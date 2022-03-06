Массовые драки с огнестрелом на родине Елбасы. Кто и чего делят?

18:10 08.03.2022

Огнестрельное ранение получил участник массовой потасовки в Алматинской области



Драка с участием около 30 человек произошла 7 марта близ села Шамалган в Карасайском районе. В результате инцидента раненый 30-летний мужчина госпитализирован, передает Zakon.kz.

Обнаружены гильзы и патроны от ружей различного калибра, а также две автомашины марки Lexus и "ВАЗ". Предварительно установлено, что в конфликте принимали участие жители двух сельских округов, в большинстве своем сельская молодежь в возрасте 25-30 лет. Что послужило поводом к инциденту, пока выясняется.

Пресс-служба ДП Алматинской области

Возбуждено уголовное расследование по ст. 293 УК РК.



Полицейские ищут всех участников инцидента. Оперативная обстановка находится под контролем.



Елена Беляева