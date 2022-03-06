Талибы хотят запретить в Афгане "языческий" Навруз

09:21 08.03.2022

Талибы хотят отменить Навруз в Афганистане

Лидеры движения "Талибан" (запрещено в РФ) не признают Международный день Навруз и не хотят его отмечать в Афганистане. Об этом заявил официальный представитель Министерства поощрения желательного и запрещения предосудительного Мохаммад Садик, пишет Iran Press.



По его словам, Навруз – языческий праздник, и Мохаммад Садик не видит необходимости отмечать его в рамках исламского государства.



Что касается вопроса о сохранении трех выходных дней в стране по случаю праздника, то четкого ответа представитель ведомства не дал, отметив, что этот вопрос будут решать в его министерстве. Отметим, что в Афганистане Навруз носит еще название "Рузе Дехкан" – День крестьянина или "Рузе Нехолышони" – День посадки саженцев.



Навруз на дари, персидском и таджикском означает – "новый день". Этот день весеннего равноденствия, согласно иранскому календарю по солнечной хиджре наступит в 1401 году (2022) 21 марта. В трактате "Ноуруз-наме" Омар Хайям называет месяц равноденствия (мехр) – месяцем дружбы между людьми. В 2009-м Навруз включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.