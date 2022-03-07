Ловушка для Китая: США пытаются заставить Пекин соблюдать антироссийские санкции, - А.Яшлавский

00:19 09.03.2022

Ловушка для Китая: США пытаются заставить Пекин соблюдать антироссийские санкции

Китайские политики настаивают на самостоятельной политике



Вашингтон не прекращает попыток если не убедить Китай присоединиться к хору осуждения российских действий на Украине, то не помогать России преодолевать последствия западных санкций. Более того, в Белом доме прозрачно намекнули, что несоблюдение санкционного режима может аукнуться Пекину со стороны США.



Китайские политики настаивают на самостоятельной политике



На брифинге для СМИ пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на вопрос, не беспокоит ли администрацию Байдена, что на на фоне приостановки западными компаниями сотрудничества с Россией в конечном итоге произойдет только углубление связи между Москвой и Пекином, ответила, что российско-китайское сближение было очевидным еще задолго на начала событий на Украине.



"Что верно на экономическом фронте, так это то, что одна только "Большая семерка" - и это еще не все единство в отношении этих санкций - составляет около 50 процентов мирового ВВП, в то время как на Россию и Китай приходится только 15 процентов", – утверждает Псаки, делая из этого вывод, что эффект антироссийских санкций не удастся компенсировать со стороны Китая.



"Это просто невозможно. Теперь мы также видели, как Китай соблюдает введенные санкции. Они явно воздержались и от голосования в Совете Безопасности ООН и сделали некоторые замечания по поводу суверенитета и территориальной целостности Украины, – продолжила Джен Псаки. – Если они не будут соблюдать санкции, у нас всегда есть - вы знаете, у нас явно есть средства для принятия мер".



Как бы то ни было, представитель Белого дома заверила прессу, что "у Китая нет возможности, исходя исключительно из своего места на экономическом рынке, полностью компенсировать влияние" санкций против России со стороны "Большой семерки" и других стран.



Между тем глава МИД КНР Ван И провел пресс-конференцию, на которой почти две трети вопросов, на которые он отвечал, так или иначе касались китайско-американских отношений. По этому поводу пекинское издание Global Times пишет: "Движимые искаженным отношением к Китаю, дипломатические шаги США становятся все более ограниченными и экстремальными, но Пекин не попал в порочный круг ответных шагов в сторону Вашингтона. Решительно защищая свои законные интересы и оберегая международную справедливость и правила, Китай также неоднократно призывал США "восстановить разумную и прагматичную политику в отношении Китая".



На пресс-конференции министр Ван подтвердил позицию Пекина по украинскому кризису и выразил готовность Китая продолжать играть конструктивную роль в продвижении диалога во имя мира и работать вместе с международным сообществом, а также выдвинул инициативу из шести пунктов по предотвращению крупномасштабных гуманитарных кризисов.



В частности, глава китайской дипломатии призвал приложить усилия для обеспечения того, чтобы гуманитарные операции соблюдали принципы нейтралитета и беспристрастности и избегали политизации гуманитарных вопросов. Необходимо уделить все внимание перемещенным лица и предоставить им надлежащее убежище, заявил министр Ван, призвав обеспечить защиту гражданских лиц и предотвратить вторичные гуманитарные катастрофы в Украине.



Также необходимо приложить усилия для обеспечения безопасной и бесперебойной деятельности по оказанию гуманитарной помощи, обеспечения безопасного выезда иностранных граждан из Украины и поддержки координирующей роли ООН в направлении гуманитарной помощи и ее работы кризисного координатора для Украины, добавил Ван.



"Выступать за справедливость и вершить правосудие - это позиция Китая как ответственной мировой державы, которая резко контрастирует с позицией США, которые сеют хаос везде, где вмешиваются", – пишет Global Times.



По словам китайских экспертов, на которых ссылается издание, вместо того, чтобы попасть в ловушку, расставленную некоторыми западными СМИ, Китай следует своему собственному темпу и программе посредничества в таких вопросах, как украинский кризис.



"Западные СМИ установили свои собственные стандарты для оценки действий Китая в отношении ситуации на Украине. Например, следует ли Китай санкциям, введенным Западом в отношении России, следует ли Китай руководству Запада, осуждающему Россию, или Китай убеждает Россию в прекращении огня", - комментирует директор Департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь, отметив, однако, что на Китай эти односторонние стандарты не повлияли.



"Вместо этого Китай делает все возможное для развития диалога, который рассматривается как единственный правильный способ положить конец конфликтам и разногласиям", - утверждает эксперт.



Андрей Яшлавский