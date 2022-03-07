Рупор режиму. КырВласти переформатируют телерадиокомпанию ОТРК - 24.kg

09:44 09.03.2022

9 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Власти нужен свой надежный рупор. Зачем меняют статус ОТРК



Депутаты парламента приняли в первом чтении проект закона, предусматривающий переименование Общественной телерадиокорпорации в национальную (НТРК). Наблюдательный совет главного телеканала страны подлежит упразднению.



Еще на стадии разработки медиаэксперты просили авторов отозвать документ, указывая, что в нем демократические принципы полностью сводятся на нет.



Но министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов придерживается иного мнения. По его словам, общественный статус телерадиокорпорации себя не оправдал.



Вначале было слово

В профильном ведомстве утверждают, что изменения понадобились в рамках инвентаризации законодательства, и указывают на президента как главного инициатора изменения статуса ОТРК.



На пресс-конференции 23 октября 2021 года Садыр Жапаров заявил, что Наблюдательный совет телерадиокорпорации не выполняет поставленных перед ним задач.



Он отметил, что телеканал должен отстаивать интересы государства, а не быть рассадником кумовства.



"Чтобы стать главой ОТРК, кандидат договаривается с половиной из 15 членов Наблюдательного совета. Поэтому у нас есть планы реформировать канал, и мы не скрываем этого. Надо работать в интересах государства, а не преследовать свои личные цели", - сказал он.



Надо показывать национальную идеологию - надо выпускать социальные программы, а не ради личной выгоды.



Садыр Жапаров

До главы государства с критикой на телеканал обрушился зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов. Его возмутило, что по воскресеньям в эфире ОТРК показывают криминальную драму, которая, по его мнению, может оказать негативное влияние на детей. Чиновники, по всей видимости, считают, что НС, призванный контролировать редакционную политику, свои обязанности игнорирует.



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Предлагаемый вариант закона о смене статуса и ликвидации НС, как отмечают инициаторы, поможет реформировать телекомпанию. В Минкультуры, демонстрируя согласие с Садыром Жапаровым и Эдилем Байсаловым, подчеркивают: ОТРК никогда общественным телевидением не являлась. Канал содержался полностью за счет госбюджета. При этом Наблюдательный совет ограничивался лишь переизбранием генерального директора.



Между тем эксперты Института Медиа Полиси считают, что эти аргументы беспочвенны. Ликвидация НС приведет к ненужным коллизиям. "Проектом закона предлагается исключить Наблюдательный совет телеканала. В действующем законе НС - это орган управления корпорации. То есть генерального директора по его представлению назначает президент. Такой механизм назначения определяет зависимость канала от министерства и других государственных органов", - считают медиаэксперты.



Неясно, каким образом Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики может направлять главе государства представление на кандидата, если телеканал не является структурным подразделением министерства.



Из анализа Института Медиа Полиси

Эксперты признают, что на сегодня ОТРК так и не стала де-факто общественным каналом, и это больше говорит об отсутствии политической воли руководства страны.



Юристы подчеркивают: менять закон нужно, но поправки должны включать в себя защиту от политической предвзятости и обеспечивать финансирование как гарантию независимости общественного вещателя.



С критикой инициативы Минкультуры выступил и Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists). В заключении организации отмечается, что закрепленные в проекте закона пункты нивелируют общественный контроль над деятельностью ОТРК и узаконивают "неограниченное политическое вмешательство" в ее редакционную политику.



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"Предложения предоставить президенту право назначать главу государственной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана вызывают глубокую озабоченность и должны быть немедленно отвергнуты", - отметила координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.



Она напомнила, что ОТРК является крупнейшей телерадиовещательной корпорацией в Кыргызстане, транслирующей передачи на шести кнопках и пяти радиоканалах.



Статус был изменен с "государственной" на "общественную" после апрельских событий 2010 года, когда новые власти захотели создать более политически беспристрастное телевидение, финансируемое государством. Наблюдательный совет, состоящий из 15 человек, получил широкие полномочия по надзору за редакционной политикой и бюджетными вопросами.



Согласно действующему законодательству, пять членов совета предлагаются президентом Кыргызстана, пять - парламентом и пять - группами гражданского общества. Члены совета назначаются на пятилетний срок и избирают генерального директора корпорации каждые четыре года.



Надежды не оправдаются

Услышат ли медиаэкспертов депутаты? Маловероятно. Об этом свидетельствует поэтапное наступление законодателей на свободу слова.



Летом 2021 года депутаты Жогорку Кенеша шестого созыва после чая с президентом почти единогласно поддержали скандальный законопроект "О защите от ложной и недостоверной информации", инициированный Гульшат Асылбаевой.



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Несмотря на многочисленную критику со стороны профессионалов - медиаэкспертов, юристов и правозащитников, Садыр Жапаров подписал документ.



Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики уже подготовило проект постановления о его реализации. Далее на подходе драконовский законопроект об иностранных агентах. Он подразумевает, что маркировать таким образом будут НПО, финансируемые из-за рубежа. Медиаэксперты не исключают, что под раздачу попадут и свободные СМИ.



И еще. В Кыргызстане уже работала Национальная телерадиокорпорация. 26 марта 2007 года, будучи президентом, Курманбек Бакиев подписал указ о преобразовании Государственной телерадиовещательной компании в Национальную телерадиовещательную корпорацию. Отмечалось, что документ направлен на "повышение эффективности деятельности и дальнейшее совершенствование национального телерадиовещания".



После смены власти 7 апреля 2010 года временное правительство издало декрет от 30 апреля 2010 года № 28 "О создании Общественного телерадиовещания в Кыргызской Республике".



Как показали прошедшие годы, и НТРК, и ОТРК не имели беспристрастной позиции, оставаясь прежде всего рупором "Белого дома".