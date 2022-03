ПРООН запустила в Узбекистане проект против уличных домогательств "Позовите Умиду"

06:53 09.03.2022

По инициативе Программы развития ООН в Узбекистане запущен проект "Позовите Умиду" (CallUmida) для предоставления безопасного места для девушек и женщин, подвергающихся домогательствам. Об этом сообщает Nemolchi.uz, при информационной поддержке которого ПРООН сформировала альянс с участием представителей бизнеса.



Проект создан по аналогии с социальной инициативой Ask For Angela ("Позовите Анжелу"), которая была реализована в 2016 году в Англии. В 2020 году проект появился в России под названием "Позовите Галю", в 2021-м в Кыргызстане - "Позовите Кантай!".



Суть состоит в том, что девушка, ощущающая угрозу своей безопасности, заходит в кафе или магазин-участник проекта, говорит кодовую фразу – "Позовите Умиду" ("Умидани чақиринг") - и сотрудник заведения вызывает сотрудников правоохранительных органов, помогает связаться с родными или друзьями или прячет ее в подсобном помещении.



"Добровольная пилотная инициатива СallUmida – это альянс организаций, небезразличных к проблеме уличных домогательств, которые объединились с целью сделать наш город безопаснее. Заведения, в которых есть стикер CallUmida, готовы предоставить для Вас безопасное место, где Вы можете временно укрыться от домогательств", - говорится на сайте проекта.

Имя "Умида" выбрано неслучайно – оно переводится как "надежда". Участников проекта можно распознать по специальной наклейке с логотипом инициативы, их можно найти на карте, размещенной на сайте.



В ПРООН подчеркнули, что проект "Позовите Умиду" не заменяет и не предоставляет правоохранительную, юридическую, психологическую, моральную, материальную помощь.



На данный момент к проекту присоединились Korzinka.uz, Testo by Zamira & Co., "ЯпонаМама", CyberArena, GroundZero, TEAMS University, Oxymed Pharmacies, Caravan Group. Желающие стать участником проекта и расширить сеть безопасных пространств могут оставить заявку на сайте callumida.uz.



Ранее в Ташкенте была запущена кампания по борьбе с фроттеризмом в общественном транспорте Узбекистана. В автобусах Ташкента знаки СТОП решили заменить на кнопки 102 для сообщений о попытках сексуального домогательства. Кампанию организовала команда волонтеров вместе с транспортной компанией АО Toshshahartransxizmat. Их силами создан сайт frotterizm.uz, который разъясняет суть проблемы и предлагает варианты действий для предотвращения случаев домогательств и поддержки тех, кто с этим столкнулся.