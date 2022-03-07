Талибы похитили афганскую комедийную актрису Надиму (Патингару Какаи)

08:16 09.03.2022

Родственники рассказали о похищении талибами афганской комедийной актрисы

07.03.22



Афганская комедийная актриса Надима (Nadima) была похищена 25 дней назад в Кабуле. Об этом рассказали ее родственники, сообщает телеканал TOLOnews. По их словам, ее задержали боевики радикального движения "Талибан"*, захватившего власть в Афганистане в августе прошлого года.



Надима, также известная под творческим псевдонимом Патингара Какаи (Patingara Kakai), хорошо известна среди афганцев. Она снимает забавные видео и публикует их в TikTok, Facebook и Instagram.



Родственница Надимы на условиях анонимности рассказала TOLOnews, что около месяца назад актрису увезли боевики "Талибана" из ее кабульского офиса, и с тех пор о ней не было никакой информации.

Отметим, что после прихода власти талибы запретили фильмы с участием актрис, а также серьезно ограничили деятельность женщин в медийной сфере.



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В последнее время талибы регулярно похищают женщин, причастных к общественной деятельности. Обычно их отпускают после нескольких недель содержания в тюрьме. После чего освобожденные обычно предпочитают не заниматься никакой общественной деятельностью и не рассказывают публично, что с ними происходило во время содержания в тюрьме.



Сами талибы отрицают практику похищений. До сих пор они никак не прокомментировали и исчезновение комедийной актрисы Надимы.



*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства)