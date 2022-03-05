Спецоперация "Генерала Мороза": Цены на газ завтра будут $4000

00:43 08.03.2022 Запрещая поставки угля, газа и нефти, Евросоюз рискует превратиться в ледяную пустыню



Людмила Николаева

Материал комментируют:

Алексей Анпилогов



Исторические рекорды бьет в Европе цена на природный газ. Причем, стремительно, не останавливаясь на достигнутом. Еще вечером 6 марта она была порядка $2000−2300 за тысячу кубометров. Ближе к ночи (по московскому времени) - $2800. А к утру понедельника, 7 марта, уже $3000. Казалось бы, куда выше? Но не прошло и часа после этого подъема, как новое достижение - $3600. А еще через два часа, к полудню по московскому времени - $3700!.. При этом цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до$3898 за ту же тысячу кубометров.



По данным "Газпрома", уровень запасов в европейских ПХГ перешел с понедельника "в область рекордных минимумов". Европа полностью использовала закачанные с прошлого года запасы газа и начала использовать те, что были закачаны в 2020 году и ранее.



Тем, кто отказался сейчас в ЕС покупать его у России, впору кусать локти. Как альтернатива - медленно, но верно замерзать в своих не слишком приспособленных к подобному развитию событий гнездышках. Согреваясь разве что обещаниями "коллективного Запада" "найти замену" углеводородам из РФ, а это не менее трети энергобаланса континента. В частности, заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, о том, что "замена - не проблема" и призвавшей "масштабно инвестировать в возобновляемые источники энергии".



Заявить - заявила, про сроки только не сказала. А дело-то это не быстрое. О чем предупреждал сию мадам с ее коллегами-русофобами гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск (заметим, далеко не русофил). По его мнению, стать достойной альтернативой нефти и газу возобновляемые источники не могут. Да и с их добычей все не так просто. Проблема - в отсутствия доступных для ЕС разведанных месторождений. А там, где они имеются - необходимой транзитной инфраструктуры.



Чем, интересно, страны Старого Света будут заполнять свои подземные хранилища "под завязку", как они уверяют своих потребителей, лишь бы не покупать в следующий зимний сезон наше сырье? У янки, которые об этом давно мечтают, ради чего и ведут не первый год свои грязные игры, сталкивая лбами людей, правителей, государства? Но цена растет и на СПГ, поставляемых США.



Илон Маск не единственный, кто предупреждал деятелей Евроюза не торопиться с решением. Немецкий экономист Даниэль Штельтер предрек своей стране "очень плохой конец" при отказе от российского газа. В комментарии к публикации журнала Focus он назвал антироссийские санкции "худшим сценарием". Заявив, что эти меры мало что могут изменить из-за автономности российской экономики и сохранения ее нефтегазовых доходов. "У нас огромная проблема в продовольственном секторе. На Россию и Украину приходится около 25% экспорта пшеницы, на Украину - около 90% экспорта подсолнечника. Кукуруза и ячмень также поступают оттуда в значительных количествах. Мы получим двузначные темпы инфляции, и наша экономика рухнет", - предрекает Штельтер.



Ему вторит министр по делам экономики и защиты климата этой страны Роберт Хабек. "Мы сможем хорошо пережить весну и лето, однако я все еще немного беспокоюсь о следующей зиме", - сказал он. Добавив, что уголь тоже не "спасет" его страну, поскольку и его приходится импортировать. И посетовав, на то, что в Германии "уже отчасти чувствуются последствия санкций против России". Мартовские морозы не редкость не только у нас, но и в их Пруссиях, Гессенах, Мекленбургах et cetera.



Но кто в последние годы в Европе слушает специалистов? Кому нужны их советы - рядовым гражданам? До тех они вряд ли доходят сквозь плотную политическую завесу из воинственной лжи и угроз в адрес России и ее граждан. У нас, говорите господа фон дер Ляйены, железный занавес? Давно, видимо, в зеркало не смотрелись…



Цены растут и на нефть, тоже рекордно: к полудню понедельника - $135 за баррель. И на золото (более $2000 за унцию впервые с августа 2020 года), палладий (до $3177 за унцию), алюминий (до $4026,50 за тонну), медь (до $10845 за тонну).



Что от всего этого России? Проиграет или выиграет она в энергетической войне, объявленной ей американо-европейскими русофобами? Об этом корреспондент "СП" поговорила с Алексеем Анпилоговым, президентом Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание".



- Нынешние ценовые рубежи практически неподъемные уже для европейского бизнеса. Равно как и для обывателя, - говорит Алексей Евгеньевич.



- Они напрямую связаны с отопительными услугами и производством электроэнергии. В домохозяйствах появляется огромная черная дыра, в которую рушится "благословенный западный рай". Так, кстати, уже было. В частности, в Великобритании, где не менее пяти миллионов малоимущих жителей. Несколько десятков тысяч из них погибли от так называемой топливной бедности, когда им пришлось выбирать, на что тратить свой скудный заработок: на лекарства, еду или отопление. Подобное может случиться теперь и на европейском континенте. Многие компании используют природное сырье в химическом производстве - удобрения, краски, пестициды, многое другое. Цена природного газа включается в общую стоимость продукции. Найдет ли она после нынешней ценовой корректировки потребителя? Сомнительно. Так что энергосанкции бьют в первую очередь по самим их авторам.



"СП": - Но и Россия ведь не заработает…



- Наши поставщики работают по долгосрочным контрактам. Их осталось порядка 13%, в основном с Германией. К тому же все газовые контракты привязаны к нефтяным ценам. А нефть тоже прибавляет в стоимости! Немного осталось ей до исторического максимума в 143 долларов за баррель. Так что через три-пять месяцев все для нас окупится.



"СП": - Почему просто не порвать все эти контракты и грести миллионы лопатой, используя момент?



- Расторгнуть, конечно, можно в качестве контр-санкций. Предъявив, скажем, претензии за нарушение договора. Как говорится, не мы это начали! Не исключено, что в правительстве России размышляют о подобном ответном шаге, просчитывая его эффективность.



"СП": - В ЕС говорят о готовности заместить наши углеводороды, уже, вроде бы, определились, на что именно и когда это произойдет.



- Определились пока чисто бюрократически, устными заявлениями. На самом деле данный процесс довольно длительный и к тому же болезненный. Враз отказаться от угля, нефти, газа, атомной энергии? Утопия. Они уже пробовали "посидеть" на солнечных батареях и ветряках. И что? Без поддержки тех же ветряков газовыми источниками ничего у них не вышло.



"СП": - В Европе ведь тоже есть месторождения - в Голландии, Британии, Норвегии…



- Это все старые разработки, их производство падает. Норвежцы еще минувшей осенью объявили о невозможности увеличения добычи газа. Остается СПГ из США, Катара, еще пары государств. Однако и тут у Европы может возникнуть проблемы: маломощность хранилищ. В частности, в Германии. А на то, чтобы построить новые, потребуется не один год. Как бы не замерзнуть за это время!..



"СП": - К запретным санкциям США пристtгнули еще и Японию…



- Доля российской нефти в поставках на японские острова составляет в настоящее время всего около 4%. Для нас не критично. А вот для них самих может быть очень болезненно, если не убийственно, учитывая, как хорошо они вложились в наш арктический проект по СПГ. Им этот контракт заменить будет нечем. Они подпевали в свое время американцам, когда те обложили "нефтяными запретами" Иран. И что? Последний оперативно перешел на серые схемы. Еще даже выгодней оказалось.



"СП": К чему все это приведет - с углеводородными санкциями?



- К тому же, что и со всеми предыдущими, отраслевыми. Кремль разработает новые схемы продажи нефти, газа, угля, повернувшись уже не в пол-оборота, а всем телом к Востоку. Уйдет, наконец, от европейской монополии, что давно надо было сделать. И к тому времени, когда там, в ЕС, построят новые хранилища и махнут нам прощально рукой, мы о них уже и думать забудем. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646689380

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенат дал согласие на назначение Президентом Республики Казахстан Генерального Прокурора

- Фракция партии "Amanat" определила приоритеты на предстоящий период

- Ерлан Карин: Планируемые президентские реформы – это часть долгосрочного плана обновления страны

- Кадровые перестановки

- "Пенопластовый" туризм Казахстана

- Состоялось заседание коллегии Министерства национальной экономики РК

- Глава государства принял решение о сносе резиденции в Алматы

- Более 4 тысяч автомашин ввезено из Грузии и Азербайджана

- Более 1,8 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года

