о его народных вариациях. Но самый знаменитый мой бан случился, когда я, рассуждая об автомобилях, допустила прилагательное "заднеприводной". Я не могла понять: здесь-то за что?! Явилась хитро-конспирологическая мысль, что Цукерберг сотоварищи как-то связаны с рекламой авто, а потому им фирмы, торгующие "задним приводом" паталогически неприятны. Потом мне разъяснили, что на некоем жаргоне "заднеприводные" - унижающая кличка гомосексуалистов. Ребята! Я не в теме. Я токмо о приводах, а не о том месте, которое у вас нечаянно подгорело.



Мы держались и сражались за Фейсбученьку до конца – не хотелось отступать с завоеванных и выстраданных позиций. Многие тиснули себе VPN, дабы проскальзывать к себе на страничку. А потом что-то щелкнуло. Зачем нам это нужно? Тут нас не любят и, как сказал Остап Бендер: "Эх, Киса, мы чужие на этом празднике жизни". Да и праздник ли это? И не особо жизнь. Ощущение, будто нас выставили из очень красивого, но неуютного дома. Так что оставляем за собой право называть джаз "ревущих-двадцатых" негритянским, не испытывая чувства неловкости.