Второй Шанхай по Никсону? Новые карты мировой дипломатии, - Елена Пустовойтова

16:57 08.03.2022 Второй Шанхай по Никсону?

Идущая на Украине война России с коллективным Западом по-новому раскладывает карты мировой дипломатии

Елена Пустовойтова

05.03.2022



Для России самой опасной из этих карт может стать та, которую разыграл ровно 50 лет назад американский президент Ричард Никсон. Вашингтон, упершийся в Россию, храбро отрицающую его право на безоговорочное лидерство в мире, может заново "открыть" для себя Китай.



Как напоминает нью-йоркский Project Syndicate, ограниченность Хрущева и нетерпимость Мао Цзэдуна положили начало росту напряженности в советско-китайских отношениях еще в конце 1950-х годов. Военное столкновение на острове Даманский в 1969-м с треском захлопнуло двери их сотрудничества, но привело к дипломатическому открытию для США. 21 февраля 1972 года президент США Ричард Никсон и его советник по национальной безопасности Генри Киссинджер впервые сошли с трапа самолета в Пекине. "Их визит вызвал геополитическое землетрясение, которое Никсон назвал "неделей, изменившей мир", - подчеркивает Project Syndicate.



С тех пор Никсон и Киссинджер, а с ними и председатель Мао Цзэдун с премьер-министром и ведущим дипломатом Китая Чжоу Эньлаем стали рассматривать Советский Союз как общего противника - классический пример того, как враг моего врага становится моим другом. Общая враждебность по отношению к Советскому Союзу была связующим звеном, скреплявшим китайско-американские отношения до самого распада Советского Союза.



Резко изменить баланс сил "по-никсоновски" сегодня означало бы оставить Москву один на один со всем западным миром, решившим на корню подорвать начавшее расти ее глобальное влияние.



В условиях нынешних китайско-американских отношений новый брак по расчету между Китаем и США может снова перевернуть ситуацию по обе стороны Атлантики да и во всем мире.



После того, как Москва признала Луганскую и Донбасскую самопровозглашенные республики Украины как самостоятельные государства, решительная поддержка со стороны Китая нам казалась вполне ожидаемой и логичной. Но в тот же самый день, 22 февраля, пишет Синьхуа, член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном – по запросу американской стороны. Оставив без внимания поздравления с Олимпиадой, подчеркнем главное: Ван И заявил, что Китай готов стабилизировать китайско-американские отношения на трех принципах – взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Для Вашингтона подписаться под этим – пара пустяков. В свою очередь, Энтони Блинкен заверил, что США не стремятся к новой холодной войне или изменению китайского строя, выступают против независимости Тайваня и не имеют намерения противостоять Китаю.



Полный набор гарантий, которые давал Мао Цзэдуну Ричард Никсон в "Шанхайском коммюнике" пятьдесят лет назад. Понятно, что поменять кнут на пряник в один день не получится. Но перспектива такого разворота событий уж очень на виду.



Как считает – точнее, подсказывает новые опции внешней политики Белому дому – Ричард Хаасс (Richard Haass), президент Совета по международным отношениям (частная американская организация в сфере международных связей, наиболее мощно влияющая на внешнюю политику США), пришло время обновить эксперимент и найти новое обоснование отношениям Вашингтона и Пекина, как это сделал 50 лет назад Никсон.



Официальная реакция Пекина на геноцид в Донбассе и решение России принять новый удар Штатов на себя, но защитить соотечественников, оказалась по-китайски круглой. "Китай еще раз призывает все стороны проявить сдержанность, осознать важность реализации принципа неделимости безопасности, смягчить ситуацию и решать разногласия путем диалога и переговоров", – цитирует представителя МИД КНР Ван Вэньбиня информагентство Синьхуа. Наивно рассчитывать на то, что Поднебесная в чьих-либо иных, кроме своих собственных, интересах способна свою реакцию заострить.



Что касается Штатов, для нейтрализации своего соперника в Европе, рискнувшего стать поперек их воли, Вашингтон нимало не смутит то, что при Си Цзиньпине роль правительства в китайской экономике не уменьшилась, а возросла.



Что государственные субсидии увеличились. Что ежегодный дефицит двусторонней торговли США с Китаем неизменно составляет сотни миллиардов долларов. В 2021 году он подрос до 355,3 миллиарда долларов против 310,3 миллиарда вНиксон в Китае.jpg 2020 году. В то же время, прошлогодний объем внешней торговли Китая впервые превысил 6 триллионов долларов, и при этом США остались его главным торговым партнером, тогда как Россия не вошла даже в первую десятку.



Чего же мы хотим от китайцев? Они стали более напористым за рубежом, не смущаясь ничем, отсыпают острова, строят на них взлетно-посадочные полосы и милитаризируют Южно-Китайское море, используют армию на спорной границе с Индией, демонстрируют свое военное превосходство Тайваню и Японии, но... Но, в сравнении с Донбассом, США только осторожно побрякивают своими авианосцами вокруг Южно-Китайского моря. И это Китай объявляет Штатам новые санкции в связи с поставками оружия Тайваню. "В целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР и в соответствии с положениями Закона о противодействии иностранным санкциям правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые на протяжении длительного периода времени участвовали в поставках американских вооружений на Тайвань". Каково?



Так что "лучший способ отметить 50-летие открытия в Китае – это не шампанское, а разработка столь же творческого подхода, который поможет оживить отношения. Это еще раз подтвердило бы различия между политическими и социальными системами двух стран, продолжило бы смягчать их разногласия по Тайваню, поддерживать экономические связи, отличные от тех, которые связаны с чувствительными технологиями, и способствовать сотрудничеству по региональным вопросам, таким как Афганистан и Северная Корея, в дополнение к совместному решению глобальных проблем", – суммирует результаты анализа ситуации Project Syndicate.



Элементарная логика подсказывает, что воевать на два фронта, чтобы отстоять свое если не право, то возможность рулить мировой политикой к собственной выгоде, основываясь на правилах, которые будут писать США, Вашингтон сейчас не способен. Но выбить из седла слабейшего противника – вполне грамотный ход.



Сформировавшемуся "союзу автократий", как на Западе называют "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии", принятому 4 февраля в Пекине, срочно требуется антидот. Ричард Хаасс предлагает свой: регулярные дискуссии на высоком уровне с китайскими лидерами становятся крайне необходимы. Их целью должно стоять не преобразование Китая по-американски, что Вашингтону уже точно не по силам, а способность влиять на его поведение "пряником". "Дипломатия – подчеркивает Хаасс, – это инструмент национальной безопасности, который необходимо использовать, чтобы не злоупотреблять другими инструментами, в том числе военными".



Нет вопроса в том, как скоро США сменят кнут на пряник. Применительно к Китаю Вашингтон это делает уже сегодня, пока американские эксперты уверены, что Пекин еще можно соблазнить отмахнуться от возвышенных совместных заявлений с Россией, поскольку сходство позиций этих главных конкурентов Америки еще не формирует политическую реальность. И требуется энергичная политика Москвы, которая сделала бы второй никсоновский разворот невозможным. Источник - stoletie.ru

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