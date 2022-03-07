 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто такие "кунибалы". Казахстанский сексолог Абубакирова о своих последних открытиях, - "Э-К"
07:12 09.03.2022

Казахская милфа: безумно хочу девственника
Алан ИСАЕВ

8 марта 22
Секс-блогер из Алматы Айдана АБУБАКИРОВА дала эксклюзивное интервью "Экспресс К". Она поведала о тайном способе соблазнения мужчин, рассказала о своем лучшем любовнике и объяснила, почему хочет девственника.
- Айдана, в своем блоге вы позиционируете себя как милфа. Как вы считаете, почему мужчинам нравится такой тип женщин?

- Милфа - модное нынче слово. Милфа - это женщина за 30, вдруг кто не знает "перевода". Почему мужчинам нравятся милфы? Потому что женщина за 30 в конце концов начинает познавать себя. Она больше не стесняется своего тела. Ей больше не нужно симулировать. Она кайфует от процесса. Милфа больше не молчит и не терпит. Если ей что-то не нравится в сексе, она об этом говорит. Она показывает мужчине, "куда" и "как" нужно "нажать", чтобы она оргазмировала. Женщина за 30 начинает себя любить и ценить вне зависимости от внешнего вида. Она уверена в себе, самодостаточна, и мужчины это чувствуют. Она наслаждается собой, партнером и сексом. Она кончает ярко. Милфа опытна в жизни и в постели. Для нее нет запретов , она пробует то, что хочет. Это все про нее - женщину в самом соку (смеется). Есть еще женщины за 40. Это прямо пушка. Женщины за 40 испытывают все то, что женщины за 30, но более ярче.

- Как-то вы дали совет использовать естественную влагу в качестве духов для соблазнения. Это работает?

- Да. И это не шутка (улыбается). Работает на 100% и даже больше. Однажды я общалась с сексологом. Она вся такая раскованная и манящая. И именно она дала мне этот инструмент. Каким-то волшебным образом это нереально действует не только на мужчин, но и на женщин. Вас в буквальном смысле слова хотят все. Пробовала на себе, подтверждаю.

Как именно это сделать? Все просто. Выйдя из душа, будучи в хорошем настроении, берете немного смазки из своей вагины. Берете и мажете на пульсирующие места. И выходите в мир. Почему я отметила про хорошее настроение? Потому что это важно. Если сделать эту технику злой (да и любую другую технику), можно привлечь к себе негативных людей и события. И да, важно также не переусердствовать. Не нужно делать это часто. Сохраняйте интригу. Пусть это будет вишенкой на торте.

instagram.com/aidana.gigi

instagram.com/aidana.gigi
- Сколько раз за ночь у вас было максимально?

- Хм. Какой личный вопрос (улыбается). Когда я была молодой, у меня был парень. Тоже молодой. И ненасытный. Нам было около 20 лет. И однажды с ним мы побили мировой рекорд. 12 раз за ночь. Много? Да. Качественно? Нет. Было ощущение, что мы на каких-то кроличьих соревнованиях. Мы тогда оба были неопытны и в целом не понимали, что делали. Больше я так не экспериментирую. Качество всегда лучше количества. Факт. Лучше два раза, но чтобы искры из глаз от удовольствия, чем 12 раз ни о чем.

- Вы придумали интересное слово "кунибалы", то есть мужчина, обожающий одаривать партнершу оральным сексом ночи напролет. Вы бы предпочли встречаться с кунибалом или с четким пацаном?

- Кунибалы. Есть про это пост у меня. Этакая классификация мужчин. Вообще, у нас в Казахстане очень странно реагируют на куннилингус. Но это уже другая история (подмигивает).

Если говорить о том, кого бы я выбрала, отвечу так - четкого кунибала. Одно другому не мешает. У нас, кстати, эти стереотипы очень распространены, мол, четкий пацан не делает куни. Еще как делает (улыбается). И вообще, четкость пацана никак не связана с оральными ласками. Четкость свою мужчинам необходимо применять в другом русле. В каком? Да хотя бы уметь отвечать за свои слова.

instagram.com/aidana.gigi

instagram.com/aidana.gigi
- Когда вы раскрыли свою сексуальность. Что это был за мужчина?

- Однажды в моей жизни появился ОН. Он - это мужчина, что раскрыл меня как женщину. Мне было примерно 22-23 года. Между нами была необъяснимая, обжигающая страсть. Наши отношения были непонятными. Но то, что нас тянуло друг к другу, неоспоримо. Каждую нашу встречу он говорил о том, какая я красивая и сексуальная. Он смотрел на меня в лучах света и восхвалял мое тело. С ним я попробовала то, чего не попробовала бы ни с кем. От секса с удушением до секса втроем. Он был словно мистер Грэй из "50 оттенков серого". На протяжении 8 лет он учил меня прелестям секса. Он - мой учитель. Кстати, в большей степени именно благодаря ему я делаю то, что делаю. Пишу про секс и помогаю женщинам раскрыться.

- Еще вы как-то писали, что хотите девственника. Ваше желание сбылось?

- Я безумно хочу девственника. Для меня это ну очень интересно: каково это - стать первой женщиной у мужчины. К сожалению, ни разу не попадался мне невинный парень. Мечту так и не осуществила. Помню, я написала пост про это, и мне ответило огромное количество ребят. Но это как-то странно - выбирать парня "по заявкам" (смеется). Если этому суждено быть, я буду заинтригована. Если нет, ну что ж, тоже хорошо.

Источник - exk.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646799120


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