Байден объявил о введении запрета на импорт российских нефти и газа

20:58 08.03.2022

Американский президент запретил ввозить в США энергоносители из России



Президент США Джо Байден 8 марта объявил о новых ограничениях, которые Вашингтон принял решение ввести в отношении Москвы.



По словам Байдена, руководство США приняло решение о запрете импорта российских энергоносителей. Он отметил, что запрет импорта нефти и газа из России ударит в первую очередь по самим Соединенным Штатам, однако считает такой шаг необходимым.



При этом Байден подчеркнул, что с пониманием относится к тому, что европейские союзники США не смогут присоединиться к этому запрету.



Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что несоблюдение антироссийских санкций Китаем повлечет ответные шаги.