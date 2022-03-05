 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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С начала 2022 года Казахстан приютил 1,8 тыся кандасов. К вопросу о токаевских "международных террористах"
00:09 08.03.2022

Более 1,8 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года
Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11% имеют высшее образование, 38,9% среднее специальное образование, 48,5% общее среднее образование и 1,5% не имеют образования

МТСЗН РК, 3 марта

По состоянию на 1 марта 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 1 863 этнических казаха. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 89,7 тыс. этнических казахов.
Более половины кандасов (68,2%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 14% – из КНР, 6,3% – из Туркменистана, 2,3% – из Монголии и 9,5% – из других стран.
Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (31,6%), Мангистауской (14,8%), Туркестанской (12,4%), и Жамбылской (6,3%) областях, а также в городах Алматы (7,1%), Нур-Султан (6,3%) и Шымкент (7,9%).
По состоянию на 1 марта текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 62,3%, 22,7% человек моложе трудоспособного и 15% – пенсионеры.
Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11% имеют высшее образование, 38,9% среднее специальное образование, 48,5% общее среднее образование и 1,5% не имеют образования.

Источник - nomad.su
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