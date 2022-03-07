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Джо Байден страдает несдерживанием, - "Къ"
08:19 09.03.2022

Президент США предпринял новые шаги по давлению на Москву

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Президент США Джо Байден выступил во вторник с речью о последствиях для Москвы "военной спецоперации" на Украине. Ключевым моментом стало объявление о запрете импорта из России энергоносителей. Решение было принято после консультаций с европейскими партнерами, в том числе в ходе завершившегося сегодня большого европейского турне госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Цена защиты свободы"

Выступая во вторник перед журналистами, Джо Байден напомнил: "На сегодняшний день мы предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $1 млрд". При этом глава Белого дома обратился к Конгрессу с призывом принять пакет помощи Украине в размере $12 млрд. Он пообещал, что Вашингтон продолжит поддерживать "отважный украинский народ, который борется за свою страну", продолжит "предоставлять системы по обеспечению безопасности, экономическую и гуманитарную помощь". По словам господина Байдена, эта помощь направлена против "тирании, угнетения, насильственных актов подчинения людей повсюду".

Немало сказал Джо Байден и о России. По его мнению, президент РФ Владимир Путин "был удивлен", что люди по всему миру "выступают за свободу" (источником такой информации глава Белого дома не поделился). При этом он заверил, что военная "спецоперация" на Украине "сделает Россию слабее, а остальной мир - сильнее".

По мнению Джо Байдена, Россия может продолжать операцию, "платя за это ужасную цену, но уже сейчас ясно, что Украина никогда не обернется победой для Путина, который может взять город, но никогда не сможет удержать страну".

Зашла речь и о санкциях. "Мы применяем самый значительный пакет экономических санкций в истории. Это наносит значительный ущерб экономике России",- подчеркнул президент США. Он признал, что цена для Запада будет высокой, но "если сегодня мы не ответим на нападение Путина на мир и стабильность, завтра стоимость свободы для американского народа будет еще выше".

Главной новостью же стало решение о запрете импорта энергоносителей из РФ. "Это шаг, который мы предпринимаем для того, чтобы создать дополнительные проблемы для Путина, но издержки будут и для нас здесь, в Соединенных Штатах",- сказал Джо Байден.- И республиканцы, и демократы это понимают. И республиканцы, и демократы четко дали понять, что мы должны это сделать".

В тот же день, причем еще до заявления Джо Байдена, розничные цены на бензин в США достигли исторического максимума, превысив $4,17 за галлон. Об этом сообщила Американская автомобильная ассоциация.

Цены на сырьевые товары, которые зависят от поставок из России, остаются вблизи многолетних и даже исторических максимумов
Сенатор-демократ Крис Кунс заявил телекомпании CNN: результатом новых санкций станет дальнейший рост цен на бензин в США. "Откровенно говоря, мы столкнемся с глобальным энергетическим кризисом... Мы вполне можем увидеть удвоение цен на энергоносители",- сказал он. Но подчеркнул: "Такова цена защиты свободы".

Большинство американцев платить такую цену, похоже, готовы - по крайней мере пока. Как показывают результаты опроса Quinnipiac University, 71% граждан США готовы мириться с ростом цен на бензин, лишь бы остановить российскую "спецоперацию", ведь она, по опасениям многих американцев, может перерасти в противостояние двух ядерных сверхдержав.

Координация с союзниками
Отметим, что еще накануне в интервью NBC госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что тема запрета на поставки российских энергоносителей обсуждается с европейцами. Заявление прозвучало в Молдавии, которая вошла в европейское турне господина Блинкена. Согласно заявлению Госдепартамента, поездка с 3 по 8 марта в Бельгию, Польшу, Молдавию, Латвию, Литву, Эстонию и Францию стала "продолжением обширных консультаций и координации с союзниками по НАТО и европейскими партнерами по вопросу Российской Федерации". Как можно судить из заявлений ведомства, стороны в числе первоочередных вопросов обсуждали новые меры, которые бы могли нарушить планы Москвы касательно Украины.

Как прошла третья встреча делегаций России и Украины
Так, в Брюсселе глава американского внешнеполитического ведомства принял участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО, поговорил с коллегами из ЕС и поучаствовал в министерском заседании G7. 5 марта господин Блинкен посетил Варшаву, где обсудил (в том числе с министром иностранных дел Збигневом Рау) усилия в области противостояния России и гуманитарную помощь Украине. Кроме этого в Польше господин Блинкен посетил украинских беженцев, коих, как сообщает ресурс People, там сейчас уже около 700 тыс.

Затем госсекретарь отправился в Молдавию, которая вслед за Украиной и вместе с Грузией объявила о подаче заявки на принятие в ЕС по ускоренной процедуре. На встрече с послом США в Кишиневе Кентом Логсдоном госсекретарь подчеркнул: в Вашингтоне "хорошо известно о европейских устремлениях Молдовы" и "ему не терпится услышать" о том, как страна продвигается в этом направлении. Энтони Блинкен пообщался с президентом страны Майей Санду, премьер-министром Натальей Гаврилицей и министром иностранных дел Нику Попеску. С ними он обсудил ряд вопросов, начиная от суверенитета Молдавии и заканчивая поддержкой беженцев, которые хлынули в страну из-за ситуации на Украине. На брифинге с президентом Санду господин Блинкен заявил, что поддерживает устремления республики в Евросоюз.

Будучи в Прибалтике 6–8 марта, Энтони Блинкен также обсудил опасения, связанные с разрастанием украинского конфликта. 7 марта, обращаясь к господину Блинкену, президент Литвы Гитанас Науседа предупредил: ситуация, связанная со "спецоперацией" России, может привести к "третьей мировой войне". В Латвии кроме встреч с ее первыми лицами госсекретарь провел переговоры с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом - и там также обсуждался украинский конфликт (а точнее, посреднические усилия Израиля).

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 13-й
Перед возвращением в Вашингтон госсекретарь во вторник остановился в Париже, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом. Главной темой разговора были все тот же украинский кризис и продолжение давления на Москву с целью остановки ею "военной спецоперации".

Тем временем выяснилось, что уже сейчас это давление достигло рекордных масштабов.

По данным проекта The Castellum.AI, РФ из-за происходящего вокруг Украины стала страной, на которую наложено больше всего санкций: под них попали уже 5530 российских юридических и физических лиц (причем с 22 февраля этот показатель увеличился на 2778 пунктов). В случае Ирана речь идет о цифре в 3616 физических и юридических лиц, Сирии - примерно 2,6 тыс., КНДР - около 2,1 тыс.

Екатерина Мур, Вашингтон; Павел Тарасенко
8 марта 22

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646803140


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