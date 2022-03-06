Сын и внук Софии Ротару пойманы СБУ при попытке "сбежать" в лодке в Молдавию

06:56 08.03.2022

Евгений Сокольский



Сын и внук Софии Ротару пойманы СБУ при попытке "сбежать" в Молдавию



7 марта украинские пограничники поймали группу из девяти молодых мужчин, пытавшихся "незаконно пересечь государственную границу" на участке границы с Молдавией у города Могилев-Подольский. Переправиться через границу они пытались на лодке.



Об этом сообщает издание "Страна.UA" со ссылкой на источник в СБУ.



По данным портала, среди задержанных были восемь граждан Незалежной призывного возраста и так называемый "поводырь" - гражданин Молдавии. Все они были задержаны.



Среди незаконных мигрантов, отмечает Страна. UA "можно по фото узнать Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко - сына и внука известной певицы Софии Ротару". Их документы, вероятно, "в назидание" были выложены украинскими силовиками в интернет.