Санкции подстегнут россиян покупать жилье в Узбекистане

09:45 08.03.2022

Санкции подстегнут россиян покупать жилье в ОАЭ и Узбекистане - эксперты



Также большим спросом будет пользоваться недвижимость в Турции, считают аналитики.

Основными направлениями для россиян, желающих купить недвижимость за рубежом, на фоне санкций станут Дубай (ОАЭ), Турция и Узбекистан.

Такое мнение высказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

По мнению специалистов, в условиях введенных из-за ситуации на Украине международных санкций против России и призывов ряда стран и Еврокомиссии ограничить для российских инвесторов возможность получения "золотых паспортов" (особенно в государствах Европы) россияне, желающие приобрести недвижимость за границей, будут вынуждены переориентироваться на новые рынки.

Традиционно наибольшим спросом у покупателей из России пользовались Великобритания, Испания, Кипр, Греция, Болгария и Черногория.

В последнее время к этим направлениям добавились Турция, Дубай и Португалия.

"Сейчас спрос остался на Кипр, Турцию и Дубай, а на остальные страны временно приостановился", - сообщил управляющий партнер портала Justreal.ru Дмитрий Саватеев.

По словам управляющего партнера компании Just Real Prime Broker Екатерины Шиманской, пока не зафиксировано какой-либо из стран полного запрета для заинтересованных в получении гражданства в обмен на инвестиции россиян.

Но некоторые изменения в правилах резидентства уже произошли: временно заморозила рассмотрение заявлений от граждан России иммиграционная служба Португалии, приостановила прием заявок и Греция, ужесточила условия до стабилизации ситуации на Украине Гренада.

К списку популярных у российских инвесторов стран в скором времени добавится Узбекистан, уверен владелец компании Nika Estate Виктор Садыгов.

"Это очень интересный с точки зрения развития бизнеса и проживания рынок. Уже сейчас часть инвесторов переводит свои капиталы в новые проекты Ташкента", - сказал он.

Однако чемпионом по спросу станет Дубай, согласились все эксперты.

"Рынок переживает настоящий бум, только в январе объем сделок купли-продаж в Дубае вырос более чем на 80%. Курс дирхама не подвержен столь серьезным скачкам, как спекуляции на валютном рынке с евро и долларом", - отметила Шиманская.