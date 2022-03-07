Дезападизация России: война, которую нельзя проиграть, - Дм.Попов

00:21 09.03.2022

Дезападизация России: война на нашей земле, которую нельзя проиграть

Или победа, или нас просто не будет



По большому счету за неделю с Украиной стало все ясно - демилитаризация и денацификация идут последовательно, не торопясь и неудержимо. И будут доведены до конца. Сейчас та сторона находится в стадии где-то между торгом и принятием. Куда важнее другое - как пойдет дезападизация России. Ведь прямо в эти дни мы живем в момент шанса на эпоху возрождения, русского ренессанса.



Или победа, или нас просто не будет



Из чисто военных аспектов стоит отметить полное господство России в воздухе (ПВО Украины перестала существовать, авиация практически уничтожена), истощающиеся у ВСУ запасы топлива и, конечно, огромный котел в районе ДНР и ЛНР, в который уже фактически попали наиболее боеспособные украинские части. И эти военные аспекты уже сказываются на риторике Зеленского, который, во-первых, "охладел к НАТО" (окончательно убедившись, что западные партнеры готовы воевать только украинскими руками), а во-вторых, заявил, отвечая на вопрос о признании Крыма российским и независимости ЛДНР, что "мы можем это обсуждать и найти компромисс в отношении того, как там будут жить люди". То есть положительная динамика наблюдается. Возможно, и переговоры, три раунда которых уже прошли, начнут приносить плоды. Если, конечно, украинские националисты не перебьют всю свою делегацию, как убили переговорщика Дениса Киреева. И уже даже начали приносить - один гуманитарный коридор, из города Сумы, худо-бедно заработал.



Заработали и наши "гуманитарные" коридоры - из России толпами повалили либо те, у которых вся жизнь и так на Западе (в основном олигархи), либо "совесть нации", моментально превратившаяся в коллективное "стыдло". Те, что похитрее, типа Ксении Собчак, маскируют отъезд под еще ранее планировавшийся отпуск. Некоторых прямо эвакуируют. Например, за редактором журнала "Театр" Мариной Давыдовой в ночи заехала машина с литовскими дипломатическими номерами. Странно, да? А ничего странного. Ломать страну, исподволь подтачивая ее культуру, - это тоже элемент войны. Чем больше "голых пионерок" и прочей дряни для вырожденцев на сцене - тем лучше. Когда сваливший за бугор известнейший кинокритик похвалил хоть один фильм, где русские не были бы показаны дерьмом? Нет. Хороший фильм - это там, где хтонический ужас, безысходность и свинцовые мерзости. Вот это - срочно на фестиваль!



Сейчас, когда все эти "спящие" вскрылись, в том числе и в СМИ, началась, к счастью, чистка. Но важен вот какой аспект - оказалось, что все они "сидели", так или иначе, на государственных деньгах. И вот это надо прекратить раз и навсегда. Хочешь поставить спектакль про гендерфлюидов? Да пожалуйста. В частном театре и на частные деньги. Стыдно Андрюше-музыканту за страну? Играй свои концерты за сараем - ни одна площадка, радиостанция и телеканал с госучастием не должны быть доступны. Все болезные, желающие наслаждаться видом "Большой глины №4", - добро пожаловать в частные галереи (у которых не должно быть никаких преференций, типа льготной аренды или сниженных налогов). И списки есть - они же сами свои подписи под "воззваниями" ставили, нужна только воля.



Зерна отделяются от плевел - страна не должна проиграть идеологическую войну, и разъедающую ржавчину нужно вычищать до конца. Не допускать новой. Очень актуальны сейчас строчки поэта Серебряного века Георгия Иванова: "Я за войну, за интервенцию, я за царя хоть мертвеца. Российскую интеллигенцию я презираю до конца".



Стоит оговориться, что и там есть свои Мальчиши-Кибальчиши. Гергиев, Нетребко. Теперь вот Валентин Юдашкин, которого отстранили от участия в Неделе высокой моды в Париже за то, что он не стал предавать свою страну. Таких на самом деле гораздо больше, но "российская интеллигенция" просто гораздо крикливей и "интеллигенцией" признает только своих-русофобов. Оттого и создается впечатление, что "лучшие люди", "элита" - осуждают страну.



И, пожалуй, пора перестать употреблять слово "элита" в отношении всех олигархов и русофобов. Настоящая русская элита сейчас возникает в украинских полях, выходит к нам из порохового дыма. Пушкин вот не смог попасть на военную службу, потому что у его семьи не хватило денег на поступление юного Александра в Лейб-гвардии гусарский полк, расквартированный в Царском Селе. Понимаете? Не на то, чтобы откосить, а на то, чтобы стать военным.



В экономике же произошла очень важная "глубинная" вещь - крупные западные игроки, ушедшие с рынка, потеряли возможность лоббирования своих интересов. А это значит, что наш чиновничий аппарат не сможет больше кормиться, продвигая иностранные компании и задвигая отечественные. Все, нет выхода. А чтобы совсем уж пронырам надавать по рукам, премьер Мишустин издал распоряжение, что сделки с компаниями из недружественных России стран будут проходить через правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. В ее состав включены представители ЦБ и Администрации Президента. В целом, похоже, намечается китайский вариант. Мелкий и средний бизнес (судя по заявлениям Путина) получает полную свободу, в том числе на долгий срок, - от проверок. А вот крупный бизнес… В Китае он национализирован. Что мешает нам? Никогда не любил партию "Единая Россия" за их обслуживание интересов олигархов. Но сейчас и "ЕдРу" деваться некуда, и они выдали прекрасное предложение: национализировать производства компаний, которые объявляют о выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Закрыл завод или магазин - все, до свидания. Никаких сверхпроблем в том, чтобы наладить там производство, просто нет. Если дать свободу своим предпринимателям - никаких проблем не будет. Вот прямо сегодня надо начинать строить, строить и строить заводы и фабрики, восстанавливать то, что можно восстановить - в первую очередь электронику и авиапром. Не жалеть на это денег и забыть про лицензии, патенты и прочие "правила". Засунуть подальше "углеродную нейтральность" и заткнуть ее Гретой Тунберг. Сделка-то совершена - желающие западные партнеры, думающие, что им что-то причитается, могут получить свои деньги из замороженных санкциями средств ЦБ. Путин уже распорядился отдавать долги зарубежным кредиторам рублями. Наверное, стоит и нефть с газом им продавать за рубли. А брать они их будут у ЦБ РФ по вменяемому курсу, например, по "индексу бигмака" - 27 рублей за доллар.



В экономике дезападизация будет сложнее. В ней "спящие" куда хитрее. Но именно здесь решается судьба России. И вариантов всего два - или победа, или нас просто не будет.



Дмитрий Попов