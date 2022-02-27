 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 08.03.2022
10:52  Гегемон просел. Арабы хитро поддерживают Россию, - Кирилл Зайцев
10:09  Девочка - весна. Псаки угрожает антироссийскими санкциями... Китаю
09:45  Санкции подстегнут россиян покупать жилье в Узбекистане
09:32  Вашингтон устанавливает в Европе топливный диктат - против России, - И.Рыбин
09:24  В Узбекистане разобьют еще 5 национальных парков - Оролкум, Поп, Омонкутон, Юкори Тупаланг и Боботог
09:21  Талибы хотят запретить в Афгане "языческий" Навруз
09:20  Почему Казахстан рискует получить старый "Самрук" с новыми кадрами, - Е.Васильев

07:52  Империя лжи и правое дело Владимира Путина, - Ахмет Бурханов
07:27  Контур будущей страны. Большая Россия, - Андрей Фефелов
07:20  Украина превращается в Сомали, - Владимир Корнилов
07:16  Китай предлагает свое посредничество в мирных переговорах России-Украины
00:43  Спецоперация "Генерала Мороза": Цены на газ завтра будут $4000
00:23  Чем уникален конфликт на Украине, - Тимур Шерзад
00:14  Гибель гражданственности, иллюзия выбора: выживет ли политика в XXI веке? - Дж.Покок, Дм.Буянов
00:09  С начала 2022 года Казахстан приютил 1,8 тысяч кандасов. К вопросу о токаевских "международных террористах"
00:02  Гудбай, Фейсбук! - Галина Иванкина
00:01  Усеров - новый вице-министр национальной экономики Казахстана и другие назначения в Нур-Султане
Понедельник, 07.03.2022
21:01  Нефтетрейдеры начинают избегать казахстанской нефти вслед за российской
18:17  Вице-президент Турции Фуат Октай прибыл с визитом в Туркестан
17:55  Северное Приаралье может стать "мертвой зоной". Что делать с его жителями?
17:51  Какой должна быть новая языковая реформа в Казахстане? - Жулдыз Смагулова
17:42  Патрик Бьюкенен: США могли бы предотвратить то, что происходит на Украине
16:23  Выше $3000 - взрывной рост цен на газ продолжается в Европе
15:44  Россия на Украину пришла навсегда, - В.Кирпичев
15:40  Курс рубля упал до исторических минимумов
15:39  Убит депутат УкрРады от нац-партии "Свобода" Марченко и замполит бандеровцев Карась
15:33  Цена нефти Brent превысила 130 долларов за баррель
15:29  Названы самые коррумпированные сферы в Узбекистане
15:27  В Узбекистане появятся "Мудрые женщины"
02:23  Повлияет ли черный рынок на курс рубля в Узбекистане - ответ ЦБ
02:13  Разбор пролетов. Кого из казчиновников "назначат" виновным в провале на Олимпиаде
02:09  Владимир Овчинский: "Возможна денонсация Беловежских соглашений"
02:07  Российская операция переворачивает курс Германии, - Г.Мирзаян
01:26  Орынбаев Аманбай - новый министр внутренних дел Каракалпакстана
01:18  От медведя и дракона уйти в степь. Лучшая стратегия для Казахстана, - "Караван"
01:16  Новая Холодная война. Америка, Китай и отголоски истории, - Х.Брэндс, Д.Геддис
01:14  Жизнь, смерть и государство. О новых сопряжениях политического и сакрального, - С.Каспэ
00:11  Страны-доноры увеличили гуманитарную помощь Таджикистану почти в 10 раз
00:04  Как казахстанцы питались в СССР, и как они питаются сейчас. 40 лет со дня принятия Продовольственной программы СССР
Воскресенье, 06.03.2022
23:07  Он проехал верхом тысячи километров по бездорожью, спас тысячи жизней и основал Академию наук Таджикистана. Памяти Евгения Павловского
23:06  Социальная справедливость по-казахстански: хотеть не вредно, вредно не хотеть? - Ю.Кисткина
14:03  США открыто взяли курс на casus belli вокруг Тайваня, - В.Павленко
08:08  Три круга внешней политики. Годится ли теория Черчилля для России, - Валерий Гарбузов
06:31  Более тысячи казахстанских грузовых вагонов застряли в Украине
05:41  Президент Таджикистана подписал указ о весеннем армейском призыве. "Облавы" будут?
05:29  Россия и Китай создают Континентальную футбольную лигу (на деньги Абрамовича)
03:15  Владимир Можегов: Консервативная революция в России началась
00:46  Не в коня корм… Зимний спорт в Казахстане: деньги идут не туда, куда надо, - Ж.Байхожа
00:38  Бишкек. Арестован на 3 месяца глава ТВ-канала Next TV Дуйшенбиев
00:31  Сознание украинцев предстоит вытащить из националистического болота, - Сергей Козлов
00:25  США в шоке: 15 пентагоновских биолабораторий на Украине могут попасть в руки России
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Почему Казахстан рискует получить старый "Самрук" с новыми кадрами, - Е.Васильев
09:20 08.03.2022

ПОЧЕМУ КАЗАХСТАН РИСКУЕТ ПОЛУЧИТЬ СТАРЫЙ "САМРУК" С НОВЫМИ КАДРАМИ
Сообщение антикоррупционной службы #Казахстан"а о том, что руководство трех крупных нацкомпаний (АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", энергетического холдинга "Самрук-Энерго" и национального железнодорожного перевозчика "НК "Қазақстан Темір Жолы") подозревается в злоупотреблении полномочиями, не вызвало в Казахстане эффекта разорвавшейся бомбы. Однако появилось больше вопросов о том, какими способами ведется "зачистка" старого менеджмента "Самрука" и насколько эти методы способны изменить работу фонда в лучшую сторону.

Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и его дочерние компании, в число которых входят и "Самрук-Энерго", и "Қазақстан Темір Жолы", формируют порядка 60% ВВП Казахстана. После январских событий 2022 г. президент Касым-Жомарт Токаев подверг руководство фонда жесткой критике. Обозначенная президентом проблема – неэффективность финансово-хозяйственной деятельности Фонда и его несостоятельность в развитии экономики страны. Эту роль для Фонда национального благосостояния еще в 2014 году сформулировал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Фонду необходимо создавать условия для развития малого бизнеса вокруг каждой из своих компаний. Трансформация создает условия для реализации данной задачи, так как в фонде должен остаться только целевой бизнес. Вспомогательные функции может и должен осуществлять малый и средний бизнес, помимо этого, фонд "Самрук-Казына" должен также создавать инновационные предприятия в разных отраслях и выходить из них по достижении определенного уровня рентабельности", – заявил тогда Назарбаев.
Президент Токаев в этом вопросе сохраняет полную преемственность. Более того, глава Казахстана требует от "Самрука" максимального разгосударствления экономики и передачи части его функций в конкурентную среду. С этой точки зрения нынешнее расследование антикоррупционщиков против Фонда и его "дочек" вызывает ряд вопросов.

Без вины виноватый "Самрук"?
Вот как объясняется возбуждение антикоррупционного расследования в официальных СМИ пресс-служба ведомства: "Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении руководства АО "ФНБ "Самрук Казына", "Самрук Энерго" и "НК "Қазақстан Темір Жолы" по факту злоупотребления служебными полномочиями в целях извлечения выгод для частных компаний. Государству причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 3,8 млрд тенге". Иная информация в интересах следствия, говорится в пресс-релизе, не подлежит разглашению.

Вопросов бы не было, если бы за день до выхода в свет официального пресс-релиза в телеграм-канале "Kozachkov offside" не появился скриншот, частично раскрывающий информацию, которая разглашению не подлежит.

"27.02.2022 года зарегистрировано досудебное расследование по статье 361 ч. 4 п. 3 УК РК в отношении руководства АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "Самрук Энерго" и АО "НК Казахстан Темир Жолы", которые, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам государства, в целях извлечения выгод и преимуществ для частных энергоснабжающих организаций (далее – ЭСО), не приняли меры по созданию собственной ЭСО для поставки электрической энергии дочерним организациям АО "ФНБ "Самрук-Казына", либо по устранению посредников – частных ЭСО, путем прямого приобретения электрической энергии у производителя. В результате незаконных действий в период с 2020-го по 2021 годы АО "НК "Казахстан Темир Жолы" приобрело электрическую энергию через частные ЭСО, что привело к необоснованной оплате компаниям-посредникам, тем самым причинив ущерб государству в особо крупном размере на общую сумму 3 млрд 815 млн тенге (ущерб подтвержден заключением аудитора)", – гласит информация, размещенная каналом "Kozachkov offside".

Если верить этим данным, то одно из инкриминируемых руководству "Самрука" и его "дочкам" деяние – бездействие в части создания собственной дочерней энергоснабжающей компании. Это при том, что "Самрук" постоянно обвиняют со всех сторон за то, что Фонд, наоборот, бесконечно множит количество нацкомпаний.

Кроме того, непонятно, почему тогда в официальный пресс-релиз антикоррупционщиков не вошло обвинение к руководству структур, не наладивших процесс приобретения электроэнергии напрямую со станций. В этой части обвинение вполне логично, так как в числе проверяемых структур фигурирует АО "Самрук Энерго", курирующее существенную долю генерации электроэнергии в стране.

Почему Фалькао (известный футболист – ред.) в "Самрук" не поедет
Разница между официальным пресс-релизом и предполагаемым фрагментом внутренней документации антикоррупционщиков, который появился в соцсетях, довольно существенна.

Одно дело, если менеджмент "Самрука" и его "дочек" подозревается в закупках электроэнергии по завышенным ценам. Совсем другое – если Фонд обвиняют в том, что он не стал идти вопреки воле сразу двух президентов страны и не создал нового монополиста на рынке закупок электроэнергии.

Любопытно, что руководство антикоррупционной службы до сих пор не опровергло гуляющую в сети информацию. Это заставляет склоняться к мысли, что первоначальная формулировка следствия для обоснования проверки обозначена верно.

Возникает вопрос, что дальше будет с фондом и кто придет на место нынешних менеджеров?

Долгие годы руководство "Самрука" сначала клеймили за то, что оно монополизирует рынки и тем самым тормозит развитие экономики, нанося ущерб государству. А сейчас, выходит, проводят проверку по факту несоздания нового монополиста на одном из этих рынков? При этом утверждается, что тем самым Фонд опять-таки нанес ущерб государству.

Когда-то нынешний главный тренер сборной России по футболу Валерий Георгиевич Карпин произнес фразу, ставшую крылатой: "Фалькао к нам не поедет". Имелось в виду, что российским клубам никогда не удастся заполучить звездных иностранных футболистов. Причина тогда была не в деньгах, а в репутационном уровне российского первенства и в отсутствии значимых достижений в еврокубках на протяжении длительного времени. Сейчас, на фоне противоречивых обвинений в адрес "Самрука", такие "фалькао" от экономики не поедут и в Казахстан. Причем речь идет не только об иностранцах, но и о собственных управленцах: идти сейчас работать в "Самрук" – это все равно, что садиться на раскаленную сковороду или курить на пороховом складе.

Соответственно, в "Самрук" и в его "дочки" в качестве новых топ-менеджеров будут приходить только те люди, которые получат какие-то гарантии неприкосновенности от обитателей верхних этажей казахстанской власти. Но в этом случае можно забыть о какой-то серьезной реформе "Самрука" в пользу бюджета и страны. Потому что вновь возводимая конструкция будет полностью копировать старую – только с новыми лицами и новыми конечными интересантами и бенефициарами.

Если это так, что президенту страны Касым-Жомарту Токаеву проще и правильнее будет осуществить свою январскую угрозу и прекратить само существование "Самрука". "Об этом у меня был разговор с главой правления ФНБ Алмасадамом Саткалиевым: не справится с задачей реформирования – уйдет в небытие. А вместе с ним и сам фонд", – сказал месяц назад Токаев.

В "Самруке" решили объясниться
Тем временем, директор по связям с общественностью фонда Дамир Оспан решил успокоить общественность. На своей странице в Facebook он сообщил, что действующие должностные лица АО "Самрук-Казына" не вовлечены в какие-либо следственные мероприятия.

"К сожалению, необходимо признать, что нечистоплотные сотрудники могут присутствовать во всех органах и организациях. В данном конкретном случае речь может идти о возможных событиях прошлых лет. Также особо отмечу, фонд "Самрук-Казына", со своей стороны, будет продолжать оказывать всяческое содействие следствию по искоренению любых коррупционных проявлениях", – написал Оспан.
В опубликованных в сети неофициальных данных речь идет о "незаконных действиях в период с 2020-го по 2021 годы" – а в этот период особых кадровых перестановок, за исключением прихода в руководство "Самруком" в марте 2021 года Алмасадама Саткалиева. Так что формулировка "события прошлых лет" просто противоречит размещенным в соцсетях подробностям расследования.

Очевидно, что четкого понимания будущего "Самрука", в Казахстане нет не только в обществе, но и в верхних эшелонах власти. Тем более, что казахстанская экономика находится под давлением из-за событий в Украине и западных санкций в отношении России, крупнейшего торгового партнера Казахстана. Пока велика вероятность, что старую конструкцию "Самрука" просто наводнят новыми людьми, которые будут заниматься примерно тем же, чем и их предшественники.

Егор Васильев
7 марта 22

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646720400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат дал согласие на назначение Президентом Республики Казахстан Генерального Прокурора
- Фракция партии "Amanat" определила приоритеты на предстоящий период
- Ерлан Карин: Планируемые президентские реформы – это часть долгосрочного плана обновления страны
- Кадровые перестановки
- "Пенопластовый" туризм Казахстана
- Состоялось заседание коллегии Министерства национальной экономики РК
- Глава государства принял решение о сносе резиденции в Алматы
- Более 4 тысяч автомашин ввезено из Грузии и Азербайджана
- Более 1,8 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  