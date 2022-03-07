 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 09.03.2022
10:24  Иран стал заложником украинского кризиса. Россия выставила Западу условие подписания ядерной сделки, - М.Беленькая
10:15  Нет слов... Принцы Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от разговора с Байденом
09:52  Тувинцы требуют отнять мандат у рос-сенаторши Собчак-Нарусовой
09:44  Рупор режиму. КырВласти переформатируют телерадиокомпанию ОТРК - 24.kg
08:51  Из КазПарламента выставили бывших кадровых сотрудников КНБ Каменова и Решетникова. Нет доверия народа
08:46  Мангистауская область остается самым неспокойным регионом Казахстана, - В.Щекунских
08:28  Нужна ли Казахстану война? - Данияр Ашимбаев

08:22  Великая китайская риторика. Пекин изображает из себя главного союзника Москвы, - С.Строкань
08:19  Джо Байден страдает несдерживанием, - "Къ"
08:16  Талибы похитили афганскую комедийную актрису Надиму (Патингару Какаи)
07:12  Кто такие "кунибалы". Казахстанский сексолог Абубакирова о своих последних открытиях, - "Э-К"
07:06  Скончался экс-президент Академии наук Кыргызстана физик Аманбек Жайнаков
06:53  ПРООН запустила в Узбекистане проект против уличных домогательств "Позовите Умиду"
06:40  Каз-акимов особым президентским указом заставляют встречаться с населением
02:01  Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой
00:21  Дезападизация России: война, которую нельзя проиграть, - Дм.Попов
00:19  Ловушка для Китая: США пытаются заставить Пекин соблюдать антироссийские санкции, - А.Яшлавский
00:17  Русский медведь действительно проснулся, - Бела Ковач
00:16  Казахские женщины и эмансипация: как это происходило в СССР?
00:14  В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии
00:05  Корпоратократия vs государствократия: украинская точка бифуркации, - Дм.Выдрин
Вторник, 08.03.2022
20:58  Байден объявил о введении запрета на импорт российских нефти и газа
19:01  Эмбарго Вашингтона на российскую нефть взвинтит цены до $300 за баррель
18:10  Массовые драки с огнестрелом на родине Елбасы. Кто и чего делят?
16:57  Второй Шанхай по Никсону? Новые карты мировой дипломатии, - Елена Пустовойтова
15:43  "Пусть звезд будет больше!". Тайконавтка Ван Япин поздравила Женщин всего мира с орбиты
10:52  Гегемон просел. Арабы хитро поддерживают Россию, - Кирилл Зайцев
10:09  Девочка - весна. Псаки угрожает антироссийскими санкциями... Китаю
09:45  Санкции подстегнут россиян покупать жилье в Узбекистане
09:32  Вашингтон устанавливает в Европе топливный диктат - против России, - И.Рыбин
09:24  В Узбекистане разобьют еще 5 национальных парков - Оролкум, Поп, Омонкутон, Юкори Тупаланг и Боботог
09:21  Талибы хотят запретить в Афгане "языческий" Навруз
09:20  Почему Казахстан рискует получить старый "Самрук" с новыми кадрами, - Е.Васильев
07:52  Империя лжи и правое дело Владимира Путина, - Ахмет Бурханов
07:27  Контур будущей страны. Большая Россия, - Андрей Фефелов
07:20  Украина превращается в Сомали, - Владимир Корнилов
07:16  Китай предлагает свое посредничество в мирных переговорах России-Украины
06:56  Сын и внук Софии Ротару пойманы СБУ при попытке "сбежать" в лодке в Молдавию
00:43  Спецоперация "Генерала Мороза": Цены на газ завтра будут $4000
00:23  Чем уникален конфликт на Украине, - Тимур Шерзад
00:14  Гибель гражданственности, иллюзия выбора: выживет ли политика в XXI веке? - Дж.Покок, Дм.Буянов
00:09  С начала 2022 года Казахстан приютил 1,8 тысяч кандасов. К вопросу о токаевских "международных террористах"
00:02  Гудбай, Фейсбук! - Галина Иванкина
00:01  Усеров - новый вице-министр национальной экономики Казахстана и другие назначения в Нур-Султане
Понедельник, 07.03.2022
21:01  Нефтетрейдеры начинают избегать казахстанской нефти вслед за российской
18:17  Вице-президент Турции Фуат Октай прибыл с визитом в Туркестан
17:55  Северное Приаралье может стать "мертвой зоной". Что делать с его жителями?
17:51  Какой должна быть новая языковая реформа в Казахстане? - Жулдыз Смагулова
17:42  Патрик Бьюкенен: США могли бы предотвратить то, что происходит на Украине
16:23  Выше $3000 - взрывной рост цен на газ продолжается в Европе
15:44  Россия на Украину пришла навсегда, - В.Кирпичев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Рупор режиму. КырВласти переформатируют телерадиокомпанию ОТРК - 24.kg
09:44 09.03.2022

9 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Власти нужен свой надежный рупор. Зачем меняют статус ОТРК

Депутаты парламента приняли в первом чтении проект закона, предусматривающий переименование Общественной телерадиокорпорации в национальную (НТРК). Наблюдательный совет главного телеканала страны подлежит упразднению.

Еще на стадии разработки медиаэксперты просили авторов отозвать документ, указывая, что в нем демократические принципы полностью сводятся на нет.

Но министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов придерживается иного мнения. По его словам, общественный статус телерадиокорпорации себя не оправдал.

Вначале было слово
В профильном ведомстве утверждают, что изменения понадобились в рамках инвентаризации законодательства, и указывают на президента как главного инициатора изменения статуса ОТРК.

На пресс-конференции 23 октября 2021 года Садыр Жапаров заявил, что Наблюдательный совет телерадиокорпорации не выполняет поставленных перед ним задач.

Он отметил, что телеканал должен отстаивать интересы государства, а не быть рассадником кумовства.

"Чтобы стать главой ОТРК, кандидат договаривается с половиной из 15 членов Наблюдательного совета. Поэтому у нас есть планы реформировать канал, и мы не скрываем этого. Надо работать в интересах государства, а не преследовать свои личные цели", - сказал он.

Надо показывать национальную идеологию - надо выпускать социальные программы, а не ради личной выгоды.

Садыр Жапаров
До главы государства с критикой на телеканал обрушился зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов. Его возмутило, что по воскресеньям в эфире ОТРК показывают криминальную драму, которая, по его мнению, может оказать негативное влияние на детей. Чиновники, по всей видимости, считают, что НС, призванный контролировать редакционную политику, свои обязанности игнорирует.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
Лишение ОТРК статуса общественного телеканала. Мнение медиаэкспертов
Предлагаемый вариант закона о смене статуса и ликвидации НС, как отмечают инициаторы, поможет реформировать телекомпанию. В Минкультуры, демонстрируя согласие с Садыром Жапаровым и Эдилем Байсаловым, подчеркивают: ОТРК никогда общественным телевидением не являлась. Канал содержался полностью за счет госбюджета. При этом Наблюдательный совет ограничивался лишь переизбранием генерального директора.

Между тем эксперты Института Медиа Полиси считают, что эти аргументы беспочвенны. Ликвидация НС приведет к ненужным коллизиям. "Проектом закона предлагается исключить Наблюдательный совет телеканала. В действующем законе НС - это орган управления корпорации. То есть генерального директора по его представлению назначает президент. Такой механизм назначения определяет зависимость канала от министерства и других государственных органов", - считают медиаэксперты.

Неясно, каким образом Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики может направлять главе государства представление на кандидата, если телеканал не является структурным подразделением министерства.

Из анализа Института Медиа Полиси
Эксперты признают, что на сегодня ОТРК так и не стала де-факто общественным каналом, и это больше говорит об отсутствии политической воли руководства страны.

Юристы подчеркивают: менять закон нужно, но поправки должны включать в себя защиту от политической предвзятости и обеспечивать финансирование как гарантию независимости общественного вещателя.

С критикой инициативы Минкультуры выступил и Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists). В заключении организации отмечается, что закрепленные в проекте закона пункты нивелируют общественный контроль над деятельностью ОТРК и узаконивают "неограниченное политическое вмешательство" в ее редакционную политику.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
CPJ призывает отозвать законопроект о возвращении ОТРК статуса государственного
"Предложения предоставить президенту право назначать главу государственной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана вызывают глубокую озабоченность и должны быть немедленно отвергнуты", - отметила координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Она напомнила, что ОТРК является крупнейшей телерадиовещательной корпорацией в Кыргызстане, транслирующей передачи на шести кнопках и пяти радиоканалах.

Статус был изменен с "государственной" на "общественную" после апрельских событий 2010 года, когда новые власти захотели создать более политически беспристрастное телевидение, финансируемое государством. Наблюдательный совет, состоящий из 15 человек, получил широкие полномочия по надзору за редакционной политикой и бюджетными вопросами.

Согласно действующему законодательству, пять членов совета предлагаются президентом Кыргызстана, пять - парламентом и пять - группами гражданского общества. Члены совета назначаются на пятилетний срок и избирают генерального директора корпорации каждые четыре года.

Надежды не оправдаются
Услышат ли медиаэкспертов депутаты? Маловероятно. Об этом свидетельствует поэтапное наступление законодателей на свободу слова.

Летом 2021 года депутаты Жогорку Кенеша шестого созыва после чая с президентом почти единогласно поддержали скандальный законопроект "О защите от ложной и недостоверной информации", инициированный Гульшат Асылбаевой.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
Закон Гульшат Асылбаевой: мертворожденный и бесполезный
Несмотря на многочисленную критику со стороны профессионалов - медиаэкспертов, юристов и правозащитников, Садыр Жапаров подписал документ.

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики уже подготовило проект постановления о его реализации. Далее на подходе драконовский законопроект об иностранных агентах. Он подразумевает, что маркировать таким образом будут НПО, финансируемые из-за рубежа. Медиаэксперты не исключают, что под раздачу попадут и свободные СМИ.

И еще. В Кыргызстане уже работала Национальная телерадиокорпорация. 26 марта 2007 года, будучи президентом, Курманбек Бакиев подписал указ о преобразовании Государственной телерадиовещательной компании в Национальную телерадиовещательную корпорацию. Отмечалось, что документ направлен на "повышение эффективности деятельности и дальнейшее совершенствование национального телерадиовещания".

После смены власти 7 апреля 2010 года временное правительство издало декрет от 30 апреля 2010 года № 28 "О создании Общественного телерадиовещания в Кыргызской Республике".

Как показали прошедшие годы, и НТРК, и ОТРК не имели беспристрастной позиции, оставаясь прежде всего рупором "Белого дома".

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646808240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 марта 2022 года №822
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №824
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №825
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №826
- Нам война не нужна
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2022 года №827
- Бюро Мажилиса: о повестке пленарного заседания депутатов
- Развитие торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Турции обсудили на XII заседании Межправкомиссии
- В Правительстве проведено очередное заседание Оперативного Штаба по антикризисным мерам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  