 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Девочка - весна. Псаки угрожает антироссийскими санкциями... Китаю
10:09 08.03.2022

Псаки предупредила Китай об ответных мерах за несоблюдение антироссийских санкций

Несоблюдение антироссийских санкций со стороны Китая может обернуться ответными шагами США, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Если они не будут соблюдать санкции, у нас будут, вы знаете, основания, чтобы предпринять определенные шаги", - отметила она в ходе брифинга.

Вместе с тем Псаки признала, что в настоящий момент Китай соблюдает санкционный режим.

Ранее Псаки утверждала, что президент США Джо Байден пока не решил запретить импорт нефти из России, но этот вопрос Вашингтон обсуждал с европейскими партнерами.

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Напомним, что в отношении РФ продолжают вводить санкции. Visa выпустила пресс-релиз о том, что платежная система работает над прекращением транзакций на российской территории.

Источник - mk.ru
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