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Каз-акимов особым президентским указом заставляют встречаться с населением
06:40 09.03.2022

Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №826
О проведении встреч акимов с населением
09.03.2022 / политика и общество

Казахстан "О Президенте Республики Казахстан" и в целях дальнейшей демократизации общества, информирования населения о проводимых в стране реформах, повышения прозрачности, ответственности, подотчетности местных исполнительных органов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Акимам всех уровней проводить в течение года встречи с населением, в ходе которых информировать об основных направлениях нового курса модернизации Казахстана с акцентом на социальные вопросы, волнующие население, и разъяснять пути и сроки решения проблемных вопросов.
2. Акимам областей, городов республиканского значения, столицы:
1) ежегодно до 15 января разрабатывать и по согласованию с маслихатом утверждать гибкий годовой календарь встреч акимов с населением (далее – календарь), предусматривающий проведение:
раз в полугодие не менее одной выездной встречи акима области в каждом районе и городе областного значения;
ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города республиканского значения, столицы в каждом районе города;
ежеквартально не менее одной выездной встречи акима района в каждом селе, поселке, сельском округе, городе районного значения;
ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города областного и районного значения, сельского округа в каждом районе (микрорайоне), селе, поселке, входящем в состав города, сельского округа;
ежеквартально не менее одной встречи акима села, поселка, района в городе.
В случае необходимости допускается корректировка календаря по согласованию с маслихатом;
2) ежегодно до 20 января представлять в Правительство Республики Казахстан утвержденный календарь.
3. Акимам всех уровней:
1) проводить по требованию населения и при необходимости встречи с населением вне календаря;
2) обеспечить с учетом технических возможностей проведение встреч с организацией онлайн-трансляций с обязательной возможностью комментирования населением на официальных аккаунтах в социальных сетях, а также при необходимости видеоконференцсвязи;
3) проводить не более одной четверти от запланированного для встречи времени с презентацией доклада, остальную часть времени – в формате "вопросы-ответы";
4) обеспечить до проведения встреч с населением:
создание комиссии по сбору запросов и предложений населения для создания пула проблемных вопросов, в том числе с участием членов собрания местного сообщества и общественных советов;
сбор, анализ запросов и предложений от населения, поступивших на интернет-портал открытых данных и блог-платформу акимов, а также в других формах коммуникации;
проведение информационно-агитационной работы в средствах массовой информации, в том числе в региональных печатных изданиях, на радио, официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства", интернет-портале открытых данных, а также на официальных аккаунтах акиматов (аппаратов акимов), в социальных сетях и общедоступных местах;
организацию объявления о проведении встречи акима с населением:
за две недели до дня встречи, проводимой акимом области, города республиканского значения и столицы, района, города областного и районного значения;
за неделю до дня встречи, проводимой акимом села, поселка, сельского округа, района в городе;
5) после проведения встреч с населением:
проводить личные приемы граждан совместно с руководящим составом местных исполнительных органов, органов прокуратуры и внутренних дел, депутатами маслихата, членами общественных советов, местной интеллигенцией;
систематизировать проблемные вопросы с рассмотрением возможности их финансирования на сессии маслихата;
обеспечить не позднее десяти календарных дней со дня завершения встреч и приема граждан размещение в средствах массовой информации, в том числе на официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства" информации об итогах проведенных встреч, перечня проблемных вопросов, плана действий по решению проблемных вопросов с указанием конкретных сроков их решения, ответственных исполнителей;
ежеквартально размещать к 25 числу месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на встречах, на официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства".
4. Акиматам и аппаратам акимов вовлекать во встречи широкую аудиторию заинтересованных лиц, в том числе депутатов маслихатов, представителей партий, общественных организаций и оппозиции.
5. Правительству Республики Казахстан обеспечить:
1) представление в Администрацию Президента Республики Казахстан утвержденных календарей регионов ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;
2) сбор перечня проблемных вопросов, требующих решения на уровне центральных исполнительных органов, национальных холдингов и компаний, и предложений по их решению ежегодно до 15 февраля и 15 августа года, следующего за отчетным годом;
3) размещение на официальных интернет-ресурсах центральных исполнительных органов, национальных холдингов, компаний и ежеквартальную актуализацию перечня проблемных вопросов, входящих в их компетенцию, из числа поднятых населением по итогам выездных встреч акимов с населением, с указанием путей решения и хода их исполнения.
6. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему Указу.
7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
8. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 3 марта 2022 года
№826

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 3 марта 2022 года
№826

Перечень утративших силу некоторых указов Президента Республики Казахстан

1. Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года №190 "О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений".
2. Указ Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года №622 "О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года №190 "О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений".
3. Указ Президента Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года №272 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года №190 "О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений".
4. Указ Президента Республики Казахстан от 7 сентября 2020 года №403 "О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года №190 "О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений".

Источник - nomad.su
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