Массовые драки с огнестрелом на родине Елбасы. Кто и чего делят?

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18:10 08.03.2022
Огнестрельное ранение получил участник массовой потасовки в Алматинской области
Драка с участием около 30 человек произошла 7 марта близ села Шамалган в Карасайском районе. В результате инцидента раненый 30-летний мужчина госпитализирован, передает Zakon.kz.
Обнаружены гильзы и патроны от ружей различного калибра, а также две автомашины марки Lexus и "ВАЗ". Предварительно установлено, что в конфликте принимали участие жители двух сельских округов, в большинстве своем сельская молодежь в возрасте 25-30 лет. Что послужило поводом к инциденту, пока выясняется.
Пресс-служба ДП Алматинской области
Возбуждено уголовное расследование по ст. 293 УК РК.
Полицейские ищут всех участников инцидента. Оперативная обстановка находится под контролем.
Елена Беляева