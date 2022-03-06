Эмбарго Вашингтона на российскую нефть взвинтит цены до $300 за баррель

19:01 08.03.2022

США ставят под запрет "черное золото" из РФ



Вашингтон готов окончательно отказаться от импорта российской нефти. Как сообщает Bloomberg, соответствующее решение уже одобрено Белым домом, которому осталось только официально заявить о своей позиции. Европейцы, закупающие на порядок больше российского "черного золота", пока не присоединились к заокеанским союзникам. Однако если страны Старого Света также предпочтут импорт российского сырья альтернативным топливным аналогам, то котировки барреля на мировом рынке, по оценке вице-премьера РФ Александра Новака, взлетят до $300. О последствиях энергетического демарша США рассказывает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь ЮШКОВ.



"Главной интригой объявляемого США эмбарго окажется вопрос: распространятся ли ограничения на поставки только российской нефти, или же они будут действовать и в отношении нефтепродуктов. Дело в том, что отечественные производители в прошлом году вышли на второе место по экспорту "черного золота" в США. Однако для американцев гораздо важнее сырого сырья готовые российские нефтепродукты, по своим технологическим параметрам хорошо подходящие для американских перерабатывающих заводов - к примеру, доля импорта дизтоплива из нашей страны на рынке Штатов превышает 20%.



Вместе с тем вводимые американцами санкции зачастую подкрепляются множеством ремарок: в частности, ряду национальных импортеров Вашингтон может выдать лицензию на кратковременный срок или даже гарантировать полное исключение из общих правил, позволяющее продолжить торговые контакты с нашей страной. Так было в отношении Ирана, после объявления моратория на нефтяной экспорт которого местные добытчики еще полтора года без проблем поставляли "черное золото" на международный рынок.



Кроме того, ограничение поставок в США не будет означать, что наша страна снизит производство углеводородов. Просто рынки сбыта немного поменяются местами: Россия повысит продажи азиатским покупателям, а добытчики Персидского залива ориентируют свой экспорт на США.



Многие нюансы будут зависеть от того, присоединятся ли к таким энергетическим санкциям европейские страны. Если такая инициатива будет осуществлена, то баррель, балансирующий сейчас на уровне $110 (уже есть сделки по $140), быстро подскочит до $150–180, а Россия в ответ способна действительно остановить поставки энергоресурсов европейским импортерам, чтобы последние испытали наиболее болезненный непоправимый шок. Как говорил Александр Новак, итогом одного из самых пессимистических сценариев развития событий станет повышение стоимости барреля до $300. Причем с такими высокими ценами рынку придется смириться на достаточно длительный отрезок времени".