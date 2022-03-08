Вашингтон устанавливает в Европе топливный диктат - против России, - И.Рыбин

09:32 08.03.2022 Американцы готовы в одностороннем порядке оставить ЕС без российских углеводородов.



Иван Рыбин

8 марта 2022



Власти США собираются запретить ЕС импорт российской нефти, мнения гейропейских "партнеров" никто не спрашивает. Более того, американские марионетки уже вещают и про полный отказ Старого Света от всех энергоносителей из РФ. Однако "просвещенные общечеловеки" напуганы и не готовы пойти на подобный шаг. Америка далеко и поможет только на словах. А они согреть не способны, да и в бензобак их тоже не зальешь.



Американские конгрессмены собираются перекрыть все поставки российской нефти в США и то же самое "советуют" своим сателлитам в ЕС. А для особо непонятливых тут же затявкала польская собачонка.



"Власти Польши будут добиваться в Евросоюзе полного эмбарго на все углеводороды из России. Мы будем дальше призывать и бороться за введение полных санкций на все углеводороды, за полное эмбарго. Это единственный способ прекратить поступление денег (в Россию, - ред.)", - заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.



О проблемах в своей стране замминистра тактично умолчал. Злотый стремительно слабеет по отношению к основным валютам, достиг 20-летнего минимума и вообще катится в dupu (известное место по-польски). Причины - рост цен на энергоносители и укрепление доллара по отношению к евро.



Но вернемся к диктату. 30% нефти и от 40% до 100% газа в зависимости от конкретной страны ЕС получает из России. Отказаться от этого будет проблематично. Да что уж там говорить, попросту невозможно. Даже там, где доля на вышеуказанном минимуме. Так, немцы против введения эмбарго на российские энергоносители.



"Отказ от поставок нефти, газа и угля из РФ спровоцирует резкий рост цен на энергоресурсы в Западной Европе и во всем мире из-за сократившегося предложения. Найти альтернативу российским поставкам будет сложно, а перебои с энергией возможны уже следующей зимой", - считает глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.



Французы теперь того же мнения. Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр уже не заливается про "тотальную экономическую войну" с Россией, а довольно взвешенно и печально вещает, что все отнюдь не так уж и оптимистично. До месье, похоже, дошло, что нужно сперва думать, а потом квакать. Похвально.



"Введение санкций со стороны ЕС может обернуться полным прекращением поставок газа со стороны России, что серьезно ударит по европейской экономике. Существует неопределенность, связанная с возможными контр-санкциями со стороны России, о которых мы ничего не знаем. Ухудшение ситуации на Украине, поведение Китая, которое пока неопределенно и которое станет решающим в этом кризисе - есть много неизвестных, и отвечать так, как будто мы наверняка знаем, о чем идет речь, было бы ошибкой", - рассуждает Брюно Ле Мэр.



На счет КНР как раз все более-менее определенно, китайцы обвинили во всем США. И их союзников до кучи.



"Именно Штаты с расширением НАТО на восток и наращиванием давления на Россию больше всех способствовали обострению украинского кризиса до такой степени. В то время, как Китай призывает снизить уровень напряженности, США продолжают подливать масла в огонь и раздавать ножи", - заявил руководитель Шанхайского научного общества по России, Восточной Европе и Центральной Азии Лю Цзюнь.



Это, конечно, не 100%-й "официоз" с первой полосы китайской правительственной газеты, но просто так чиновники КНР подобными словами не разбрасываются. Совершенно очевидно, что подобное заявление, да еще и на страницах Global Times, это серьезно. Некое "китайское предупреждение".



Всем, так сказать, оптом. Американцам, конечно, в первую очередь. А то те явно хамят. Внезапно опять всплыла тема взаимоотношений Литвы с Тайванем и ответных китайских санкциях против шарикусов. На КНР подали в суд, явно с подачи США.



"Мы поддерживаем решение ЕС подать судебный иск против Китая в ВТО. Мы должны защищать правила, которые поддерживают честную торговлю. Мы уважаем и поддерживаем решение Литвы о расширении коммерческих связей с Тайванем", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.



Чем кончится этот "параллельный катаклизм" непонятно, но явно ничем хорошим. КНР явно намеренно провоцируют, и хватит ли у Пекина выдержки - вопрос. Могут ведь и жахнуть. По Тайваню, понятное дело, не по шарикусам, кому они нужны, убогие.



Французы точно не желают ругаться с китайцами, а еще они не хотят мерзнуть, да и останавливать свои заводы тоже. Гендиректор французского энергетического концерна Engie Катрин Макгрегор вчера исполняла самый настоящий "плач Ярославны".



"Газпром выполняет свои контрактные обязательства, как он всегда делал. Прекращение поставок имело бы тяжелые и очень скорые последствия, это привело бы к повышению цены на электроэнергию, которое бы почувствовали и предприятия, и домохозяйства. Если мы не получим больше газа из России, то власти могут ограничить спрос, промышленности придется временно сократить потребление газа, а французам - уменьшить отопительные мощности. В этом случае мы бы вступили в новую энергетическую реальность с беспрецедентным тарифным шоком, который, несомненно, надолго изменил бы энергетический пейзаж", - жаловалась Катрин Макгрегор в интервью Les Echos.



Ценник на "голубое топливо", несмотря на стабильные поставки российского газа, уже побил все мировые рекорды и продолжает взлетать ввысь. То есть "тарифный шок" налицо. Все делают запасы, так как никто не знает, чего ожидать от заокеанских "друзей". Им-то все равно, мерзнуть, простужаться и умирать - европейцам.



"С учетом действий президента Владимира Путина мы должны теперь рассмотреть вопрос об эмбарго на поставки нефти и газа из России. Что мы могли бы сделать, мы должны сделать. Солидарные с украинцами жители Германии также поддержали бы подобный шаг", - заявил новый председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.



Не оригинально. В начале 30-х годов ХХ века нечто подобное уже вещал канцлер Германии, посаженный на этот пост американскими банкирами. Нынешний его коллега проявляет нерешительность, значит, вместо него должен высказаться кто-то иной. Более послушный. А то лидер ФРГ явно против генеральной линии "вашингтонского обкома".



"Федеральное правительство уже несколько месяцев работает с партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив для российской энергии. Но это не происходит в одночасье. Поэтому с нашей стороны было сознательным решением продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.



Даже англы поскрипели зубами и включили задний ход.



"Нельзя просто в одночасье отказаться от нефти и газа, даже если они из России. Нужно делать все, чтобы защитить потребителей и общественность", - вынужден был признать глава британского правительства Борис Джонсон.



Таким образом, говорить об ограничении поставок в ЕС российских энергоносителей не приходится. Да, экспорт нашей нефти в США могут перекрыть. Но хуже от этого станет опять-таки только гейропейцам. Янкесы не пострадают, у них и со своей нефтью полный порядок, просто ее выгодней не добывать, а менять на резаную зеленую бумагу. То есть получать бесплатно.



Но даже это способно вызвать кипиш мирового масштаба. И уже появились оценки масштабов грядущего бедствия. Так, в JPMorgan прогнозируют, что нефть марки Brent может подорожать к концу года до уровня $185 за баррель, то есть на 70%. Однако американская компания явно старается преуменьшить параметры катастрофы.



Вариант запрета поставок в Гейропу рассматривается скорее как теоретический. И совсем уж апокалиптический. Но рассматривается.



По оценке американских экспертов, в списке стран, поддерживающих Россию, значатся Индия, Бразилия, Венгрия

"Если примут решение о запрете импорта российской нефти, то цена в 2−3 раза превысит исторический максимум. Все цены на сырье взлетели в небеса, европейские банки падают с невероятной скоростью. Весь мир рушится, все, что мы знали, что существует, перестает существовать", - мрачно предрекает президент Сербии Александр Вучич.



"Отказ от российской нефти приведет к всплеску цен - более $300 за баррель, если не больше. Быстро заместить ее объем на европейском рынке невозможно, однако Россия в случае отказа Европы и США от ее энергоресурсов готова к такому сценарию", - заявил российский вице-премьер Александр Новак.



Янкесы, бесспорно, в курсе. И предлагают своим "партнерам" потерпеть.



"Вероятно, придется заплатить какую-то цену. Очевидно, что энергетические рынки находятся в турбулентном состоянии. С этим нам придется жить какое-то время. Необходимо сохранять единство", - призывал вчера специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри.



Правда, америкос тут же ляпнул глупость. Рассуждая о необходимости сворачивания потребления нефти, Керри заявил, что "газ будет ключевым компонентом в энергетическом переходе". Чей газ - почему-то не уточнил. Источник - svpressa.ru

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