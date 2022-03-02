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|Из КазПарламента выставили бывших кадровых сотрудников КНБ Каменова и Решетникова. Не доверия народа
08:51 09.03.2022
Экс-сотрудники КНБ Каменов и Решетников сложили полномочия депутатов мажилиса
09.03.2022 10:30 Новости 129
Кремль играет с позиции силыКремль играет с позиции силы
02.03.2022 13:002364
Нур-Султан. 9 марта. КазТАГ – Бывшие сотрудники комитета национальной безопасности (КНБ) Файзолла Каменов и Сергей Решетников сложили полномочия депутатов мажилиса, передает корреспондент агентства.
За сложение полномочий Каменова и Решетникова на пленарном заседании в среду проголосовали депутаты мажилиса.
Ранее прекратить полномочия Каменова и Решетникова предложила Центральная избирательная комиссия.
Оба заседали в мажилисе с января 2021 года. Примечательно, что оба депутата являются ветеранами силовых структур, в частности, работали в комитете национальной безопасности (КНБ) и состоят в руководстве РОО "Уран". Например, Каменов был начальником службы "Арыстан" КНБ, а Решетников был в той же службе инструктором и занимал ряд других постов.