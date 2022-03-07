Великая китайская риторика. Пекин изображает из себя главного союзника Москвы, - С.Строкань

08:22 09.03.2022

Великая китайская риторика. Пекин изображает из себя главного союзника Москвы в противостоянии с Западом



В Пекине продолжает работу сессия Всекитайского собрания народных представителей - высшего законодательного органа страны. Главное для Китая внутриполитическое событие года проходит на фоне самого масштабного после Второй мировой войны кризиса системы международных отношений, ставшего вызовом и для Пекина. В то время как США усиливают давление на Китай, угрожая ему санкциями за сотрудничество с РФ, глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения Москвы и Пекина "прочны как скала". В свою очередь, постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь осудил политику санкций, предупредив об их "катастрофических последствиях", а также призвал США, НАТО и ЕС к диалогу с Россией.



Открывшаяся в прошлую субботу в Пекине ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), в работе которой принимают участие около 3 тыс. депутатов, продлится до 11 марта и по традиции определит стратегию развития страны на ближайший год. Параллельно с сессией ВСНП в Пекине проходит 5-я сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) - совещательного органа при руководстве КНР.



Эти две сессии приобретают особое значение, учитывая, что во второй половине года состоится юбилейный, ХХ съезд Компартии Китая, участники которого подведут итоги предыдущей пятилетки и определят главные задачи следующего пятилетия.



Сессия ВСНП открылась выступлением премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, представившего проект плана экономического и социального развития на 2022 год.



Из выступления следовало: несмотря на пандемию коронавируса и санкционное давление со стороны США, экономика КНР держит удар и растет ускоренными темпами.



По итогам прошлого года ВВП Китая увеличился на 8,1% при плановом показателе на уровне 6%. Еще в 2020 году рост экономики замедлился до 2,2%, то есть достиг минимального показателя за последние 40 лет.



Весьма символично и то, что за последний год Пекин сумел достичь заметного роста в торговле с пятеркой крупнейших торговых партнеров, в которую входят его главные геополитические оппоненты. Внешнеторговый оборот со странами АСЕАН, Евросоюза и США увеличился на 19,7%, 19,1% и 20,2% соответственно, а с Японией и Южной Кореей - на 9,4% и 18,4%. Россия пока занимает 11-е место в списке торговых партнеров КНР, несмотря на достигнутый в прошлом году внушительный рост (35,8%).



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Одной из ключевых тем для китайского руководства неизбежно становятся последствия самого масштабного после Второй мировой войны кризиса безопасности и системы международных отношений, ставшего вызовом не только для Москвы, но и для Пекина. "Ситуация за рубежом становится все более сложной и непредсказуемой. Экономическое развитие нашей страны сталкивается с серьезными вызовами",- признал официальный представитель 5-й сессии ВК НПКСК Го Вэйминь. "Мы видим, что отдельные страны занимаются созданием собственных группировок, пытаются путем идеологического воздействия создать преграды и способствовать расколу в мире",- отметил Го Вэйминь.



По его словам, попыткам "окружить и блокировать" Китай Пекин намерен противопоставить "политику формирования открытой мировой экономики и дружественного взаимодействия между КНР и другими странами".



На фоне сессий ВСНП и ВК НПКСК ряд громких политических заявлений сделал в понедельник на ежегодной пресс-конференции в Пекине глава МИД КНР Ван И. "Причины, по которым ситуация на Украине пришла к нынешнему положению, сложные. Она требует спокойствия и рациональности, а не подливания масла в огонь и обострения противоречий",- заявил китайский министр. По его словам, "Китай готов продолжить играть конструктивную роль в продвижении примирения и стимулировании проведения переговоров".



Впервые после начала российской военной спецоперации на Украине глава МИД КНР также дал развернутую оценку того, как теперь будут развиваться отношения Пекина и Москвы.



"Независимо от того, насколько зловещей выглядит международная ситуация, Китай и Россия продолжат продвигать всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху",- пообещал Ван И.



По его словам, сотрудничество между Китаем и Россией "не только приносит пользу и благополучие народам двух стран, но и способствует миру, стабильности и развитию во всем мире". В целом же отношения Москвы и Пекина, как утверждает Ван И, "независимы и самостоятельны", "не нацелены на третьи стороны", "не терпят стороннего вмешательства и провокаций" и "прочны как скала".



При этом Пекин также намерен "усиливать стратегические контакты, наращивать прагматическое сотрудничество с ЕС". По словам Ван И, китайско-европейские и китайско-российские отношения - "два не связанных друг с другом вопроса". "Мы поддерживаем стабильные и прочные отношения с ЕС, которые не могут измениться в одночасье",- заверил он.



Разъяснения китайского министра приобретают особое значение, учитывая усилившееся давление Вашингтона, не прекращающего попыток внести трещину в "российско-китайскую скалу".



После обсуждения украинского кризиса с главой МИД КНР в ходе телефонного разговора, состоявшегося в прошлую субботу, госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании CNN заявил, что "голос Китая очень важен" и "должен быть услышан". Однако в Вашингтоне хотят не услышать от Пекина слова поддержки Москвы, а дождаться ее осуждения и отказа от сотрудничества с Россией. Как заявила представитель Белого дома Джен Псаки, несоблюдение антироссийских санкций Пекином может повлечь ответные шаги США. "Если они (власти Китая.- "Ъ") не будут соблюдать санкции, у нас будут, вы знаете, основания, чтобы предпринять определенные шаги",- предупредила она.



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Но пока это давление, похоже, имеет обратный эффект. "Призываем Соединенные Штаты и Европейский союз вести равноправный диалог с Россией, не усугублять проблемы, накопившиеся годами, и проложить путь для обеспечения безопасности, не пытаясь продвигать НАТО на восток",- заявил в понедельник постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине. "Любые действия, которые не способствуют обеспечению дипломатического решения, будут встречать наше несогласие. Мы глубоко обеспокоены наращиванием односторонних санкций. Санкции - это неэффективный путь для нахождения прочного решения проблемы. Напротив, это создаст катастрофические гуманитарные последствия, их пагубный эффект лишь нанесет ущерб другим странам",- продолжил китайский дипломат. Он также выразил убежденность в том, что "поставки наступательных вооружений на Украину и отправка наемников могут лишь еще больше ухудшить ситуацию, создать еще больше рисков".



Несмотря на заявления китайской стороны, отмежевавшейся от политики санкций, к давлению на Пекин уже подключились европейские союзники Вашингтона.



"Как член Совета Безопасности, Китай несет ответственность за развитие конфликтных ситуаций в мире. Он несет ответственность, поскольку может оказать давление на Россию. Тот факт, что Китай воздержался в ходе голосования в Совете Безопасности ООН,- это сигнал, что нет полного совпадения ни с той, ни с другой стороной. Это оставляет возможность для действий",- заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщив: этот вопрос станет предметом переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца с председателем КНР Си Цзиньпином.



Однако в ходе состоявшегося во вторник видеосаммита Си Цзиньпин свою позицию так и не изменил. "Мы должны прикладывать совместные усилия, чтобы уменьшить негативное влияние кризиса. Санкции повлияют на стабильность глобальных финансов, энергоресурсов, транспорта и цепочек поставок, обременят мировую экономику, находящуюся под тяжелым бременем пандемии, что невыгодно всем сторонам",- предупредил китайский лидер.



Сергей Строкань

9 марта 22