Из КазПарламента выставили бывших кадровых сотрудников КНБ Каменова и Решетникова. Не доверия народа

08:51 09.03.2022

Экс-сотрудники КНБ Каменов и Решетников сложили полномочия депутатов мажилиса

09.03.2022 10:30 Новости 129

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02.03.2022 13:002364

Нур-Султан. 9 марта. КазТАГ – Бывшие сотрудники комитета национальной безопасности (КНБ) Файзолла Каменов и Сергей Решетников сложили полномочия депутатов мажилиса, передает корреспондент агентства.



За сложение полномочий Каменова и Решетникова на пленарном заседании в среду проголосовали депутаты мажилиса.



Ранее прекратить полномочия Каменова и Решетникова предложила Центральная избирательная комиссия.



Оба заседали в мажилисе с января 2021 года. Примечательно, что оба депутата являются ветеранами силовых структур, в частности, работали в комитете национальной безопасности (КНБ) и состоят в руководстве РОО "Уран". Например, Каменов был начальником службы "Арыстан" КНБ, а Решетников был в той же службе инструктором и занимал ряд других постов.