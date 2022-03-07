Нужна ли Казахстану война? - Данияр Ашимбаев

08:28 09.03.2022

Нужна ли Казахстану война?

Интересно, как скоро наши либеральные розовые пони начнут составлять петиции о переносе Казахстана поближе к Атлантике?



Наша страна находится между Россией, Китаем и Средней Азией. Две из них ядерные сверхдержавы. За южными республиками, с коими у нас дружественные, но несколько напряженные отношения, маячит исламский мир - в ассортименте от Ирана до Афганистана, модели которых также не совсем приемлемы для нашего менталитета.

За Каспием и Кавказом лежит Турция, глава который спит и видит воссоздание Османской империи только теперь на базе тюркского мира (хочется, кстати, напомнить, что расцвет этой империи был связан с армяно-греко-еврейской бюрократией и славянской армией, а закат - с национальным ренессансом).

В глобальной экономике Казахстан востребован исключительно как источник сырья (нефть, газ, уран, металлы, пшеница) и рынок сбыта. Особых инвестиций в технологические и перерабатывающие отрасли мы что-то не видели. При этом практически вся промышленная, научно-образовательная, социальная инфраструктура страны была создана в период "советского колониализма". Кстати, начало разведки месторождения Кашаган, единственного крупного открытия за годы независимости, было положено совместным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР в 1987 г. Освоение целинных земель, урбанизация, создание сети железных и автомобильных дорог, гражданской авиации, высокий уровень развития образования и культуры - это тоже "проклятое" советское наследие.

Это немного из уроков истории, экономики и географии.

Теперь о геополитике. Мы находимся, как уже говорилось выше, по соседству с двумя сверхдержавами. Каспийские нефтяные месторождения, многие их которых мы отдали в свое время под контроль США, обеспечивают здесь стратегические интересы Запада, который в то же время старается подорвать позиции России и Китая в нашем регионе (напомню про постоянно идущую именно оттуда накачку тем панисламизма, пантюркизма и предъявления "исторических счетов" за так называемые "геноцид" и "голодомор", представляющий собой крайне политизированную и однобокую оценку событий XX века).

Нужно понимать, что стабильность и независимость Казахстана гарантированы во многом отношениями с Россией и Китаем, в первую очередь в сложном вопросе национальных и межнациональных отношений. Казахстан не допустил межнациональных конфликтов на своей территории и не позволил сделать ее плацдармом для разжигания конфликтов на территории соседних стран.

Огромная работа была выполнена по создание системы обеспечения взаимной безопасности в регионе. В рамках ОДКБ и ШОС была выстроена архитектура, по которой страны-участники не были бы вовлечены в конфронтацию.

Как мы видим, та же Украина долгое время балансировала между Востоком и Западом, получая дивиденды от такой роли. Но после прозападного переворота 2014 года ее понесло резко вправо, что нарушило баланс сил в этой части Европы. Ситуация вокруг перехода Крыма в Россию, провозглашение ЛНР и ДНР является не причиной, а следствием "Евромайдана", о чем многие уже не помнят или не знают. 8-летняя война в Донбассе, постоянно идущая милитаризация Украины, размещение на ее территории военных биолабораторий и провозглашение курса на создание ракетно-ядерного потенциала создало ситуацию, в которой Россия была вынуждена начать военную операцию по демилитаризации и денацификации.

Конечно, можно было бы рассматривать невоенные сценарии, но Вашингтон и его союзники исправно подталкивали Киев к конфронтации с перспективой военного конфликта.

Казахстан и сам последние годы регулярно сталкивается с попыткой превращения в антироссийский и антикитайский плацдарм. Три года назад американские СМИ переименовали "уйгурские концлагеря" в "казахские" и гневно требовали "освобождения братьев".

В январе текущего года Казахстан еле отразил попытку государственного переворота, за которым торчат уши западных спецслужб, пытавшихся разыграть сценарии "украинизации" или "афганизации" Казахстана. Их союзником с первого дня была либеральная общественность и национал-популисты, которые пытались и пытаются выдать бандитское нападение за "мирные протесты", дискредитировать силовые структуры страны, полить грязью помощь миротворцев ОДКБ и дестабилизировать ситуацию в стране.

С февраля эта кампания плавно перетекла в антироссийскую истерию с требованиями выйти из ОДКБ, ШОС и ЕАЭС. Тот факт, что система коллективной безопасности отвечает интересам Казахстана, а евразийская экономическая интеграция дает огромные возможности национальной экономике мало кого волнует.

Можно предположить, что за антироссийской кампанией стоит желание Запада открыть второй фронт против Москвы, к которому местные носители либерального и национал-популистского дискурса призывают. Это отвечает, конечно, интересам западных кукловодов, но не соответствует интересам безопасности, экономики, стабильного развития нашей страны.



Данияр Ашимбаев

8 марта 22