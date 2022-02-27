Почему Казахстан рискует получить старый "Самрук" с новыми кадрами, - Е.Васильев

09:20 08.03.2022 ПОЧЕМУ КАЗАХСТАН РИСКУЕТ ПОЛУЧИТЬ СТАРЫЙ "САМРУК" С НОВЫМИ КАДРАМИ

Сообщение антикоррупционной службы #Казахстан"а о том, что руководство трех крупных нацкомпаний (АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", энергетического холдинга "Самрук-Энерго" и национального железнодорожного перевозчика "НК "Қазақстан Темір Жолы") подозревается в злоупотреблении полномочиями, не вызвало в Казахстане эффекта разорвавшейся бомбы. Однако появилось больше вопросов о том, какими способами ведется "зачистка" старого менеджмента "Самрука" и насколько эти методы способны изменить работу фонда в лучшую сторону.



Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и его дочерние компании, в число которых входят и "Самрук-Энерго", и "Қазақстан Темір Жолы", формируют порядка 60% ВВП Казахстана. После январских событий 2022 г. президент Касым-Жомарт Токаев подверг руководство фонда жесткой критике. Обозначенная президентом проблема – неэффективность финансово-хозяйственной деятельности Фонда и его несостоятельность в развитии экономики страны. Эту роль для Фонда национального благосостояния еще в 2014 году сформулировал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Фонду необходимо создавать условия для развития малого бизнеса вокруг каждой из своих компаний. Трансформация создает условия для реализации данной задачи, так как в фонде должен остаться только целевой бизнес. Вспомогательные функции может и должен осуществлять малый и средний бизнес, помимо этого, фонд "Самрук-Казына" должен также создавать инновационные предприятия в разных отраслях и выходить из них по достижении определенного уровня рентабельности", – заявил тогда Назарбаев.

Президент Токаев в этом вопросе сохраняет полную преемственность. Более того, глава Казахстана требует от "Самрука" максимального разгосударствления экономики и передачи части его функций в конкурентную среду. С этой точки зрения нынешнее расследование антикоррупционщиков против Фонда и его "дочек" вызывает ряд вопросов.



Без вины виноватый "Самрук"?

Вот как объясняется возбуждение антикоррупционного расследования в официальных СМИ пресс-служба ведомства: "Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении руководства АО "ФНБ "Самрук Казына", "Самрук Энерго" и "НК "Қазақстан Темір Жолы" по факту злоупотребления служебными полномочиями в целях извлечения выгод для частных компаний. Государству причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 3,8 млрд тенге". Иная информация в интересах следствия, говорится в пресс-релизе, не подлежит разглашению.



Вопросов бы не было, если бы за день до выхода в свет официального пресс-релиза в телеграм-канале "Kozachkov offside" не появился скриншот, частично раскрывающий информацию, которая разглашению не подлежит.



"27.02.2022 года зарегистрировано досудебное расследование по статье 361 ч. 4 п. 3 УК РК в отношении руководства АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "Самрук Энерго" и АО "НК Казахстан Темир Жолы", которые, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам государства, в целях извлечения выгод и преимуществ для частных энергоснабжающих организаций (далее – ЭСО), не приняли меры по созданию собственной ЭСО для поставки электрической энергии дочерним организациям АО "ФНБ "Самрук-Казына", либо по устранению посредников – частных ЭСО, путем прямого приобретения электрической энергии у производителя. В результате незаконных действий в период с 2020-го по 2021 годы АО "НК "Казахстан Темир Жолы" приобрело электрическую энергию через частные ЭСО, что привело к необоснованной оплате компаниям-посредникам, тем самым причинив ущерб государству в особо крупном размере на общую сумму 3 млрд 815 млн тенге (ущерб подтвержден заключением аудитора)", – гласит информация, размещенная каналом "Kozachkov offside".



Если верить этим данным, то одно из инкриминируемых руководству "Самрука" и его "дочкам" деяние – бездействие в части создания собственной дочерней энергоснабжающей компании. Это при том, что "Самрук" постоянно обвиняют со всех сторон за то, что Фонд, наоборот, бесконечно множит количество нацкомпаний.



Кроме того, непонятно, почему тогда в официальный пресс-релиз антикоррупционщиков не вошло обвинение к руководству структур, не наладивших процесс приобретения электроэнергии напрямую со станций. В этой части обвинение вполне логично, так как в числе проверяемых структур фигурирует АО "Самрук Энерго", курирующее существенную долю генерации электроэнергии в стране.



Почему Фалькао (известный футболист – ред.) в "Самрук" не поедет

Разница между официальным пресс-релизом и предполагаемым фрагментом внутренней документации антикоррупционщиков, который появился в соцсетях, довольно существенна.



Одно дело, если менеджмент "Самрука" и его "дочек" подозревается в закупках электроэнергии по завышенным ценам. Совсем другое – если Фонд обвиняют в том, что он не стал идти вопреки воле сразу двух президентов страны и не создал нового монополиста на рынке закупок электроэнергии.



Любопытно, что руководство антикоррупционной службы до сих пор не опровергло гуляющую в сети информацию. Это заставляет склоняться к мысли, что первоначальная формулировка следствия для обоснования проверки обозначена верно.



Возникает вопрос, что дальше будет с фондом и кто придет на место нынешних менеджеров?



Долгие годы руководство "Самрука" сначала клеймили за то, что оно монополизирует рынки и тем самым тормозит развитие экономики, нанося ущерб государству. А сейчас, выходит, проводят проверку по факту несоздания нового монополиста на одном из этих рынков? При этом утверждается, что тем самым Фонд опять-таки нанес ущерб государству.



Когда-то нынешний главный тренер сборной России по футболу Валерий Георгиевич Карпин произнес фразу, ставшую крылатой: "Фалькао к нам не поедет". Имелось в виду, что российским клубам никогда не удастся заполучить звездных иностранных футболистов. Причина тогда была не в деньгах, а в репутационном уровне российского первенства и в отсутствии значимых достижений в еврокубках на протяжении длительного времени. Сейчас, на фоне противоречивых обвинений в адрес "Самрука", такие "фалькао" от экономики не поедут и в Казахстан. Причем речь идет не только об иностранцах, но и о собственных управленцах: идти сейчас работать в "Самрук" – это все равно, что садиться на раскаленную сковороду или курить на пороховом складе.



Соответственно, в "Самрук" и в его "дочки" в качестве новых топ-менеджеров будут приходить только те люди, которые получат какие-то гарантии неприкосновенности от обитателей верхних этажей казахстанской власти. Но в этом случае можно забыть о какой-то серьезной реформе "Самрука" в пользу бюджета и страны. Потому что вновь возводимая конструкция будет полностью копировать старую – только с новыми лицами и новыми конечными интересантами и бенефициарами.



Если это так, что президенту страны Касым-Жомарту Токаеву проще и правильнее будет осуществить свою январскую угрозу и прекратить само существование "Самрука". "Об этом у меня был разговор с главой правления ФНБ Алмасадамом Саткалиевым: не справится с задачей реформирования – уйдет в небытие. А вместе с ним и сам фонд", – сказал месяц назад Токаев.



В "Самруке" решили объясниться

Тем временем, директор по связям с общественностью фонда Дамир Оспан решил успокоить общественность. На своей странице в Facebook он сообщил, что действующие должностные лица АО "Самрук-Казына" не вовлечены в какие-либо следственные мероприятия.



"К сожалению, необходимо признать, что нечистоплотные сотрудники могут присутствовать во всех органах и организациях. В данном конкретном случае речь может идти о возможных событиях прошлых лет. Также особо отмечу, фонд "Самрук-Казына", со своей стороны, будет продолжать оказывать всяческое содействие следствию по искоренению любых коррупционных проявлениях", – написал Оспан.

В опубликованных в сети неофициальных данных речь идет о "незаконных действиях в период с 2020-го по 2021 годы" – а в этот период особых кадровых перестановок, за исключением прихода в руководство "Самруком" в марте 2021 года Алмасадама Саткалиева. Так что формулировка "события прошлых лет" просто противоречит размещенным в соцсетях подробностям расследования.



Очевидно, что четкого понимания будущего "Самрука", в Казахстане нет не только в обществе, но и в верхних эшелонах власти. Тем более, что казахстанская экономика находится под давлением из-за событий в Украине и западных санкций в отношении России, крупнейшего торгового партнера Казахстана. Пока велика вероятность, что старую конструкцию "Самрука" просто наводнят новыми людьми, которые будут заниматься примерно тем же, чем и их предшественники.



Егор Васильев

7 марта 22 Источник - ia-centr.ru

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