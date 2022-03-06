 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 08.03.2022
19:01  Эмбарго Вашингтона на российскую нефть взвинтит цены до $300 за баррель
18:10  Массовые драки с огнестрелом на родине Елбасы. Кто и чего делят?
16:57  Второй Шанхай по Никсону? Новые карты мировой дипломатии, - Елена Пустовойтова
15:43  "Пусть звезд будет больше!". Тайконавтка Ван Япин поздравила Женщин всего мира с орбиты
10:52  Гегемон просел. Арабы хитро поддерживают Россию, - Кирилл Зайцев
10:09  Девочка - весна. Псаки угрожает антироссийскими санкциями... Китаю
09:45  Санкции подстегнут россиян покупать жилье в Узбекистане

09:32  Вашингтон устанавливает в Европе топливный диктат - против России, - И.Рыбин
09:24  В Узбекистане разобьют еще 5 национальных парков - Оролкум, Поп, Омонкутон, Юкори Тупаланг и Боботог
09:21  Талибы хотят запретить в Афгане "языческий" Навруз
09:20  Почему Казахстан рискует получить старый "Самрук" с новыми кадрами, - Е.Васильев
07:52  Империя лжи и правое дело Владимира Путина, - Ахмет Бурханов
07:27  Контур будущей страны. Большая Россия, - Андрей Фефелов
07:20  Украина превращается в Сомали, - Владимир Корнилов
07:16  Китай предлагает свое посредничество в мирных переговорах России-Украины
06:56  Сын и внук Софии Ротару пойманы СБУ при попытке "сбежать" в лодке в Молдавию
00:43  Спецоперация "Генерала Мороза": Цены на газ завтра будут $4000
00:23  Чем уникален конфликт на Украине, - Тимур Шерзад
00:14  Гибель гражданственности, иллюзия выбора: выживет ли политика в XXI веке? - Дж.Покок, Дм.Буянов
00:09  С начала 2022 года Казахстан приютил 1,8 тысяч кандасов. К вопросу о токаевских "международных террористах"
00:02  Гудбай, Фейсбук! - Галина Иванкина
00:01  Усеров - новый вице-министр национальной экономики Казахстана и другие назначения в Нур-Султане
Понедельник, 07.03.2022
21:01  Нефтетрейдеры начинают избегать казахстанской нефти вслед за российской
18:17  Вице-президент Турции Фуат Октай прибыл с визитом в Туркестан
17:55  Северное Приаралье может стать "мертвой зоной". Что делать с его жителями?
17:51  Какой должна быть новая языковая реформа в Казахстане? - Жулдыз Смагулова
17:42  Патрик Бьюкенен: США могли бы предотвратить то, что происходит на Украине
16:23  Выше $3000 - взрывной рост цен на газ продолжается в Европе
15:44  Россия на Украину пришла навсегда, - В.Кирпичев
15:40  Курс рубля упал до исторических минимумов
15:39  Убит депутат УкрРады от нац-партии "Свобода" Марченко и замполит бандеровцев Карась
15:33  Цена нефти Brent превысила 130 долларов за баррель
15:29  Названы самые коррумпированные сферы в Узбекистане
15:27  В Узбекистане появятся "Мудрые женщины"
02:23  Повлияет ли черный рынок на курс рубля в Узбекистане - ответ ЦБ
02:13  Разбор пролетов. Кого из казчиновников "назначат" виновным в провале на Олимпиаде
02:09  Владимир Овчинский: "Возможна денонсация Беловежских соглашений"
02:07  Российская операция переворачивает курс Германии, - Г.Мирзаян
01:26  Орынбаев Аманбай - новый министр внутренних дел Каракалпакстана
01:18  От медведя и дракона уйти в степь. Лучшая стратегия для Казахстана, - "Караван"
01:16  Новая Холодная война. Америка, Китай и отголоски истории, - Х.Брэндс, Д.Геддис
01:14  Жизнь, смерть и государство. О новых сопряжениях политического и сакрального, - С.Каспэ
00:11  Страны-доноры увеличили гуманитарную помощь Таджикистану почти в 10 раз
00:04  Как казахстанцы питались в СССР, и как они питаются сейчас. 40 лет со дня принятия Продовольственной программы СССР
Воскресенье, 06.03.2022
23:07  Он проехал верхом тысячи километров по бездорожью, спас тысячи жизней и основал Академию наук Таджикистана. Памяти Евгения Павловского
23:06  Социальная справедливость по-казахстански: хотеть не вредно, вредно не хотеть? - Ю.Кисткина
14:03  США открыто взяли курс на casus belli вокруг Тайваня, - В.Павленко
08:08  Три круга внешней политики. Годится ли теория Черчилля для России, - Валерий Гарбузов
06:31  Более тысячи казахстанских грузовых вагонов застряли в Украине
05:41  Президент Таджикистана подписал указ о весеннем армейском призыве. "Облавы" будут?
05:29  Россия и Китай создают Континентальную футбольную лигу (на деньги Абрамовича)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Массовые драки с огнестрелом на родине Елбасы. Кто и чего делят?
18:10 08.03.2022

Огнестрельное ранение получил участник массовой потасовки в Алматинской области

Драка с участием около 30 человек произошла 7 марта близ села Шамалган в Карасайском районе. В результате инцидента раненый 30-летний мужчина госпитализирован, передает Zakon.kz.
Обнаружены гильзы и патроны от ружей различного калибра, а также две автомашины марки Lexus и "ВАЗ". Предварительно установлено, что в конфликте принимали участие жители двух сельских округов, в большинстве своем сельская молодежь в возрасте 25-30 лет. Что послужило поводом к инциденту, пока выясняется.
Пресс-служба ДП Алматинской области
Возбуждено уголовное расследование по ст. 293 УК РК.

Полицейские ищут всех участников инцидента. Оперативная обстановка находится под контролем.

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646752200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат дал согласие на назначение Президентом Республики Казахстан Генерального Прокурора
- Фракция партии "Amanat" определила приоритеты на предстоящий период
- Ерлан Карин: Планируемые президентские реформы – это часть долгосрочного плана обновления страны
- Кадровые перестановки
- "Пенопластовый" туризм Казахстана
- Состоялось заседание коллегии Министерства национальной экономики РК
- Глава государства принял решение о сносе резиденции в Алматы
- Более 4 тысяч автомашин ввезено из Грузии и Азербайджана
- Более 1,8 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  