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|В Узбекистане разобьют еще 5 национальных парков - Оролкум, Поп, Омонкутон, Юкори Тупаланг и Боботог
09:24 08.03.2022
В УЗБЕКИСТАНЕ СОЗДАДУТ СРАЗУ ПЯТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ
В Узбекистане создадут сразу пять национальных природных парков
Правительство Узбекистана разработало меры по организации особо охраняемых природных территорий на землях лесного фонда.
Власти намерены уделить особое внимание развитию экотуризма в лесных угодьях, а также охране, воспроизводству и восстановлению редких и исчезающих видов флоры и фауны, лесных ресурсов в горных и предгорных районах.
На землях лесного фонда будут созданы национальные парки:
в Республике Каракалпакстан - "Оролкум";
в Наманганской области - "Поп";
в Самаркандской области - "Омонкутон";
в Сурхандарьинской области - "Юкори Тупаланг" и "Боботог".
Их границы утверждены в постановлении правительства. Также в документе перечислены площади, отведенные для использования в тепличных, рекреационных и хозяйственных целях.
Учредителем национальных природных парков является Государственный комитет лесного хозяйства.
Финансирование управления национальных природных парков будет осуществляться за счет средств государственного бюджета, внебюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательными актами.Природные парки, заповедники, заказники и питомники играют важную роль в сохранении флоры и фауны Узбекистана. Красоты заповедников, национальных парков привлекают миллионы экотуристов и любителей природы со всего мира.
Охраняемые природные территории также служат естественной базой для научных исследований и наблюдений.
Сегодня в Узбекистане есть два национальных природных парка – Зааминский и Угам-Чаткальский, а также девять заповедников.