 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украина превращается в Сомали, - Владимир Корнилов
07:20 08.03.2022

Украинский политолог Владимир Корнилов
7 марта 22

"Территория, подконтрольная украинским властям" - штампованный термин, который использовался на протяжении восьми лет войны в Донбассе и довольно часто применяется сейчас, когда журналисты пытаются объяснить своим читателям, где именно происходят те или иные события. Однако это определение сейчас все меньше и меньше соответствует действительности. Хаотизация, паника, бесконтрольная раздача оружия привели постепенно к тому, что в разных городах, населенных пунктах, отдельных подразделениях украинских боевых формирований окончательно утрачен какой-то порядок и управляемость.

"Где наши власти?" - такой вопрос звучал из уст рядовых украинцев еще в первый день проведения спецоперации. Сейчас этот вопрос задается все реже, поскольку на украинскую власть надежд фактически не остается даже у самых яростных патриотов. Налицо полная утрата признаков государственности как таковой.
Трагическим, но очень показательным примером этого является загадочное убийство в Киеве финансиста Дениса Киреева, который еще несколько дней назад представлял Украину на переговорах с Россией о мирном урегулировании. А теперь он расстрелян в центре Киева. Одни говорят, что Киреев убит "при задержании сотрудниками СБУ" как подозреваемый в госизмене, кто-то утверждает, что он показательно казнен. А Главное управление разведки Минобороны Украины ко всем этим версиям добавило совсем уж шокирующее заявление о том, что Киреев был "разведчиком" и "погиб при исполнении специальных заданий". Что порождает мысли о начале войны на уничтожение между силовыми ведомствами Украины - еще один неминуемый признак утраты государственности.

Какая бы из этих версий ни была правдой, но в любом случае возникает вопрос: с кем на Украине можно о чем-то договариваться, если любого переговорщика затем могут публично расстрелять или повесить? А ведь представители киевского режима уже и не скрывают использование им внесудебных расправ и казней. Например, секретарь СНБО Алексей Данилов прямо пригрозил оппозиционным депутатам убийством на месте.

А уж сколько восторга было выражено в связи с казнью Владимира Струка, мэра городка Кременная (часть Луганской народной республики, пока еще находящаяся под украинской оккупацией). Накануне он был задержан людьми в камуфляже, а затем найден со следами пыток и простреленной головой (совсем как в случае с Киреевым). Убийцы особо и не скрываются. Но опять-таки показательна реакция представителей киевского режима. Помощник министра внутренних дел Антон Геращенко выражает явное удовлетворение убийством, описывая его так: "расстрелян неизвестными патриотами как предатель по законам военного времени". Повторимся, это пишет не полевой командир, а советник главы МВД!

Аналогичная реакция последовала от одиозного народного депутата Украины Алексея Гончаренко, который также поддержал ликвидацию "предателя" и обещал продолжить устранение неугодных. Это уже звучит из уст члена украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Что-то не видно гневной реакции ни этого органа, ни ЕСПЧ, ни многочисленных правозащитных структур. Делают вид, что ничего не замечают.
По данным официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, сейчас на Украине бесконтрольно раздали более 300 тысяч "стволов". Кто, где и как применяет это оружие, не сможет сказать никто. Комментируя эти данные, писатель и политолог Николай Стариков констатировал: "Зеленский за неделю превратил свою страну в Сомали".

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Ужасающие кадры уличных расправ над людьми, объявленными "мародерами", "ворами" и "агентами России", мгновенно стали обыденностью. Простые люди с садистским наслаждением участвуют в линчевании привязанных к деревьям или столбам несчастных, даже не разбираясь особо, в чем они виноваты и виноваты ли вообще. Не исключено, что кто-то из этих жертв, наоборот, пытался предотвратить мародерство со стороны так называемой теробороны (первоначально так называли отряды территориальной обороны, но сейчас все чаще этот термин расшифровывается как "террористическая оборона"), за что и был наказан. Полиция же в лучшем случае не вмешивается в происходящее, а в худшем - прямо участвует в расправах или поощряет их.

Западные журналисты при этом стараются ничего подобного "не замечать". Всем известны многочисленные случаи, когда националистические формирования или те же бандиты из "теробороны" расстреливали автомобили с мирными жителями, желающими вырваться из осажденных городов и уехать в безопасные места. Взять, к примеру, дикую историю, когда "защитники Киева" расстреляли джип с семьей, пытавшейся вывезти своих детей. "Патриоты" приняли его за машину с "российской диверсионной группой". Особый цинизм ситуации в том, что спустя пару дней западная пресса опубликовала фотографию десятилетней девочки, погибшей в этой трагедии, со словами: "Ее убили русские".

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Точно так же под обстрелом оказались британские журналисты съемочной группы Sky News. На подъезде к украинскому КПП под Киевом их автомобиль попал под огонь - "патриоты" стреляют по гражданским, пытающимся покинуть города и уж тем более направиться в сторону России, безо всякого предупреждения. Сами репортеры признают, что территория, по которой они ехали, контролируется Украиной, их туда направил украинский же полицейский патруль. Но традиционно обвинена Россия. Авторы придумали историю о том, что КПП был якобы занят "российской диверсионной группой". Откуда она там могла бы взяться и, главное, куда потом канула, журналисты Sky News решили зрителям не сообщать. А ведь могли бы в конце концов уточнить этот вопрос у своих "освободителей", которыми оказались украинские полицейские, почему-то спокойно и без препятствий приехавшие к этому месту. Странная "российская ДРГ" - получается, она заняла украинский КПП только для того, чтобы обстрелять британских репортеров и потом бесследно исчезнуть.

Попытки свалить все инциденты и расстрелы на "российских диверсантов" будут продолжаться, конечно, и дальше. Но это ведь не "российские шпионы" пишут за Антона Геращенко или надевают маску Алексея Гончаренко, когда те приветствуют убийства. Это же не "российские ДРГ" во всех городах Украины привязывают людей к позорным столбам. Это не "русские агенты" расстреляли на украинско-молдавском КПП гражданина Израиля.

Достаточно сравнить этот хаос с порядком и спокойствием в тех городах, которые взяты под контроль российской армией, чтобы увидеть резкий контраст. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором славит "особый героизм" людей, протестующих "против оккупантов". Заметьте, насколько вежливо "оккупанты" обращаются с этими малочисленными протестующими. Никто никого не задерживает, никто не разгоняет митинги, никто никому не угрожает расправами и расстрелами, как это делают в Киеве, - уникальная в истории "оккупация"! При этом наша армия организованно выдает людям продукты, воду, предметы первой необходимости, наглядно демонстрируя, чем порядок отличается от хаоса, а гуманизм - от ничем не оправданной жестокости.

Киевский режим при полном попустительстве западных спонсоров, продолжающих накачивать его потоками оружия, сознательно превратил свою территорию в гуляйполе, где правят банды с большой дороги, где закон подменен "революционной целесообразностью". Причем, напомним, начался этот процесс распада задолго до российской спецоперации, поэтому на Москву сии проблемы списать не удастся. Собственно, все началось на майдане в 2013 году, а затем продолжилось в виде санкций СНБО вместо решений суда, в виде обстрелов Донбасса вместо диалога, в виде нацистских батальонов вместо органов правопорядка.
И нельзя говорить, что Россия не предупреждала Украину, чем авантюры могут закончиться, если их вовремя не остановить. Вспомните, как еще в июне 2018 года Владимир Путин ответил на вопрос о том, что будет в случае широкомасштабного нападения Украины на Донбасс: "Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом".

Почему-то это предупреждение Киев быстро забыл, постоянно наращивая свои атаки против мятежных регионов Донбасса. Поворотным же моментом в этой истории стала дата 26 октября прошлого года, когда украинская сторона грубо нарушила Минские соглашения, форсировав реку Кальмиус и подойдя совсем уж близко к российской границе. Заметьте, РИА Новости попросило особо зафиксировать эту дату. Мы тогда отметили: "Дата 26 октября и ничем не спровоцированные действия украинских военных стали отправной точкой эскалации - это всегда важно при дальнейшем определении ответственного за обострение конфликта. А то ведь мы знаем, кого обвинят в этом западные СМИ, "не заметившие" нынешней провокации Украины". Именно после этого началась эскалация вооруженных провокаций, приведшая к резкому обострению на всей линии фронта и явной подготовке украинских сил к большому наступлению, предотвращенному в итоге спецоперацией России.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022

МИД РФ предупредил, чем опасна накачка Украины вооружением
Сейчас мы наблюдаем тот самый процесс, о котором Путин предупреждал Украину четыре года назад. И сейчас президент России снова взывает к рассудку киевских политиков: "Если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, […> они ставят вообще под вопрос будущность украинской государственности, и, если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести".
Хоть кто-то на Украине должен понять, что бесконтрольная раздача оружия населению не только не может стать выходом из ситуации, а наоборот, ее усугубляет, усиливает процессы распада государственности как таковой, превращает страну в территорию анархии, хаоса, беспредела. В этом не могут быть заинтересованы ни Россия, ни Украина, ни тем более украинское население, являющееся главной жертвой "теробороны с большой дороги". Именно поэтому данный процесс необходимо прекратить. Остается лишь надеяться, что на Украине найдутся еще здравые люди, которые поймут это и возьмут на себя ответственность за восстановление порядка в стране. Россия и ее Вооруженные силы всегда готовы помочь им в этом.

Источник - РИА Новости
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