Китай предлагает свое посредничество в мирных переговорах России-Украины

07:16 08.03.2022

Китай готов предложить посредничество на переговорах России и Украины

В МИД КНР заявили о готовности предложить посредничество на переговорах России и Украины

Китай надеется, что Россия и Украина добьются большего прогресса в ходе третьего раунда переговоров, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.

"Россия и Украина провели два раунда переговоров, и мы надеемся, что в предстоящем третьем раунде переговоров стороны достигнут нового прогресса", - заявил министр.



Также он заявил, что Китай готов продолжать конструктивную роль в продвижении мирных переговоров между РФ и Украиной, при необходимости осуществлять посредничество.

"Китай готов продолжить играть конструктивную роль в продвижении примирения и стимулировании проведения переговоров, а также готов работать с международным сообществом, чтобы при необходимости осуществлять необходимое посредничество", - заявил министр.

Он подчеркнул, что Китай проделал определенную работу в плане продвижения переговоров и поддерживает тесные контакты со всеми сторонами.

Ван И напомнил, что на второй день военной операции председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Пекин как можно скорее хотел бы увидеть Россию и Украину за столом переговоров, на что российский лидер дал положительный ответ.



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"Китай считает, что чем напряженнее ситуация, тем больше необходимости не прекращать мирные переговоры, а чем больше разногласий, тем сильнее потребность в том, чтобы сесть за стол переговоров", - добавил глава внешнеполитического ведомства КНР.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.



По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.