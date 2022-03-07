Контур будущей страны. Большая Россия, - Андрей Фефелов

07:27 08.03.2022 Контур будущей страны

Большая Россия и Великая граница

Андрей Фефелов

7 марта 2022



В эти суровые, эпохальные дни российская армия, преодолев жесточайшее сопротивление, радикально и жестко решает ключевую проблему - вопрос стратегической безопасности России.



Однако наши воины, сами того не ведая, сдвигают и Великую границу между Востоком и Западом. Они создают новую конфигурацию мира. Пробивают коридор в будущее. Крушат величайшую за всю историю антисистему - пресловутый западный глобализм со всеми его дьявольскими вывертами!



Ведь Восток и Запад - это не только про географию. Это про народы, про культуру и мировоззрение.



При этом географическая граница между конгломератом стран Востока и Запада существует. Эта граница - часто не тонкая линия на карте, а целый регион. Эта граница - плавающая и пламенеющая. Временами она подвижна и кровава, ибо инерция движения двух миров слишком велика, их противоречия неразрешимы, их ментальные установки несовместимы.



Печально известный германский лозунг "дранг нах остен" присущ был и первому, и второму и третьему рейхам, так что пресловутое "расширение НАТО на восток" совсем не новость для мировой истории. Все это началось еще за двести лет до Крестовых походов, при Карле Великом, которого Римский папа в 800 году официально наградил титулом "император Запада".



Держава Карла охватывала почти всю Западную Европу. Она занимала пространство от Северного моря до Средиземного, простиралась от страны басков до Эльбы (Лабы), а в некоторые годы и до Одера. В ходе этого продвижения были захвачены земли поморских и полабских славян.



Однако исторически граница проходила чаще восточнее, что приводило к постоянным конфликтам с переменчивым результатом.



На протяжении трех столетий Великая граница проходила по Польше, что приносило этой стране бесчисленные тяготы. Находясь на стыке германского и славянского миров, католическая Польша была своей среди чужих и чужой среди своих. Незавидная роль границы между Востоком и Западом низвела Польшу до состояния буфера между двумя цивилизациями. Ее делили немцы и русские в XVIII, XIX, XX веках. Здесь искрили, сталкиваясь, громадные потенциалы Востока и Запада.



Как известно, после наполеоновских войн на Венском конгрессе было создано так называемое Царство Польское - конституционная монархия под протекторатом России. Интересно, что Россия, будучи абсолютной монархией, даровала Польше либеральную конституцию.



Конституция не особо помогла. Польская шляхта была готова восстать, сильно надеясь на помощь Европы.



В 1830 году по всей стране началось широкое восстание. Имперские власти России ввели войска на территорию Царства Польского.



Большинство русского общества поддерживало правительство и желало скорейшего подавления бунта. Многие еще помнили бесчинства поляков, шедших на Россию в составе наполеоновского войска.



Безусловную поддержку армии выразили первой величины русские поэты и мыслители. Поскольку в Европе, сиречь "на Западе", был поднят дичайший крик, многие всерьез опасались иностранного вмешательства. В связи с этим Александр Пушкин пишет свое знаменитое стихотворение "Клеветникам России".



В письмах друзьям Пушкин высказывался так: "Разве вы не понимаете, что теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 г.", "…Их надобно задушить, и наша медленность мучительна…"



Польский вопрос, считал Пушкин, "легко решить… у нас будет Варшавская губерния, что должно было случиться 33 года назад". Однако такое решение никогда не будет признано Европой.



В поэтической форме Пушкин поднимает вопрос о будущих границах Российской империи:



Куда отдвинем строй твердынь?



За Буг, до Ворсклы, до Лимана?



За кем останется Волынь?



За кем наследие Богдана?



Признав мятежные права,



От нас отторгнется ль Литва?



Наш Киев дряхлый, златоглавый,



Сей пращур русских городов,



Сроднит ли с буйною Варшавой



Святыню всех своих гробов?



В том же ракурсе видел ситуацию и Михаил Лермонтов:



Опять, народные витии,



За дело падшее Литвы



На славу гордую России,



Опять, шумя, восстали вы…



А вот что писал Федор Тютчев:



Так мы над горестной Варшавой



Удар свершили роковой,



Да купим сей ценой кровавой



России целость и покой!



Декабрист Михаил Лунин писал следующее:



"Может ли Польша пользоваться благами политического существования, сообразными ее нуждам, вне зависимости от России? - Не более, чем Шотландия или Ирландия вне зависимости от Англии. Слияние этих государств произошло путем ужасающих потрясений и бесчисленных бедствий, следы которых еще не вполне изгладились. Но без этого слияния на месте трех соединенных королевств, составляющих ныне первую империю мира, находились бы лишь три враждующих между собой слабых провинции, без торговли, без промышленности, без влияния на другие народы и доступных первому же завоевателю".



Петр Чаадаев, оригинальный мыслитель, безжалостный критик русских реалий, католик, апологет западноевропейской цивилизации, в "польском вопросе" занял позицию Востока. В письме к Пушкину Чаадаев восторженно отзывается о стихотворении "Клеветникам России":



"…Вот вы, наконец, и национальный поэт; вы, наконец, угадали свое призвание… стихотворение к врагам России особенно изумительно; это я говорю вам. В нем больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране".



Позицию Пушкина разделяло большинство, но не все. Дочь Хитрово, внучка Михаила Кутузова, в письме к Вяземскому сообщила, что перестала здороваться с Пушкиным. О горячем сочувствии полякам в университетской среде в Москве вспоминал Герцен в "Былом и думах". О том, как они радовались каждому поражению русских войск и отказывались верить в неудачи поляков. Это к вопросу о том, где и по каким линиям проходит ментальная граница…



Анализ исторических коллизий позволяет сделать вывод, что естественное, стабильное, устойчивое положение Великой границы возможно тогда, когда ее ось проходит примерно по Эльбе. Именно тогда потенциалы Востока и Запада равновесны.



Победа СССР в Великой Отечественной войне в 1945 году, разделение Германии на оккупационные зоны, а затем на восточное и западное государства на многие годы стабилизировали положение Великой границы.



Два германских государства отличались друг от друга не только общественным строем, но и характером населения, традициями. ГДР - это Пруссия, корневая основа германской государственности. В ГДР Эрихом Хонеккером была развернута программа возрождения прусского наследия или, как она тогда официально называлась, "сохранение прогрессивных элементов прусских традиций".



Когда в конце 1980-х годов ГДР была аннексирована Западом, огромное количество людей почувствовало себя не в своей тарелке. Одна часть Германии и по сей день подавляет другую. Если посмотреть на современную карту ФРГ, мы увидим Баварию, но не увидим Пруссию. Агенты влияния США попытались вычеркнуть из памяти само это имя, напоминающее о некоторых чертах характера немцев.



Автор книги "Закат Европы" Освальд Шпенглер в 1919 году публикует работу "Пруссачество и социализм", в которой ставит знак равенства между социализмом и прусским духом. Шпенглер не скрывал своей симпатии к русским, на его мировоззрение несомненно повлияли труды Николая Данилевского, автора монографии "Россия и Европа".



Кстати, карта расположения мечетей на территории современной Германии тоже весьма интересна и обнаруживает некую незримую линию. Бывшая Западная Германия плотно заселена выходцами из мусульманских стран, а за Эльбой их значительно меньше, мечетей почти нет (исключение составляет лишь Берлин).



Роковой 1991 год откинул границу далеко на Восток. Граница перескочила на территорию демонтированного СССР и сразу же стала сверхпроблемной.



Чем дальше будет отодвинута Великая граница на Запад от территории Большой России (СССР, Российской империи), тем меньше она будет кровоточить, тем больше шансов для установления прочного мира и здоровой кооперации на континенте. Впрочем, если Великая граница пойдет дальше за Эльбу, то она снова окрасится в кровавые цвета, станет "границей войны".



Недавняя речь президента Украины Владимира Зеленского, произнесенная им где-то в бункере, содержала такой знаменательный пассаж: "Именно мы являемся забором между цивилизацией и нецивилизацией". Оставим на совести Зеленского расистский подтекст сказанного. В конце концов, это старая европейская традиция считать иные цивилизации варварством, не заслужившим высокого статуса цивилизации. Другое дело порочность и самонадеянность самой идеи стать забором вокруг общеевропейского дома. Нэньке-Украине, якобы навеки сделавшей свой цивилизационный выбор, предлагается стать забором, за которым толкутся такие недобрые малыши, как Россия, Иран, Китай, Индия и многие другие обитатели континентальной Евразии. Не слишком ли тяжела сия ноша? Шутка про забор не удалась.



По ходу продвижения подразделений российской армии кровавая Великая граница медленно сдвигается на Запад, теряясь в кровавых отблесках заката Европы.



Главный нерв XXI столетия в том, что планетарное лидерство переходит от Запада к Востоку. Такой переход не может быть мягким, безболезненным и быстрым. Однако он предопределен и неизбежен.



Закончить хочу четверостишьем Максимилиана Волошина:



В тисках войны пока еще томится



Все, что живет, и все, что будет жить:



Как солнца бег нельзя предотвратить -



Зачатое не может не родиться.



Теги события: будущее восток-запад европа польша история германия граница россия и европа главная безопасность поэзия российская империя государство российское

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КомментарииНаписать свой комментарий

Александр

Трифонов

7 марта 2022 в 22:14

Горько и больно мне читать вот такие опусы, когда бывшим величием страны пытаются прикрыть бессилие и импотенцию (в первую очередь волевую) текущего периода. Очевидно же, что вот такими вот "спецоперациями" ничего объединить не сможем, так как и не собираемся. Мы уже за Украину положили народу предостаточно, двух недель не прошло. А если переложить эти усилия и затраченное время на авторскую "границу по Эльбе" - это нам двух веков не хватит (и населения). Но ведь мы же даже ДНР с ЛНР присоединять не собираемся (тока независимость их принять и не более). Мы их самих-то (даже перед лицом агрессии) за 8 лет не объединили, так о каких еще объединениях может идти речь?



Очевидно, что Украину в состав эрэф вводить не собираются (да у них и духу не хватит, разрешения не получат). А значит, все на что они могут подтить - это на разрушение военной инфраструктуры, на пролояльное правительство в каком-то объеме и времени (и, кстати, не исключаю разрушения в ключевых и конкурентных областях индустрии - некоторых предприятий). Есть, конечно, вариант, что ключевые предприятия, передадут подконтрольному Кремлю олигархату. Но, как мы можем уже наблюдать 20 лет, это не принесет никакой пользы стране и тем более народу эрэфоукраинскому - то есть в тех самых, якобы, контурах "большой страны".



Меня просто раздражает, когда в великое прошлое пытаются одеть никчемное настоящее. Ведь это тоже подлог, а значит - подлость.



В действующей системе эрэф-координат, при данной власти никакое расширение контуров нашей стране не светит.



Боевые действия, конечно, не бесполезны, они нужны, и жертвы не напрасны. Но плодами победы нам воспользоваться не дадут (боюсь, что и не собираются). Получим скорее всего "майские указы 2012", итоги которых подведут для нас лет через 8, естественно со 100% выполнением - "так задумывалось".



Сергей

Животков

7 марта 2022 в 23:49

"Серп и молот" больше всего интересует курс доллара.



Александр

Костиков

Сегодня в 00:57

Александр Костиков



Времена натупают , когда пора определять контуры не стран ,

а Цивилизаций , формируемых ядрами развитых стран . О Цивилизациях , как

форме Бытия, полтораста лет назад говаривал Н.Я.Данилевский , сто лет назад-

О.Шпенглер, а сегодня р а т у е т А.Дугин и ... я , ИХ сторонник ...



"...Каждый самобытный КИТ эволюционирует от этнографического

состояния к Государственному и от него - к Ц и в и л и з а ц и и..."

(Н.Я.Данилевский)



Тупики, в которые з а б р е л о Человечество , могут преодолены вовсе

НЕ новой Мировой войной , а путем преобразования существующей с и с т е -

м ы Мироустройства в Н о в у ю : Единую Человеческую Цивилизацию , струк-

турно состоящую из Континентальных (Региональных) Цивилизаций , как ЕЕ

элементов...

Законы (Принципы) преобразования с и с т е м известны Науке (хотелось,

чтобы ИХ знали бы и "Вожди"!) . Надо применить ИХ !..

Интуитивно угадывая Эволюцию Человечества Запад уже пытается создать

Европейскую Цивилизацию с ядром ...ФРГ. Но процесс тормозится ...в том

числе и из-за незнания Законов Новой формы Бытия. Поэтому сегодня и

к о н т у р ы Западной Цивилизации п о л з у ч и е , особенно на Восток...

...Проявляются и Северо-Американская Цивилизация с ядром США , Южно-

Азиатская Цивилизация с ядром Индии, Северо-Азиатская Цивилизация с ядром

Китая ; угадываются и Южно-Американская Цивилизация с ядром Бразилии ,

Исламский Мир 1 с ядром Ирана , Исламский Мир 2 с ядром Пакистана , Циви-

лизация Индийского океана с ядром Австралии...

..Вызревает Русская Цивилизация (Русский Мир!) с ядром Руси (РФ)...

Хоть и была прервана поступь СССР на стреле развития Человечества , но...

возврат на круги своя в н о в о м качестве н е и з б е ж е н : таков Циви-

лизационный Закон Развития КИТ (Культурно-истрический Тип) Общества ...

...А вот к о н т у р ы Русской Цивилизаци (Русского Мира!) вовсе НЕ

ТЕ , о которых Вы говорили ранее ("шагнем в Будущее", Завтра №"-2019г-

Гарвард и пр. места, где звучит русский язык, еще не Русский Мир !)...

К признакам Цивилизации ( сегодняшние ИПО - Имперо-подобные объеди-

нения, по А.Фурсову) я дополняю к о м п а к т н о с т ь территориального

пространства, численность населения . И теперь г р а н и ц ы (уже НЕ стра-

ны РФ!) Русского Мира выступят в пределах бывшего СССР...

....Хотя к о н т у р ы Региональных Цивилизаций в с и с т е м е должны

бы (пока!) у с л о в н о определить Лидеры стран-ядер Цивилизаций под

эгидой ООН (первый шаг т р а с ф о р м а ц и и Мироустройства!)...



Людмила

Федорова

Сегодня в 02:12

Как утверждали классики марксизма, пока существует капитализм, войны неизбежны.

В своих многочисленных научных трудах, в том числе и в известной работе "Империализм как высшая стадия капитализма", В.И.Ленин неоднократно указывал на неизбежность войн при империализме. "Мировое господство есть, говоря кратко, содержание империалистической политики, продолжением которой является империалистическая война", - говорил он.

Социалисты, писал Ленин, всегда осуждали войны между народами, как варварское и зверское дело. "Разоружение есть идеал социализма. В социалистическом обществе не будет войн, следовательно, осуществится разоружение".( В.И.Ленин. Соч., т. 30, с.152).



Сегодня, в эпоху однополярного мира, наступившего после развала СССР, утверждения В.И.Ленина и теоретиков научного коммунизма о неизбежности империалистических войн, как никогда, актуальны. Господствующее положение в настоящее время принадлежит США, стране, которая пытается под благовидным предлогом борьбы за демократию и гуманизм утвердить новый мировой порядок, выгодный лишь ей. Соединенные Штаты Америки проводят политику своего присутствия во всех регионах мира, где сосредоточены энергетические и другие ресурсы, жизненно необходимые лишь для их собственного процветания.

Мировое сообщество столкнулось с таким явлением, как глобализация, главной составляющей которой декларируется необходимость формирования единого экономического пространства. Как мы видим, и это подчеркивают многие аналитики, глобализация оказывает влияние на все стороны жизни человечества, прежде всего экономическую, политическую, в том числе и военно-политическую. Обостряется соперничество между разными полюсами силы за сокращающиеся жизненно важные ресурсы планеты. Отсюда и происходит развязывание различных империалистических войн и конфликтов. Причем поначалу ведется информационная война. А с крахом СССР информационная война все чаще переходит в "горячую".



Людмила

Федорова

Сегодня в 02:52

Войны, как считал В.И.Ленин, бывают НЕСПРАВЕДЛИВЫЕ, имеющие целью захват и порабощение чужих стран и народов, подавление социалистических, демократических, национально-освободительных движений, и ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ, имеющие своей целью защиту самостоятельного национального существования от посягательств и нападения, во имя родной земли, своего народа и Отечества.

Но оттого, как, каким оружием будут уничтожать друг друга воющие стороны, война не перестает быть войной. Она по-прежнему будет либо несправедливой, либо справедливой, освободительной.

Очень жаль, что в погоне за призрачным буржуазным счастьем Россия отдала себя добровольно в зависимость от Запада и США, которые, как ядовитый спрут и удав, опутывают и душат ее.



Маргарта

Медведева

Сегодня в 04:44

Людмила

Федорова..................................................... мы не читаем сочинения Маркса и Ленина,читаем ильина и шмелева



Евгений-511

Волобуев-311

Сегодня в 03:01

Людмила Федорова Сегодня в 02:12

Как утверждали классики марксизма, пока существует капитализм, войны неизбежны.

==========================================

Вы, мадам, все еще сладко спите.

А А. А. Фефелов организовал здесь признание гибели капитализма такими монстрами, как М. Г. Делягин, В. Ю. Катасонов, А. И. Фурсов, С. Е. Кургинян. Все они здесь отметились статьями о гибели капитализма, но Вы, Федорова, похоже, этого не заметили.

И, конечно, нам пора идти не в империю, как в некий феодализм времен Пушкина и Лермонтова, а в коммунистическую цивилизацию, как того требует появившийся в 1976 году коммунистический способ производства. И там всем сразу станет очевидной необходимость сплочения государств и народов.



И вопросы к А. А. Фефелову.

1. Есть ли на сайте модерация? Загляните, пожалуйста, в комментарии к последней статье А. А. Проханова. Там организованна С. Животковым и другими жуткая помойка.

2. Собираетесь ли Вы оповестить В. Ю. Катасонова, А. И. Фурсова, С. Е. Кургиняна, что некий Е. К. Волобуев открыл факт гибели капитализма гораздо раньше их?



Сергей

Животков

Сегодня в 03:32

Ты опять здесь, негодяй ?



karan

sarmanov

Сегодня в 07:23

\2. Собираетесь ли Вы оповестить В. Ю. Катасонова, А. И. Фурсова, С. Е. Кургиняна, что некий Е. К. Волобуев открыл факт гибели капитализма гораздо раньше их?\

Евгений.Жалуйся Проханову...Или в МОК....Скажи,что ты первый...



Сергей

Ужакин

Сегодня в 04:31

Претензия на уникальность присуща не только ветхозаветной европейской цивилизации и ее радикально-экстремистскому англо-саксонскому отростку.



Между прочим, Китай точно также считает себя единственно цивилизованным миром, всех остальных варварами. Но их всех объединяет уверенность в своей исключительности и самодостаточность.



Величайшая трагедия Русского мира в том, что Переворотом 9193 либеральная часть общества пыталась реализовать иллюзию нашей периферийной участи в Европейской агломерации. Даже фраза Пианиста Зеленского о заборе между людьми и нелюдями, тому подтверждение.



Красная цивилизация - и был то самый наш проект. Этот проект был исключителен и самодостаточен. Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646713620





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